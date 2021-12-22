Песков ответил на вопрос о продолжительности пресс-конференция Путина Песков отметил эмоциональное отношение Путина к акции «Елка желаний» 22 декабря 2021, 23:56 Текст: Антон Антонов

Для главы российского государства Владимира Путина исполнение желаний детей в рамках акции «Елка желаний» – «по-человечески очень ответственный процесс», сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Песков подчеркнул, что Путин «очень ответственно относится, эмоционально даже, к исполнению желаний детей, которые он снимает с этой елки». Как заявил пресс-секретарь, для президента «это каждый год внутренне, по-человечески очень ответственный процесс». Путин, по словам Пескова, «не только буквально выполняет сами желания, но и пытается каждый раз просто улучшить жизнь тех ребят, которые случайно ему попались на пути», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24». Напомним, Путин в рамках ежегодной Всероссийский акции «Елка желаний» исполнил пожелание 14-летнего Марка Кобленева из города Бронницы Московской области, который мечтал о гитаре. Кроме того, акция фактически стала частью программы совещания, посвященного подготовке совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию, губернаторы пообещали выполнить пожелания детей, рассказавших о своих мечтах в рамках акции.

Путин заявил о полном праве России отвечать на недружественные шаги США военными мерами 21 декабря 2021, 13:49

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин заявил во время расширенного заседания коллегии Министерства обороны России, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США. «Разумеется, как уже отмечал, в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег, мы будем предпринимать адекватные ответные военно-технические меры, на недружественные шаги – жестко реагировать. И, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право, имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России», – цитирует Путина РИА «Новости». Президент также добавил, что манипуляции со стороны Запада, прикрывающиеся принципами международного права, надоели. Путин отметил, что страны Запада под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют «за тысячи километров от своей национальной территории». «И когда им мешает международное право и Устав ООН, объявляют это все устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на Устав ООН, на гуманитарные права международные и так далее. Эти манипуляции надоели», – заявил президент. Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе. Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). Путин: США могут попытаться подтолкнуть Украину к нападению на Крым 21 декабря 2021, 15:48

Фото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России выразил мнение, что США в случае размещения своих вооружений на территории Украины могут под их прикрытием попытаться подтолкнуть украинские власти к нападению на Крым. «Поставят на Украине гиперзвуковое оружие, а потом под его прикрытием (...) вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы Российской Федерации, скажем, на Крым, при выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах», – цитирует его ТАСС. Он также добавил, что США должны понять, что России некуда отступать с учетом их планов на Украине. «То, что они сейчас делают на территории Украины, или пытаются делать, или планируют делать – это же не за тысячу километров нашей национальной границы, это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать», – сказал Путин. Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе. Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). Путин: Долгосрочным гарантиям США верить нельзя 21 декабря 2021, 14:04

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

В России обеспокоены размещением вблизи границ страны элементов глобальной противоракетной обороны США, нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, однако верить им до конца тоже нельзя, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Путин заявил, что «серьезную озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных, нас крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США», передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Москве «нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, но мы с вами их хорошо знаем (...) этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными». Глава государства отметил, что президент США Джо Байден в ходе переговоров сам предложил назначить ответственных за переговоры по стабильности. «В ответ на его предложения мы и направили наши проекты, которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных систем вооружения», – добавил Путин. Ранее Путин заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США. До этого представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе. Напомним, МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Предлагается следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Шойгу заявил о подготовке американскими ЧВК провокации с химикатами в Донбассе 21 декабря 2021, 14:15

Фото: Телеканал Звезда/YouTube

Текст: Александра Юдина

Частные военные компании США, находящиеся в Донецкой области, готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины, заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны с участием президента Владимира Путина. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – передает РИА «Новости» его слова. По данным Минобороны, более 120 сотрудников американских частных военных компаний присутствуют в Донецкой области, они оборудуют огневые позиции, готовят украинский спецназ. По словам Шойгу, «установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области». «Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям», – сказал министр. Ранее на заседании Путин оценил значение присутствия российских военных в Сирии, отметив, что оно вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой стране. Отец девятилетней студентки МГУ напал на завкафедрой 21 декабря 2021, 19:19

Фото: Сегодня/YouTube

Текст: Вера Басилая

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков прорывался через пункт охраны, напал на заведующего кафедрой, сообщает пресс-служба факультета. Скандал он устроил из-за того, что его дочь дала неправильный ответ на экзамене. Евгений Тепляков, отец учащейся на факультете психологии МГУ девятилетней девочки, напал на завкафедрой, сотрудники вызвали полицию, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу факультета. «Сегодня проходил экзамен у студентки первого курса Алисы Тепляковой. Во время экзамена присутствовать на экзамене может только студент без сопровождающего. Папа ожидал Алису на посту охраны, ему предоставили возможность ожидать там в тепле и комфорте. В какой-то момент папа попытался прорваться на факультет, начал кричать, и силами охраны и наших сотрудников его удалось задержать, потому что он нарушал все правила и не соблюдал санитарные требования. После этого нам пришлось вызвать полицию. Он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям. Мы закрыли его в аудитории, чтобы он не смог никому нанести физического вреда», – рассказали на факультете. Алиса сдавала предмет «Введение в психологию». Девочка расстроилась из-за неправильного ответа, выбежала из аудитории прежде, чем узнала оценку. Комиссия ожидала девочку, чтобы озвучить результат, но ее отец «устроил скандал», уточнили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что руководство факультета психологии МГУ им. Ломоносова, где учится девятилетняя Алиса Теплякова, проводило беседу с отцом ребенка по поводу ее обучения. До этого на сайте change.org появлялась петиция с требованием проверить условия жизни, физическое и эмоциональное состояние детей Тепляковых. Отец семейства назвал ситуацию неадекватной. Под саратовским селом нашли мертвого мальчика и выжившую девочку 22 декабря 2021, 18:09 Текст: Алексей Дегтярев

В овраге у поселка в Саратовской области найдены двое детей восьми и пяти лет, медики констатировали смерть мальчика 2013 года рождения, сообщили в региональном следственном управлении СК. Отмечается, что дети были без одежды. «По предварительным данным, 22 декабря 2021 года в дневное время в овраге в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области обнаружены двое детей. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть мальчика, 2013 года рождения. Девочка, 2016 года рождения госпитализирована в лечебное учреждение», – говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным местных изданий, на детях не было одежды. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, проводятся проверки для установление всех обстоятельств случившегося. Проверяется информация о семье, где воспитывались дети. Ранее в одной из квартир в Петербурге нашли тело малолетнего ребенка без признаков жизни. Путин назвал расширение НАТО на восток результатом неграмотного анализа 21 декабря 2021, 14:49 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, назвал расширение НАТО на восток эйфорией, которую западные страны испытали после холодной войны. Путин напомнил о действиях Запада, которые были предприняты в 1990-х – начале 2000-х годов и создавали проблемы для России. «Иногда задаешься вопросом: а зачем они это все делали в тех условиях? Непонятно. Я думаю, что от эйфории в связи с победой в так называемой холодной войне или с так называемой победой в холодной войне. И из неправильной, неверной оценки ситуации на тот момент времени и неграмотного, неправильного анализа возможных вариантов развития ситуации», – цитирует его ТАСС. По мнению главы государства, других причин нет. Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе. Ранее МИД распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). Путин назвал приоритетные задачи спецслужб России 20 декабря 2021, 01:30

Фото: кадр канала «Звезда»

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин поздравил бывших и действующих сотрудников спецслужб с Днем работника органов безопасности. Этот праздник в России ежегодно отмечается 20 декабря. Путин, обращаясь к ветеранам органов безопасности, заявил, что они с честью «выдержали многие трудные испытания – в военное и мирное время», «всегда профессионально и самоотверженно выполняли поставленные задачи, невзирая на риск». Как заявил президент России, именно ветераны доказали, что нет более высокой ценности, чем верная служба своей стране и своему народу. Действующие сотрудники спецслужб продолжают их героический путь и сохраняют традиции, передает «Звезда». Путин отметил, что сейчас к работе спецслужб предъявляются повышенные требования из-за напряженной обстановки в мире и масштаба современных вызовов. В первую очередь, по его словам, это видно в сфере борьбы с терроризмом. Президент подчеркнул, что «за последние годы на этом сложном, крайне ответственном участке есть значимые успехи». Так, «удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы». Путин рассказал, что за 11 лет предотвратили свыше 200 терактов, «многократно» снизилось «количество преступлений террористической направленности». В основном такие преступления предотвращаются на стадии подготовки. В 2021 году было предотвращено 61 деяние такого рода, включая 32 теракта. Он отметил, что нужно и впредь эффективно действовать, ликвидируя террористические ячейки. Другими приоритетными задачами спецслужб Путин назвал сохранение наступательной тактики в контрразведке и противодействии коррупции, защиту госрубежей и борьбу с экстремизмом. Он указал, что «возрастает роль внешней разведки». Кроме того, Путин отметил «грамотную и четкую работу сотрудников ФСО и Главного управления специальных программ». По его словам, государство и население России делает все необходимое для продуктивной работы спецслужб. Он призвал использовать данный потенциал максимальным образом. Путин выразил уверенность, что спецслужбы продолжат работать на совесть, и поблагодарил их за верность долгу и присяге. Напомним, в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что за год в стране нейтрализовали 23 бандитов, включая четырех главарей банд, задержаны 312 боевиков и 821 пособник. Были заблокированы счета порядка трех тысяч человек, подозреваемых в терроризме и экстремизме, сумма на этих счетах превышает 100 млн рублей. Путин обратился к участникам съезда движения «Народный фронт «За Россию» 21 декабря 2021, 10:05 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин обратился к участникам и гостям IV съезда Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», отметив успехи активистов, передает пресс-служба Кремля. Путин отметил, что «за прошедшие десять лет «Народный фронт» прошел большой путь, объединил вокруг своих масштабных, востребованных временем задач многие авторитетные общественные организации, а главное – сотни тысяч неравнодушных людей во всех регионах страны», говорится в сообщении на сайте Кремля. «Важно, что вы не только контролируете эффективность работы органов власти всех уровней, честно и откровенно обозначаете проблемы, но и активно включаетесь в их решение в интересах граждан. Среди ключевых инициатив ОНФ – поддержка волонтерского движения, организация бесплатного питания для учеников начальных классов и дополнительных выплат врачам, введение института экологических инспекторов», – добавил он. Президент особо отметил «запуск проекта #МыВместе, который служит консолидации общества в борьбе с опасной эпидемией на основе ценностей солидарности и взаимопомощи». «И конечно, благодарен вам за кропотливую, неформальную, настойчивую работу с миллионами обращений граждан, поступающих на «Прямую линию». Уверен, что в ходе вашего съезда прозвучат предложения, которые станут значимой, неотъемлемой частью общенациональной повестки, будут содействовать повышению результативности деятельности органов власти», – заключил глава государства, пожелав движению «успехов и всего самого доброго». Путин подписал закон о региональной власти 21 декабря 2021, 17:14 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в российских регионах, закон запрещает главам субъектов называться президентами и разрешает избираться больше двух сроков подряд. Закон направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах, передает РИА «Новости». Глава региона, согласно новым нормам, может быть снят с должности президентом страны в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным парламентом. Число сроков нахождения у власти губернаторов также будут определять региональные законодательные собрания. Также заксобрания теперь смогут работать дистанционно. Одним из наиболее спорных моментов в законопроекте стал запрет на использование в наименовании должности главы субъекта России слова «президент», против чего выступили власти Татарстана. Поправки, позволяющие использовать это слово, в комитете не поддержали. В то же время комитет согласился с тем, что в наименовании высшего исполнительного органа власти субъекта может быть не только слово «правительство», как предлагалось изначально, но в том числе и слово «администрация» или иной термин. Парламент Татарстана не поддержал проект федерального закона. Сенатор Павел Крашенинников заявлял, что законопроект не будут менять из-за несогласия Татарстана. Путин подписал закон о дополнительной индексации маткапитала 21 декабря 2021, 19:28 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительной индексации материнского капитала по фактическому уровню инфляции, изменения вступят в силу с 1 февраля. Теперь размер маткапитала будет рассчитываться исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, который определяется правительством. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА «Новости». Согласно действующему законодательству, размер материнского капитала индексируется по прогнозной инфляции. Теперь его проиндексируют по фактической инфляции. С 1 февраля 2022-го размер маткапитала за первого ребенка составит 483 тыс. 881 рубль, за второго и последующих – 639 тыс. 431 рубль. Ранее правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, по которому предлагается дать право на маткапитал отцам-одиночкам, воспитывающим детей после смерти матери-гражданки другого государства. Путин: Россию не устроит забалтывание Западом переговоров по гарантиям безопасности 21 декабря 2021, 14:39

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Наталья Ануфриева

Москву не устроит, если западные партнеры захотят «заболтать» переговоры по предложениям о гарантиях безопасности, заявил президент России Владимир Путин. По словам Путина, «есть и опасность, что будет предпринята попытка заболтать, погрузить в какое-то болото все наши предложения, а самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят». Он подчеркнул, что в Москве это понимают, «и такой поворот событий, такое развитие событий нас, конечно, не устроит», передает РИА «Новости». «Документы наши, проекты наших договоров и соглашений, которые были направлены руководству США и НАТО по вопросам обеспечения стратегической стабильности. Мы видим уже, что их некоторые наши недоброжелатели, прямо скажу, интерпретируют как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет», – добавил глава государства. Он указал, что Россия надеется на конструктивные содержательные переговоры по гарантиям безопасности с видимым конечным результатом. Ранее российский лидер заявил, что в Москве обеспокоены размещением вблизи границ страны элементов глобальной противоракетной обороны США, нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, однако верить им до конца нельзя. Он также заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США. До этого представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе. Напомним, МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Предполагается, в частности, что альянс возьмет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Также ему предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). Путин задался вопросом, зачем Запад в 1990-е поддерживал сепаратизм на Кавказе 21 декабря 2021, 14:40 Текст: Александра Юдина

Зачем Западу в 1990-е годы надо было поддерживать сепаратизм на Северном Кавказе с помощью террористов, задался вопросом президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. «Зачем надо было поддерживать сепаратизм на Северном Кавказе? Причем с помощью... террористических организаций. Явно террористов поддерживали. Ну зачем? Зачем надо было расширять НАТО, выходить из договоров по ПРО?» – передает РИА «Новости» его слова. Ранее на совещании Путин заявил, что в начале 1990-х флаг США стоял на столах у американских специалистов, которые раньше ходили, как на работу, на ядерные объекты России. Путин: Американские специалисты ходили на ядерные объекты России, как на работу 21 декабря 2021, 14:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин заявил, что в начале 1990-х флаг США стоял на столах у американских специалистов, которые раньше ходили, как на работу, на ядерные объекты России. «Говорил уже публично и еще раз скажу, напомню: на объектах ядерного оружейного комплекса России сидели на постоянной основе американские специалисты, на работу туда ходили каждый день. Столы стояли там рабочие и флаг США. Ну куда больше, чего еще надо?», – цитирует РИА «Новости» заявление Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны. По его словам, в правительстве России тогда работали союзники из США, кадровые сотрудники ЦРУ, советовали. Ранее Путин рассказал, как вычищал из правительства сотрудников ЦРУ. Шольц в разговоре с Путиным отметил важность «нормандского» формата 21 декабря 2021, 21:21 Текст: Алексей Дегтярев

Немецкий канцлер Олаф Шольц в ходе беседы с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул важность продвижения переговоров в «нормандском» формате, сообщила пресс-служба германского правительства по итогам переговоров. «Во время телефонного разговора также обсуждался статус выполнения минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Канцлер подчеркнул необходимость продвижения переговоров в «нормандском» формате», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости». Также Шольц выразил обеспокоенность в связи с обстановкой на границе Украины и «усилением российского военного присутствия у границ» этой страны. Пресс-служба Кремля сообщала, что Путин проинформировал Шольца о предложениях России по гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток. Ранее на коллегии Минобороны Путин объяснил опасность размещения инфраструктуры НАТО на Украине. МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).