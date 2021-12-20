Ставший известным после скандала с гусями магаданский депутат найден мертвым

Депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко, обвиненный в массовом отстреле гусей на Чукотке, найден мертвым у себя в офисе, сообщили в правоохранительных органах.

«Что именно произошло, следствию предстоит разобраться. Был огнестрел... Сейчас проводится проверка», – передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника агентства.

Напомним, фото, спровоцировавшее скандал, было опубликовано в соцсетях. На нем охотник стоит на фоне надписи «Чукотка 2021», выложенной более чем сотней тушек «убитых гусей». В соцсетях раскритиковали охотника за массовое убийство птиц.

По поручению прокурора Чукотки полиция начала проверку. Региональный департамент природных ресурсов и экологии сообщал, что виновного привлекут к ответственности.

Позже стало известно, что человек на фото – это депутат Магаданской городской думы Магадана Александр Крамаренко. Ущерб от охоты составил более 700 тыс. рублей.