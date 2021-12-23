Газпром вновь не забронировал мощности «Ямал-Европа» для транзита газа

Газпром уже четвертый день подряд не бронирует мощности трубопровода «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу на регулярной сессии суточного аукциона, это следует из результатов аукциона на платформе GSA Platform.

В ходе аукциона предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа в польский участок магистрали, являющийся одним из основных маршрутов поставок газа в Европу. Но этого не сделали, так как предложение осталось невостребованным, передает РИА «Новости».

Получилось так, что Газпром уже четвертый день подряд воздерживается от бронирования польского участка «Ямал-Европа».

Газпром ранее не стал бронировать мощности для транзита через Польшу по этому газопроводу на декабрь.

Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, действительно ли Газпром виноват в европейском газовом кризисе.

«Я вижу эти обвинения в адрес России и «Газпрома», что «Газпром» второй или третий день подряд не забронировал трафик для поставок газа в Европу по этому маршруту - Ямал-Европа. <...> Ведь он не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, а это прежде всего, немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку», – объяснил Путин.