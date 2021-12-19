Экономист объяснил причину богатства США

Соединенные Штаты кажутся экономически успешными только потому, что вся страна живет в долг, рассказал экономист Максим Шеин.

Эксперт напомнил, что долг США составляет десятки трлн долларов, передает агентство «Прайм».

Он подчеркнул, что граждане страны берут в долг, при этом доходы у них растут медленнее, чем долговая нагрузка.

Отмечается, что сложившаяся ситуация не приводит к коллапсу по той причине, что правительство США умеет обслуживать свои долги. Так, для финансирования дефицита бюджета Штаты выпускают облигации – US Treasuries, которые считаются надежным финансовым инструментом, и в них вкладываются многие инвесторы и другие страны.

Также американцев от банкротства спасают низкие процентные ставки в США и возможность неограниченно печатать доллары, указал Шеин.