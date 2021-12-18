Эксперт: Неудачные испытания гиперзвуковой ракеты США - не показатель провала

Появление у США гиперзвукового оружия – вопрос времени. И если эти ракеты будут размещены в Европе, тогда Вашингтон получит еще один рычаг давления на Москву, сказал газете ВЗГЛЯД Константин Блохин. Так он прокомментировал очередной провал испытаний американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A.

«Ставить крест на американском гиперзвуковом оружии преждевременно, это одно из самых перспективных направлений военно-промышленного комплекса США. Появление у американцев гиперзвукового оружия – вопрос времени. Они все равно догонят нас», – говорит ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин, подчеркивая, что американцы заметно опережают в этой сфере Китай, который тоже сделал ставку на гиперзвуковые ракеты.

Неудачные испытания – это не показатель провала всей программы, добавил эксперт. «Такая ситуация характерна для любых испытаний. Достаточно вспомнить, как в годы в холодной войны неоднократно происходили подобные случаи во время проведения различных наших испытаний. Вашингтон вряд ли откажется от этой программы, США попытаются наверстать упущенное», – уверен собеседник.

О том, что очередное испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) снова завершилось неудачей, стало известно накануне. Ракету планировалось запустить со стратегического бомбардировщика B-52, но «последовательность стартовых операций была прервана до отделения ракеты из-за неизвестной проблемы». В случае запуска ракета, которая была прикреплена к крылу самолета, должна была разогнаться до скорости, превышающей звуковую в более чем пять раз. Это уже третьи по счету неудачные испытания.

Очередная неудача произошла через пять месяцев после второй попытки провести летные испытания ракетного ускорителя ARRW. Военно-воздушные силы сочли июльское испытание частичным успехом, потому что опытный образец оружия благополучно отделился от бомбардировщика B-52H и позволил оценить другие аспекты процедуры запуска.

Когда у США появится на вооружении гиперзвуковое оружие, «то говорить с Москвой они будут еще жестче». «Если американские гиперзвуковые ракеты будут размещены в Восточной Европе, то сократится время подлета. Это будет значимым рычагом давления на Москву. Ставки в игре повысятся», – предупредил Блохин.

По его словам, Вашингтон хочет «провернуть» с Россией и Китаем ту же схему, которая использовалась американцами против Советского Союза, что в итоге привело к его краху.

«Рейгановский подход является некой золотой формулой победы. Это прежде всего навязывание дорогостоящей гонки вооружений, чтобы подорвать экономику. Вторым элементом этой глобальной стратегии Вашингтона являются экономические санкции, а третьим – ставка на либеральную и прозападную оппозицию, которая должна почувствовать социальный протест и начать расшатывать ситуацию изнутри», – пояснил собеседник.

Кроме этого, сюда же относится «процесс демонизации России», «потому что элементы давления должны быть легитимны в глазах международной общественности и союзников США». «Развитие программы гиперзвукового оружия – это тоже один из элементов стратегии Вашингтона по подрыву российской государственности», – подытожил Блохин.