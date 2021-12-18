В МИД назвали испорченное зрение дипломатов единственным эффектом «адских» санкций Запада

Политолог: Россия и США могут договориться о введении миротворцев ООН на Украину

Москва и Вашингтон могли бы начать со взаимного отказа размещать свои новые ракеты в Европе. Не исключено и появление буферной зоны на линии соприкосновения войск НАТО и России. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя публикации в прессе США о возможных условиях гипотетической сделки Москвы и Вашингтона о нерасширении НАТО на восток.

«Первый пакет возможных мер по компромиссу России и НАТО касается не столько статуса Донбасса, сколько мер по укреплению доверия. Например, Россия и США договариваются о том, что останутся в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), хотя юридически он уже утратил силу. То есть обе стороны могут воздержаться от размещения в Европе нового поколения ракет средней и меньшей дальности», – говорит гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Кроме того, Россия и НАТО могли бы договориться о создании буферной зоны с особым режимом военной деятельности – с большей прозрачностью за перемещением вооружений и дополнительными ограничениями на проведение учений, полагает эксперт. Это снизит риски возникновения случайных инцидентов на линии соприкосновения армий России и НАТО. «Также можно было бы договориться о постоянных контактах между военными, например, возродить Совет Россия – НАТО», – добавил эксперт.

«После того, как снизится риск вооруженного конфликта в центре Европы, на втором этапе можно обсудить и Украину. Начать с первых трех пунктов Минских соглашений, которые предполагают отвод войск, тяжелых вооружений, более жесткий контроль за прекращением огня и, может быть, усилить миссию наблюдателей ОБСЕ. Такие меры можно принять довольно быстро, не идя на какие-то уступки друг другу», – подчеркнул собеседник.

Также на этом втором этапе следовало бы договориться о прекращении инцидентов в Черном море, ведь «инциденты, подобные тому, что произошел летом с британским эсминцем Defender, несут в себе большие риски», предупреждает эксперт. Кстати, ранее сторонам удалось добиться аналогичной цели в Прибалтике, – на Балтийском море количество опасных инцидентов резко снизилось.

На третьем этапе можно будет начать разговор о более принципиальных вещах, предполагает Кортунов, – скажем, о гарантиях безопасности для Украины в обмен на гарантии того, что Киев не предпримет попыток силового решения проблемы Донбасса. «Может, это будет сделано в форме одностороннего меморандума НАТО о моратории на расширение в восточном направлении. Но я не очень верю в то, что НАТО даст Москве юридические гарантии отказа от своего расширения, поскольку это потребует изменения Североатлантического договора от 1949 года. Представить такое в нынешней обстановке невозможно. Понадобится согласие всех членов альянса, включая страны, которые не хотят вести диалог с Россией», – пояснил Кортунов.

В четверг помощник президента России Юрий Ушаков передал советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану конкретные предложения, направленные на выработку юридических гарантий по гарантиям безопасности. «Ушаков дал разъяснение по проектам двух документов – договора и соглашения – по гарантиям безопасности, которые были вчера по дипканалам в МИДе переданы американской стороне, – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – И, что очень важно, Ушаков довел до Салливана тезис о нашей готовности незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов».

Представитель МИДа Мария Захарова добавила о том, что Москва, делая предложения по гарантиям безопасности, обозначила НАТО конкретные идеи для предотвращения дальнейшего нагнетания обстановки.

Также в четверг американский аналитик, представитель ведущего мозгового центра США Майкл О'Хэнлон призвал Вашингтон «найти другие способы защитить Украину, Грузию и другие нейтральные страны Восточной Европы», кроме как принятием этих стран в НАТО. «Мы должны переосмыслить идею расширения НАТО... Более того, как показывают крупные военные учения (президента России Владимира) Путина, он может добраться до Украины гораздо быстрее, чем мы, и с большими силами», – пишет он на страницах газеты USA Today.

О'Хэнлон не считает республики, вроде Украины или Грузии стратегически важными территориями, для защиты которых НАТО должно «отправлять умирать своих солдат и рисковать Третьей мировой войной». При этом Москву необходимо сдерживать, пишет американский аналитик, – и обязать ее отказаться от дестабилизации Донбасса и признать право Украины и Грузии на вступление в международные организации, типа Евросоюза.

Комментируя тезисы автора USA Today, Кортунов соглашается с тем, что для Вашингтона эти территории не входят в зону жизненно важных. «Тем более, что основное внимание Белого дома теперь сосредоточено на Китае, на Индо-Тихоокеанском регионе. Конечно, в этих условиях навязывать американскому обществу в качестве членов НАТО Украину или Грузию было бы нелогично, тем более на фоне вывода американских войск из Афганистана», – предположил собеседник.

При этом Вашингтон все же заинтересован в гарантиях безопасности для Украины. «Но в какой форме предоставить такие гарантии? Большой вопрос. Возможны разные пути, например, усиление роли ОБСЕ, создание других механизмом по безопасности в Европе. Могут быть предприняты шаги со стороны ООН. В свое время обсуждалась идея ввести на Украину миротворческий контингент ООН, который защищал бы наблюдателей ОБСЕ. Такой сценарий возможен. Нужна лишь политическая воля, желание сторон. Если диалог пойдет, то конкретные форматы можно будет нащупать», – предрекает Кортунов.

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