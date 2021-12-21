Шойгу объяснил строительство военных баз и систем ПВО в Арктике

Россия надежно прикрыла свои рубежи в Арктике от иностранной агрессии за счет строительства военных баз, размещения ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны, авиации, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

«На арктических островах, архипелагах и в удаленных районах побережья завершено создание двух военных баз, организовано несение боевого дежурства подразделений ПВО и береговых ракетных комплексов. Завершается реконструкция пяти аэродромов для приема всех типов воздушных судов. Реализуемый комплекс мер позволил нам надежно закрыть арктические рубежи России от агрессивной военной деятельности иностранных государств», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента Владимира Путина.

Он отметил, что ВС России также способствовали обеспечению северного завоза в полярные регионы.

Напомним, в декабре 2020 года Россия завершила строительство военной базы на Земле Франца-Иосифа.