Путин проинформировал Шольца о предложениях России по безопасности

Президент России Владимир Путин по телефону проинформировал федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца о предложениях России по гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также о ситуации на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин информировал о российских предложениях по долгосрочным, юридически закрепленным гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Добавляется, что президент РФ прокомментировал содержание проектов договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО, которые были переданы западным партнерам, включая Германию.

Также Путин заявил Шольцу, что Киев уклоняется от выполнения минских договоренностей, что мешает проведению саммита в «нормандском» формате.

«Владимир Путин в деталях информировал о состоянии дел на этом направлении, отметив, в частности, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по минским договоренностям 2015 года – что, собственно, мешает и возможному проведению нового саммита в «нормандском» формате», – указывается в сообщении.

Ранее на коллегии Минобороны Путин объяснил опасность размещения инфраструктуры НАТО на Украине.

МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

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