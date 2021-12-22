Ожидаемая продолжительность жизни в США в 2020 году сократилась почти на два года

Ожидаемая продолжительность жизни в США сократилась в 2020 году практически на два года, что стало самым значительным годовым снижением в стране за последние 75 лет, сообщила газета Hill со ссылкой на статистические данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Согласно представленным сведениям, ожидаемая продолжительность жизни в стране составила 77 лет, что на 1,8 года меньше аналогичного прогноза 2019 года, передает ТАСС. Среди мужчин этот показатель снизился за указанный период на 2,1 года – до 74,2, среди женщин – на 1,5 года, составив 79,9.

Главной причиной снижения названа смертность от COVID–19 – заболевания, от которого в США уже скончались более 810 тыс. человек. Издание отмечает, что рост смертности зафиксирован во всех этнических и возрастных группах, начиная с 15 лет.

Среди выходцев из стран Латинской Америки этот показатель увеличился на 42,7% и 32,4% у мужчин и женщин соответственно, среди афроамериканцев – на 28% и почти 25%, среди белого населения США – на 13,4% и 12,1%. В отчете CDC указывается, что смертность от диабета в стране в прошлом году впервые превысила отметку в 100 тыс. случаев, а число летальных исходов от случайно полученных травм превысило 200 тыс.

Напомним, в июле СМИ сообщили, что средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года. Это самое значительное снижение годичного показателя после Второй мировой войны.

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