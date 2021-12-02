Суд в США закрыл дело экс-акционеров ЮКОСа против России

В МИД обосновали слова Антонова о лукавстве Госдепа США

«Американские власти продолжают препятствовать нормальной деятельности посольства России в Вашингтоне и генконсульств в Нью-Йорке и Хьюстоне с помощью массового затягивания выдачи виз новым сотрудникам и их продления тем, кто уже находится в США», – сказали газете ВЗГЛЯД в МИД России. Ранее посол Анатолий Антонов заявил, что США де-факто выдворяют российских дипломатов и разлучают их с семьями.

В ведомстве напомнили хронологию развития дипломатического кризиса между Россией и США. В частности, там указали, что 10 декабря 2020 года Госдепартамент объявил об очередном «нововведении», которое заключалось в установлении трехлетнего лимита на сроки командировок персонала двусторонних российских загранучреждений (с некоторыми исключениями для руководящего состава). Одновременно с этим американцы передали список 24 работников посольства и генконсульств, которым надлежало покинуть страну до 3 сентября по причине «слишком длительного нахождения» в США.

«Нам была обещана выдача виз для российских представителей, приезжающих на замену покидающим США. Но в очередной раз нас обманули, оформив визы лишь 10 дипломатическим и административно-техническим сотрудникам», – уточнили в МИД.

Также во внешнеполитическом ведомстве указали, что 10 сентября Госдепартамент нанес очередной «удар» по дипломатическому присутствию России, вручив предписание с двумя дополнительными списками 55 работников загранучреждений, которые должны выехать из США не позднее двух крайних дат: 27 человек – до 30 января 2022 года, еще 28 человек – до 30 июня 2022 года с учетом превышения ими трехлетнего срока пребывания в стране.

При этом, уточняет ведомство, было четко обозначено, что в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. «То есть, по сути, речь идет о завуалированной высылке, в то время как в отношении диппредставительств других стран столь жесткие рестрикции не применяются. Далее 2 августа Госдепартамент распространил циркулярную ноту, согласно которой устанавливается общее правило о пятилетнем сроке аккредитации представителей иностранного дипкорпуса в США», – указали в МИД.

«Мы неоднократно указывали американским властям на неприемлемость их шагов, нарушающих Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года и ограничивающих наше суверенное право кадровых назначений на дипломатические и административно-технические должности в зарубежных представительствах. Также мы призывали не идти по пути дальнейшей эскалации. Но подвижек в политике США после женевского саммита нет», – добавили в ведомстве.

Там отметили, что за последнее время в России выдали без каких-либо встречных требований визы более чем 40 сотрудникам группы охраны дипмиссии США в Москве. С учетом просьб американской стороны о приоритетности заезда в Россию группы из 13 технических специалистов, занимающихся вопросами обеспечения жизнедеятельности посольства, оформили визы этим работникам.

«Наши предложения полностью обнулить на взаимной основе все введенные за последние годы рестрикции остаются без ответа. Хотя американцы и признают обременительность сложившейся практики индивидуальных визовых разменов (ввиду существенных различий в структурах диппредставительств двух стран), отказываться от нее они не готовы», – полагают в МИД.

Кроме того, резко возросло количество случаев затягивания Госдепартаментом продления виз дипломатов, уже находящихся в США. «Это приводит к тому, что при выезде в Россию в отпуск или по срочной необходимости их не пустят обратно. Расцениваем это как принуждение к досрочному завершению командировки. Таковых у нас накопилось почти 60 человек (а вместе с членами семей – 150 человек)», – обратили внимание в дипломатическом ведомстве.

Там добавили, что около 40 сотрудников ведомства ожидают возможности выехать к местам командировок в США уже много месяцев и даже больше года, что равнозначно отказу. Полгода не может получить визу и приступить к работе новый генеральный консул России в Нью-Йорке. «Мы сталкиваемся с элементарным неуважением к семейным ценностям, когда у отдельных членов семей наших дипломатов есть визы, а у кого-то их нет. Дело дошло до того, что находящимся в Москве детям дипломатов не выдают визы для выезда к родителям в США», – уверены в МИД.

«С мая 2019 года инспекционная группа из специалистов департамента капитального строительства и собственности за рубежом МИД России также не может получить краткосрочные американские визы. Это блокирует организацию капитального ремонта объектов российской дипломатической недвижимости. Разумеется, во всех случаях за нами остается право на взаимность», – подытожили в ведомстве.

Во вторник посол России в США Анатолий Антонов обвинил США в искажении фактов относительно требования к российским дипломатам покинуть страну, заявив, что речь идет о фактическом выдворении. По его словам, именно Госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.

«В отношении других диппредставительств действует пятилетний период пребывания в США. Заявление о том, что отъезд 55 российских дипломатов нельзя расценивать как высылку, также не выдерживает критики. Нам было четко обозначено, что в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. Таким образом, речь идет о фактическом выдворении», – отметил посол.

По его словам, «США пытаются нарушить суверенное право Российской Федерации осуществлять по своему усмотрению кадровые назначения в свои диппредставительства». «Уверены, что при наличии доброй воли все проблемы можно решить достаточно оперативно. Российская сторона выступает за обнуление на взаимной основе всех рестрикций последних лет. Призываем Вашингтон вернуться к международным обязательствам в отношении дипломатической собственности и нормальной практике функционирования дипмиссий. Наши предложения остаются на «столе переговоров», – заключил Антонов.

В то же время официальный представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила, что США стремятся к «большему паритету», ограничивая срок пребывания в стране российских дипломатов тремя годами, сославшись на то, что подобный изначальный срок установил и МИД России. «Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. Россия была заранее уведомлена об этом», – отметила она.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил о готовящейся 30 января очередной высылке 27 российских дипломатов из США. Он рассказал о лишении аккредитаций супруг дипломатов, а также о запрете на выдачу виз их детям. Происходящее Антонов назвал политикой по разъединению семей российских дипломатов. Ранее эксперты указали на неприемлемые действия Госдепа в отношении дипломатов России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД