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Эксперт: Украинский реверс влияет на рост цен на газ в Европе
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«Киев уверяет, что он не использует российский газ, хотя на самом деле закупает его реверсом. Президент обратил внимание на то, что такая схема может влиять на рост цен», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович, комментируя слова Путина о том, что газ в Европе дорожает из-за реверсной схемы продажи газа из Германии на Украину.
«Общеизвестно, что Украина получает газ по виртуальному реверсу и – в небольшом объеме – по физическому реверсу. По документам газ – как будто европейский, на самом деле – российский. Кстати, Украине он обходится очень дорого, потому что приходится покупать его по цене, близкой к биржевым индикаторам. В эту цену также входят стоимость транспортировки, налоги и так далее», – рассказал старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
«Думаю, президент обратил внимание именно на разрыв между заявлениями Украины о том, что она «не использует российский газ» и тем, что происходит на самом деле. Более того, подобная практика тоже влияет на цены», – уточнил эксперт. В этой связи он напомнил, что газопровод «Ямал – Европа» уже несколько дней не работает в своем обычном режиме. «Главная причина? Нет достаточного количества заявок со стороны покупателей из-за очень высоких цен. Компании ждут, когда цены на газ спадут, что в данных условиях благоразумно», – пояснил собеседник.
«Тем не менее, на то время, пока поставки через этот газопровод прекратились, Польша уже не может использовать виртуальный реверс и начинает прокачивать его себе физически. Условно говоря, есть некая энергетическая компания в Германии, которая хочет продать свободные объемы газа. Покупателем выступает Польша или Украина. Если часть газа ушла на Украину, то для трейдера это могло стать дополнительным аргументом для общего повышения стоимости голубого топлива», – объяснил Митрахович.
«То, что нельзя одновременно качать газ физическим реверсом через Польшу на Украину и аверсом из России в Германию – это тоже верно. В отличие от Украины, по которой проложено несколько труб, из Польши в Германию ведет всего одна. Соответственно, если газ физически пошел с Запада на Восток, то вы не можете в одной трубе столкнуть два противоположных потока. Путин обращает внимание на то, что если реверс идет из Польшу на Украину, то качать его аверсом в Германию просто невозможно», – детализировал эксперт.
«У Газпрома есть определенные контрактные обязательства, которые он выполняет. В противном случае компания получила бы не только устные обвинения со стороны Запада, но и реальный иск в суд и проиграла бы его. Но пока у Газпрома есть возможность выполнить все контрактные обязательства даже без прокачки газа через «Ямал – Европу», – указал собеседник.
«Однако, думаю, это все-таки разговор про текущий день. Вряд ли можно сказать, что эта ситуация привела бы к заметному росту цен на газ. Есть гораздо более фундаментальные вещи, которые привели к энергокризису в Европе: куча ошибок руководства ЕС, из-за которых газ стал стоить совершенно неадекватных денег. Все, что выше 400-500 долларов за тысячу кубометров газа – это суперколоссальная стоимость», – заключил Митрахович.
В четверг президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о том, действительно ли Газпром виноват в европейском газовом кризисе. «Конечно, нет. Это попытка поставить все с ног на голову опять. Вот коллега спрашивает, что там Запад не понимает. Да врут все, потому что тень на плетень наводят. Газпром увеличил поставки чуть ли не на 20% в дальнее зарубежье и в Европу в целом. По-моему, это вообще единственная компания, которая так себя ведет. Американские поставщики утащили газ на премиальные рынки – в Южную Америку, Корею, Японию. И цены поползли. Много факторов. И неблагоприятная погода, длинная весна, недозакачка в «подземки», ветряки не работали. При этом местные власти «кошмарят» свои добывающие компании. Дефицит возник», – считает Путин.
«Не надо разрушать долговременные контракты. Нам говорили – рынок отрегулирует. Вот он и отрегулировал. Пожалуйте бриться», – сказал он, указывая на исторический рекорд цен. По словам президента, Газпром повысил поставки в ФРГ на 10% больше в этом году, в Италию – плюс 4,4 млрд кубов.
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«Я вижу эти обвинения в адрес России и «Газпрома», что «Газпром» второй или третий день подряд не забронировал трафик для поставок газа в Европу по этому маршруту - Ямал-Европа. До чего противные, вот как бы это сказать. ... Ну ладно. Ну просто это переходит всякие границы. Ведь он не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, а это прежде всего, немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку», – сказал Путин.
По его словам, Россия поставляет газ по долгосрочным контрактам, а цена в 4-7 раз дешевле, чем на споте. «Они, поднабрав у нас объем, получив больше, чем по контракту, теперь продают его. Но это не все. Они же в реверсном режиме включили, а как можно аверсный подать?» – риторически спросил Путин. Он также посоветовал странам Запада не думать, что на них «боженька заснул».
Президент допустил, что часть газа власти западных стран направляют на Украину, «пытаясь поддержать штаны там кому-то», вместо того, чтобы поставлять в Германию и влиять на цены на споте.
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Газпром не забронировал мощности «Ямала – Европы» на четверг
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Газпром во время дополнительной сессии аукциона не забронировал на четверг мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу, следует из данных платформы GSA Platform.
Газпром в некоторые дни заказывал мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии, а также использовал краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов. Однако предложение на четверг во время дополнительной сессии вновь оказалось невостребованным, передает РИА «Новости».
Всего предлагались мощности в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа в польский участок магистрали, являющейся для Газпрома одним из основных маршрутов поставок газа в Европу.
Компания продолжает снижать бронирование мощностей газопровода с конца прошлой недели: на 17 декабря она выкупала 27 млн кубометров, на 18 декабря – 5,2 млн, на 19 декабря – 4,2 млн, а на 20 декабря – 3,8 млн из доступных 89,1 млн кубометров. При этом все предыдущие дни в декабре компания бронировала по 31,4 млн кубометров.
Напомним, в среду компания третий день подряд не бронировала мощности газопровода на суточном аукционе. В Газпроме сообщали, что поставляют газ по магистрали согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.
Снижение поставок по «Ямалу – Европе», наряду с прочими факторами, влияет на настроения участников газового рынка. Стоимость фьючерсов на газ во вторник впервые в истории достигла 2190 долларов за тысячу кубометров.
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В Раде заявили о грозящем разделе Украины между тремя странами
Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что на территорию Украины претендуют европейские страны.
Как считает парламентарий, польский, румынский и венгерский реваншизмы не исчезли, а слабость Киева лишь идет им на пользу, давая возможность пересмотреть историю региона, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт ukranews.com.
«Эти попытки <...> ставят под сомнение законность пребывания в составе Украины Закарпатья, Буковины и Западной Украины, естественно», – сказал Бужанский.
По словам политика, Варшава, Будапешт и Бухарест раздают жителям перечисленных областей паспорта, создавая потенциально взрывоопасную ситуацию.
Например, говоря о Венгрии, депутат заявил, что власти страны ведут политику, направленную на отторжение нескольких регионов, а также могут ввести войска для «защиты венгерского населения».
Ранее в Болгарии высказались о способах решения украинского вопроса Россией в 2022 году.
Путин: Зеленский подпал под влияние украинских нациков
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Президент Украины Владимир Зеленский после прихода к власти попал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков, заявил президент Владимир Путин в ходе 17-й ежегодной пресс-конференции.
«Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский подпал под влияние радикальных элементов, как говорят на Украине – нациков. Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения, идем на все практически, но как это возможно, с учетом их действий? Мы готовы выстроить отношения с теми, кто к этому готов. Что происходит с ними? Внесудебные расправы, убийства на улицах», – заявил президент.
Путин напомнил, что в Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов в 2014 году. «Хоть кто-то пальцем пошевельнул? Людей, которые хотят с нами работать, уничтожают. Вот в чем проблема», – указал он.
Касательно будущего Донбасса, глава государства заявил, что его должны определить люди, живущие в регионе. «По-другому быть не может. А Россия выступит посредником. Есть ли проблемы? Да. В соответствии с Минскими соглашениями Россия – посредник, а ее хотят сделать стороной конфликта. Москву это не устраивает», – заявил он.
По его словам, всегда есть люди, которые могут плюнуть в экран, глядя на то, что происходит сегодня на Украине. «Полная нищета. Всех готовят к суровой зиме. Пенсионеры встречаются с депутатами и говорят: за что вы нас уничтожаете? Так что кому и по какому поводу плюнуть всегда есть, и с той, и с другой стороны», – указал Путин.
Отвечая на вопрос, как можно отдать приказ, чтобы русский солдат стрелял в украинца, Путин переадресовал его к политическому руководству Украины: «Как они отдают приказы стрелять в Донбассе в ежедневном режиме?»
«В Минских соглашениях написано, что нужно менять конституцию – провести выборы, объявить амнистию. Вместо выборов – военная администрация, вместо амнистии – люстрация, вместо политического урегулирования – вводят войска. Где изменения в конституцию? При этом в «Минске» написано, что они должны быть согласованы с представителями ЛНР и ДНР. С представителями Донбасса отказываются разговаривать, хотя сами настаивали на их подписях под документами», – напомнил президент.
Ранее Путин в ходе пресс-конференции заявил, что складывается впечатление о подготовке на Украине третьей военной операции. «И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать – такие-то новые санкции последуют», – сказал президент.
Он добавил, что Россия должна реагировать и, «думая об этом, что-то делать».
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Погребинский: Слова Путина о Зеленском и «нациках» поддержит половина Украины
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«Половина Украины согласится со словами Владимира Путина о Зеленском, но медиа об этом не сообщат, поскольку команда украинского лидера зачистила все оппозиционные СМИ», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя высказывание российского лидера о том, что президент Украины подпал под влияние радикальных националистов.
«Я согласен с президентом России. Владимир Зеленский подпал под влияние националистов и в этом смысле действует как «Порошенко 2.0». Он ведет политику исключительно под давлением и в русле ожиданий радикалов, чтобы не создавать себе лишних проблем», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
При этом, по словам эксперта, Зеленский для украинских националистов чужой человек. «Понимает он это или нет – неясно, но своего политического мнения у него как такового нет», – отметил аналитик. Политолог напомнил, что на Украине действует оппозиция, олицетворяющая партию войны. «Эта оппозиция говорит, что Зеленский не националист, а вообще «засланный из Москвы казачок». И, чтобы доказать обратное, Зеленский заигрывает с националистами», – резюмировал собеседник.
Президент России Владимир Путин в ходе 17-й ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что глава украинского государства Владимир Зеленский после прихода к власти подпал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков.
«Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский подпал под влияние радикальных элементов, как говорят на Украине – нациков. Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения, идем на все практически, но как это возможно, с учетом их действий? Мы готовы выстроить отношения с теми, кто к этому готов. Что происходит с ними? Внесудебные расправы, убийства на улицах», – заявил Путин.
Политик напомнил, что в Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов в 2014 году. «Хоть кто-то пальцем пошевельнул? Людей, которые хотят с нами работать, уничтожают. Вот в чем проблема», – указал Путин.
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Бербок заявила об общей с Шольцем позиции по «Северному потоку – 2»
Глава МИД Германии Анналена Бербок утверждает, что достигла консенсуса с канцлером Олафом Шольцем по теме «Северного потока – 2».
Бербок заверила, что у нее и Шольца «есть общая позиция». Министр признала, что прежде они «занимали по этому вопросу разные позиции». «Но как канцлер, так и я теперь четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства», – сказала Бербок. По ее словам, в вопросах в данной области важную роль будет играть энергетическая безопасность, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Zeit.
Напомним, на днях канцлер и министр выступили с прямо противоположных позиций по вопросу о судьбе российского газопровода «Северный поток – 2». Шольц заявил, что сертификация оператора «Северного потока – 2» никакого отношения к политике не имеет. Бербок же сказала, что «при нынешнем положении дел одобрить работу газопровода не представляется возможным».
Украина заявила об истощении собственных месторождений газа
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Запасы крупнейших газовых месторождений Украины на данный момент истощены на 80%, они находятся на финальной стадии эксплуатации, сообщила пресс-служба компании «Нафтогаз Украины».
«Наши крупнейшие месторождения газа достаточно истощены и находятся на финальной стадии эксплуатации. Мы так давно добываем, что опустошенность месторождений иногда достигает 80%», – говорится в сообщении «Нафтогаза», передает РИА «Новости».
При этом в компании отметили, что работают над увеличением собственной добычи газа, в том числе применяя новые технологии и управленческие подходы, изучая и разрабатывая перспективные участки недр.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что запасов газа в украинских ПХГ достаточно, чтобы пройти отопительный сезон.
Сообщалось, что кабмин страны готовится перевести ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии. Украина уже использовала из подземных хранилищ почти все запасы газа.
Эксперт объяснил договоренность Украины об импорте газа из Венгрии
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«Украина будет импортировать через Венгрию все тот же российский газ для восполнения запасов в ПХГ ввиду сильных холодов», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Украина договорилась импортировать газ через Венгрию в объеме до 8 млн кубометров в сутки.
«Ничего удивительного в этом нет. Сейчас холодает, а в подземных хранилищах (ПХГ) Украины не так много газа», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Более того, если раньше весь газ, находящийся там, принадлежал «Нафтогазу», то есть был предназначен для внутреннего потребления, то сейчас часть запасов принадлежит иностранным частным трейдерам, которые вряд ли захотят продавать его украинцам. Вместо этого они ждут новых холодов в Европе, из-за чего усилится энергокризис и еще больше повысятся цены на энергоресурсы. После этого они продадут газ европейцам. Так что Украине газа сильно не хватает», – пояснил собеседник.
По его словам, через Венгрию Украина будет покупать все тот же российский газ. «Особенность этого соглашения состоит только в том, как будет проходить эта операция: будут ли украинцы физически что-то закачивать или же будут использовать очередную схему виртуального реверса газа, – рассуждает эксперт. – То, что Газпром с 1 октября перевел Венгрию на поставки газа не через Украину, а через «Турецкий поток», теоретически не помешает виртуальному реверсу газа. Просто венгры будут заказывать газ с прокачкой через Украину, где он и будет оставаться, после чего стороны просто осуществят взаимозачет».
«При этом возможен и физический реверс, хотя это сомнительно. Газ физически будет проходить через Турцию, затем из Болгарии в Сербию, после чего в Венгрию и лишь потом на Украину. В таком случае себестоимость прокачки выйдет гораздо дороже, так что непонятно, зачем так качать. Гораздо проще и удобнее было бы использовать виртуальный реверс. Но стороны в соглашении оставляют возможность и для физической прокачки газа. Скорее всего, это сделано для перестраховки», – указал Юшков.
В среду пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины» сообщила
, что украинская сторона может заняться импортом газа через Венгрию в объеме до 8 млн кубометров в сутки в соответствии с договоренностями, к которым пришли операторы двух стран.
«Оператор ГТС Украины» и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии с целью введения с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия – Украина в точке соединения «Берег», – говорится в посте компании в Facebook, передает ТАСС.
Отмечается, что соглашение дает возможность физически импортировать газ из Венгрии на Украину в объеме до 8 млн кубометров в сутки.
Ранее сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию жалобу на Газпром, в которой утверждает, что российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа.
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Отбор газа из ПХГ Европы во вторник стал рекордным
Во вторник отбор газа из подземных хранилищ Европы оказался рекордным для 21 декабря за все время наблюдений с 2011 года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.
Отбор в 762 млн кубометров стал также максимальным показателем с начала отопительного сезона (стартовал в октябре). Общая наполненность европейских ПХГ накануне снизилась до 58,26%, передает ТАСС.
Напомним, Европа отобрала из подземных хранилищ уже треть закачанных в летний период запасов газа. Танкеры с СПГ из США неожиданно развернулись по пути в Азию и направились в Европу. 21 декабря стоимость газа на фьючерсном рынке Евросоюза стремительно растет, она впервые в истории преодолела отметку 2150 долларов за 1 тыс. кубометров.
Глава Нафтогаза допустил остановку запуска «Северного потока – 2»
Газопровод «Северный поток – 2» могут не ввести в эксплуатацию, если Россия не поменяет подходы к поставкам газа в Европу, заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
«Мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще», – сказал он РБК-Украина.
По его мнению, России нужно полностью поменять подходы к поставкам газа в Европу, «убрать геополитику из этого и потерять возможность использовать газ как оружие», например, демонополизировать экспорт газа трубопроводным транспортом.
«Тогда газ будет просто продаваться на границе или внутри России, экспортироваться разными компаниями», – пояснил он.
Витренко отметил, что именно перед таким выбором на сегодняшний день поставлена Россия – «либо европейские правила, либо «Северный поток – 2» никогда не сможет заработать».
Ранее в минфине Германии заявили об отсутствии политики в ситуации с «Северным потоком – 2».
Напомним, «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В сентябре завершилось строительство магистрали.
Запущен процесс сертификации, но в ноябре он был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.
Россия ранее требовала прекратить упоминание «Северного потока – 2» в контексте политики.
ЛНР посчитала заявление Киева о готовности к перемирию недостаточно четким
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Военное руководство Украины объявило о готовности соблюдать режим тишины в Донбассе так, будто «побаивается» реакции украинских солдат, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию Родион Мирошник.
Мирошник отметил, что главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный делал «громкое заявление» о том, что «украинский солдат может стрелять когда угодно и приказов командования ему для этого не нужно». Сейчас это заявление «как бы опровергнуто, но очень тихо, скромно и немного стесняясь», передает ТАСС.
Комментируя заявление на сайте минобороны Украины от имени Залужного и министра обороны Украины Алексея Резникова о готовности Киева соблюдать дополнительные меры контроля за режимом тишины, Мирошник указал, что они «почему-то громко не разъясняют, что теперь без разрешения украинского военноначальника, украинскому солдату стрелять в ответ нельзя». Таковы условия «тех самых мер, которые Киев подписал в июле 2020 года и практически все это время игнорировал», напомнил он. «Заявляют тихонько и почти обезличенно, видимо, побаиваются, что или солдаты услышат, или радикалы поймут», – сказал Мирошник.
Полпред ЛНР на минских переговорах, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил, что представители республики настаивают на утверждении Верховной радой Украины дорожной карты по урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, Рада «приняла уже не один десяток решений, прямо нарушающих минские соглашения». В ЛНР считают, что «Рада не собирается выполнять ничего, что предписано Украине минскими соглашениями», причем «то же самое делают и другие органы власти Украины». Дейнего заявил, что Рада должна как минимум «отменить все противоречащие минским соглашениям нормативные акты и в любой приемлемой для себя форме поддержать согласованную контактной группой «дорожную карту», передает РИА «Новости».
Однако, по его словам, украинская делегация в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе не видит необходимости утверждать в Верховной раде дорожную карту, «представитель Украины Андрей Костин заявил, что не понимает, зачем республики выдвигают требование по утверждению дорожной карты украинским парламентом».
Дейнего также рассказал, что представители Киева в ходе заседания контактной группы заблокировали обсуждение вопроса об упрощении процедуры пересечения пунктов пропуска через линию соприкосновения в Донбассе в период новогодних праздников. ЛНР и ДНР предлагали осуществлять пропуск граждан в обе стороны, согласовав единые санитарные требования для предотвращения возможного распространения коронавируса.
Советник главы офиса президента, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Украина не пойдет на условия ЛНР и ДНР в вопросе работы КПП. По его словам, к открытию пунктов пропуска предлагалось привязять ряд неприемлемых для Украины условий, например, признания ковид-сертификатов ЛНР и ДНР с прививкой «Спутником V», которую Украина не признает. Кроме того, он заявил, что Киев «не знает никаких представителей Луганской и Донецкой областей» – только «российскую сторону как сторону в ТКГ», пишет «Страна.ua».
Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня. Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Микко Киннунен подтвердил, что на заседании контактной группы «участники выразили свою решимость полностью соблюдать соглашение об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года». Минобороны и главнокомандующий ВС Украины заявили, что вооруженные силы Украины готовы неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, в том числе относительно условий открытия ответного огня.
ЕС потребовал от Зеленского освободить Медведчука и отменить санкции против СМИ
Руководители стран Евросоюза потребовали от президента Украины Владимира Зеленского освободить главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, который находится сейчас под домашним арестом, а также отменить санкции против оппозиционных СМИ.
«Это были переговоры о деэскалации напряженности вокруг Украины и России, а также обмен мнениями по вопросам внутренней украинской политики и ситуации с правами человека в стране. Европейские лидеры выдвинули Зеленскому список предложений, чтобы разрядить ситуацию», – говорится в сообщении «Страна.ua», передает РИА «Новости».
В том числе есть требование снять санкции СНБО против оппозиционных СМИ, включая против самой «Страны» и трех оппозиционных телеканалов.
Как считают европейцы, данные меры помогут снять напряженность в отношениях с Россией, а также наладить обстановку внутри Украины. Предложения публично не озвучивали, их передали украинским властям в конфиденциальном порядке.
Напомним, Владимир Зеленский на основании решения Совета нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля ввел санкции против Медведчука и его супруги. Они коснулись всего имущества пары, речь идет о запрете распоряжаться активами и отчуждать их. Решение было обжаловано в Верховном суде.
Ранее СБУ предоставила сторонам разрешение на ознакомление с материалами дела об обжаловании санкций против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.
Газпром вновь не забронировал мощности «Ямал – Европа» для транзита газа
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Газпром уже четвертый день подряд не бронирует мощности трубопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу на регулярной сессии суточного аукциона, это следует из результатов аукциона на платформе GSA Platform.
В ходе аукциона предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа в польский участок магистрали, являющийся одним из основных маршрутов поставок газа в Европу. Но этого не сделали, так как предложение осталось невостребованным, передает РИА «Новости».
Получилось так, что Газпром уже четвертый день подряд воздерживается от бронирования польского участка «Ямал – Европа».
Газпром ранее не стал бронировать мощности для транзита через Польшу по этому газопроводу на декабрь.
Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, действительно ли Газпром виноват в европейском газовом кризисе.
«Я вижу эти обвинения в адрес России и Газпрома, что Газпром второй или третий день подряд не забронировал трафик для поставок газа в Европу по этому маршруту – Ямал – Европа. <...> Ведь он не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, а это прежде всего немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку», – объяснил Путин.
Донбасс и Киев согласились вернуться к прекращению огня
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Участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В ОБСЕ подтвердили, что контактная группа договорилась вернуться к режиму прекращения огня.
«Наши многомесячные усилия по возвращению к полноценному соблюдению режима прекращения огня принесли плоды», – сказал Ермак, добавив, что «все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня» от июля 2020 года.
По его словам, «это шаг к деэскалации на востоке» Украины. Он сказал, что праздники должны быть мирными, и выразил надежду, что «на этот раз прекращение огня будет устойчивым и поможет сохранить жизнь защитников Украины и мирных граждан», передает РИА «Новости».
И. о. первого замглавы делегации Киева в контактной группе Андрей Костин подтвердил, что украинская сторона полностью готова соблюдать режим прекращения огня. По его словам, «впервые за долгое время чувствуется реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях».
Вооруженные силы Украины готовы неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, в том числе относительно условий открытия ответного огня, заявили минобороны и главнокомандующий ВС Украины.
Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Микко Киннунен подтвердил, что на заседании контактной группы «участники выразили свою решимость полностью соблюдать соглашение об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», передает ТАСС.
22 июля 2020 года контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня в Донбассе, стороны тогда заключили перемирие нового типа.
СМИ: Турция может стать штабом НАТО в случае операции в Донбассе
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Обозреватель турецкого портала Haberturk обратил внимание на подготовку НАТО к военной операции в Донбассе, в случае которой в Турции может разместиться штаб сил альянса.
Автор статьи в Haberturk Четинер Четин отмечает, что помимо санкций против России Запад разрабатывает вариант переброски специального военного соединения численностью 35–40 тыс. на базе сил быстрого реагирования НАТО, пишет «Московский комсомолец».
При этом, подчеркивает Четин, как удалось ему выяснить у дипломатов в Брюсселе, в качестве ведущей силы этой группировки рассматривают Объединенную оперативную группу повышенной готовности (VJTF). Этой группой члены НАТО командуют поочередно. И в настоящее время центр командования находится в Турции.
«Здесь возникает очень рискованная ситуация, которая непосредственно затрагивает Турцию. В эти дни нам необходимо быть предельно осторожными в военном, политическом, экономическом и разведывательном отношениях», – считает Четин.
При этом автор предполагает, что Турция из-за действий альянса может оказаться еще в более глубоком кризисе в отношениях с Москвой, чем после уничтожения российского самолета в 2015 году.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Позже газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
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Тимошенко заявила о диверсии с целью уничтожить Украину
Энергетический кризис на Украине приводит к ее «экономическому уничтожению», такое мнение высказала лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
«Я не верю, как человек, который дважды был премьер-министром, что случайно не закачали газ в подземные хранилища в первый раз за 30 лет. И что случайно в первый раз за 30 лет не заполнили необходимыми запасами угля склады», – передает РИА «Новости» слова Тимошенко в эфире телеканала «Наш».
По ее словам, это «фундаментальные» вещи, которые прописаны в документах и законах и являются обязательными для исполнения. «Это план по энергетической безопасности государства», – подчеркнула она.
При этом Тимошенко потребовала «поименно установить» тех, кто ответственен за то, что «энергетически самодостаточная» страна оказалась в подобной ситуации.
Как указала экс-премьер, в результате огромные убытки терпит украинский бизнес, в особенности малый. «Сегодня эти малые предприятия, вместе со всей Украиной, местными бюджетами, оказались в такой ситуации, что им приходится либо оплачивать убытки, или закрываться. Это не просто диверсия против Украины, практически Украину экономически уничтожают», – подытожила лидер «Батькивщины».
Ранее сообщалось, что кабмин страны готовится перевести ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии. Украина уже использовала из подземных хранилищ почти все запасы газа.
Напомним, пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины» сообщила, что украинская сторона может заняться импортом газа через Венгрию в объеме до 8 млн кубометров в сутки в соответствии с договоренностями, к которым пришли операторы двух стран.