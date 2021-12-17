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Гинеколог: Вакцинация не предотвращает беременность
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Вакцинация не влияет на репродуктивную функцию ни женщины, ни мужчины, заявила акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, директора НИИ охраны материнства и младенчества Галина Мальгина.
«Все фразы о том, что вакцина влияет на способность забеременеть – это театр абсурда. На этапе подготовки вакцинация необходима. Если женщина разумная, и она осознанно планирует беременность, она защитится от всех серьезных поражений, например от ковида. Мы рекомендуем это сделать. К настоящему моменту накоплено много научных данных, которые говорят, что вакцинация не влияет на репродуктивную функцию ни женщины, ни мужчины. Уже готовы огромные обзоры мировой научной литературы», – приводит V1.ru комментарий специалиста.
По словам доктора, в цикле зачатия происходят интересные механизмы, которые могут защитить плодное яйцо. Первые 15 дней плодное яйцо питается за счет внутренних ресурсов, и вакцина никоим образом к нему не перейдет..
«Если в первые 15 дней зачатия что-то повредится, то беременности не будет, она отторгнется на этом раннем этапе и пройдет как небольшая задержка месячных. Мы называем это «предимплантационные потери беременности», и их достаточно много. Многие женщины, не зная, что они в положении, были на каком-то празднике, выпили алкоголь. В таком случае не нужно никуда бежать. Если что-то повредится, беременность просто не разовьется», – пояснила гинеколог.
То есть, если женщина накануне зачатия получила прививку и беременность продолжает развиваться, то вакцинация никак не повлияет на течение. Есть 80% гарантии, что беременность будет протекать нормально.
«Пугаться таких случаев и бежать прерывать беременность, потому что накануне вакцинировались, не надо. Нужно своевременно встать на диспансерный учет и, абсолютно планово, как и все другие беременные, сходить на первый и второй скрининги, которые выявляют какие-то аномалии развития», – заявила Мальгина.
При этом, доктор пояснила, что если заболевание коронавирусом пришлось на ранние сроки беременности, то здесь уже есть опасность.
«Даже у нас есть такие примеры, когда на сроке в 5–6 недель женщина перенесла ковид, а при первом скрининге выявилась тяжелая патология формирующейся нервной системы плода, и пришлось заканчивать беременность. И это уже не единичные случаи у нас в области. Поэтому ковид более опасен, и здесь потенциальная польза от вакцинации перед беременностью гораздо больше, чем риск упустить этот момент и потом при беременности переболеть», – отметила Мальгина.
Ранее стало известно, что у заболевших COVID-19 женщин увеличивается частота прерываний беременности, коронавирус провоцирует задержку развития плода.
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Путин заявил о планах поддержки малого и среднего бизнеса в следующем году
Президент России Владимир Путин, выступая на съезде РСПП, заявил, что обсуждал с правительством вопросы дальнейшей поддержки малого и среднего бизнеса в следующем году.
«С правительством уже говорили на этот счет. <...> Я просил коллег из правительства как раз подумать на эту тему. Потому что действительно, я в начале говорил, (идет) борьба с пандемией, ситуация остается сложной, есть определенные ограничения. И мы должны подумать о том, как поддержать малый и средний бизнес и в следующем году», – передает РИА «Новости» ответ Путина на вопрос о продлении мер поддержки бизнесу.
Ранее Путин, выступая на G20, заявил, что в 2020 году в России на фоне масштабных мер поддержки населения, малого и среднего бизнеса, здравоохранения дефицит бюджета вырос до 4%, это позволило в том числе восстановить рынок труда.
До этого представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщил, что выплаты в размере одного МРОТ на работника получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других.
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В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson
Эксперты при медицинском регуляторе США CDC рекомендовали по возможности не использовать вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson из-за осложнений с тромбами.
Эксперты проголосовали за рекомендацию, согласно которой, при наличии других вакцин, произведенных по технологии mRNA компаниями Pfizer и Moderna, нужно использовать именно их, передает РИА «Новости».
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Ранее в США были зафиксированы десятки случаев осложнений с формированием тромбов у пациентов, привитых вакциной Johnson & Johnson.
При этом отмечается, что осложнения по-прежнему очень редки. Теперь регулятор CDC должен решить, последует ли он совету своих экспертов.
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Отметим, что применение вакцины Johnson & Johnson было приостановлено в апреле, но затем вновь возобновилось по рекомендации ученых.
Напомним, все одобренные в США вакцины показали низкую эффективность против «омикрона».
Вместе с тем Центр имени Гамалеи считает, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» эффективны против штамма коронавируса «омикрон».
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Уровень коллективного иммунитета превысил 75% в четырех регионах России
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превышает 75% в Чукотском автономном округе, Карелии, Санкт-Петербурге и Подмосковье, в пяти регионах России он выше 71%, сообщила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Уровень выше 75% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Московская область. Догоняют Республика Тыва, Москва, Мурманская, Калининградская и Липецкая области – здесь коллективный иммунитет выше 71%», – передает ТАСС ее слова.
Согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции в Севастополе вырос до 88,7%. «Среди регионов лидером по коллективному иммунитету остается Севастополь – 88,7%», – говорится в сообщении оперштаба.
Ранее глава оперштаба сообщила, что достигнуть уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в 80% можно, только если каждый, у кого нет противопоказаний, привьется.
Севастополь стал абсолютным лидером по коллективной вакцинации. Необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции достиг 80,8%.
Попова назвала «пугающими» темпы прироста «омикрона» в мире
Темп прироста инфицирования новым штаммом «омикрон» в мире пугает своей опасностью, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«Видим стремительное развитие ситуации в Британии, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на «омикрон», то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», – заявила Попова в беседе с РИА «Новости».
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529 назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе.
Страны G7 назвали главную мировую угрозу
Страны «Большой семерки» признали, что быстрое распространение омикрон-штамма стало самой серьезной угрозой для человечества, сообщается на сайте минздрава Великобритании.
Чтобы бороться с вирусом, G7 призвала укреплять сотрудничество между государствами. Только обмен данными и сотрудничество позволят найти решение проблемы, передает РИА «Новости».
В заявлении также говорится о необходимости обеспечивать равный доступ к прививкам и диагностике заражения.
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Напомним, в ноябре в ЮАР был выявлен новый штамм SARS-CoV-2. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим для заражения клеток. ВОЗ признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон». По мнению специалистов, заразиться этим штаммом могут и переболевшие, и вакцинированные.
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ВОЗ указала на эффективность вакцинаций разными препаратами
Эффективность вакцинации от коронавируса препаратами на основе разных технологий схожа эффективности после уколов вакцинами с одинаковой платформой, заявили эксперты ВОЗ.
Эффективность вакцинации или ревакцинации вирусными векторными вакцинами и вакцинами на основе технологии мРНК может составлять от 61 до 91%, вакцинация же только препаратами с технологией мРНК в среднем может быть 69-90%, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование ВОЗ.
После уколов только вакцинами с платформой вирусного вектора аденовируса эффективность оценивается от 43% до 89%. Эффективность разных вакцин против госпитализаций от коронавируса в разных странах достигла высоких показателей в нескольких странах, превысив 95%.
Введение бустерной дозы вакцины с отличающейся технологией от препарата, введенного при первых двух прививках, также высоко эффективно против симптоматического течения болезни. Это показали исследования в Британии и Чили.
Ранее в Германии заявили, что рассчитывают получить адаптированную под «омикрон» вакцину от компании BioNTech уже в первом квартале 2022 года.
Гинцбург: Вакцинация «Спутником V» и ревакцинация дают полную защиту от «омикрона»
Вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма «омикрон», сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Основной вывод... состоит в том, что та схема вакцинации, которая порядка... шести месяцев тому назад была предложена в России Министерством здравоохранения нашей страны, смысл которой состоит в том, что после вакцинации «Спутником V» через полгода предлагается ревакцинация «Спутником Лайт». Так вот, эта схема вакцинации дает на сегодняшний день на той выборке, которая была проанализирована, полную защиту от штамма «омикрон», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Спутник V» эффективен в борьбе с «омикроном», в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение, Россия готова поделиться препаратами с другими странами для бустерной вакцинации.
Путин также попросил доработать законопроект о сертификатах вакцинированного в общественных местах, призвав сделать его четким и понятным.
В конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
В России оценили эффективность «Спутника V» с бустером «Спутник лайт» против «омикрона»
Ожидаемая эффективность вакцины «Спутник V» с бустерной инъекцией «Спутник лайт» против нового штамма «омикрон» составит более 80%, говорится в результатах лабораторного исследования НИЦЭМ им Н. Ф. Гамалеи, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.
«Ожидаемая эффективность «Спутник V» с бустером «Спутник лайт» против штамма «омикрон» может составлять более 80%, поскольку «Спутник V» показал эффективность более 80% против вируса этого типа через 6 месяцев после вакцинации», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что бустерная инъекция «Спутником лайт» увеличивает эффективность других вакцин против штамма «омикрон».
«Сутник лайт» в качестве бустера значительно увеличивает вирусную нейтрализующую активность против варианта «омикрон» через 2-3 месяца после ревакцинации», – отмечается в сообщении фонда.
Также подчеркивается, что вакцина «Спутник V» вызывает устойчивый нейтрализующий ответ антител к штамму «омикрон», защищая от тяжелых случаев течения болезни и госптализации.
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Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
На границе Украины с Польшей застряли сотни грузовиков
Около 500 грузовиков вторые сутки простаивают на автомобильных пунктах пропуска на границе Украины с Польшей из-за усиления карантинных ограничений с польской стороны, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.
По его словам, последние двое суток на автомобильных пунктах пропуска с Республикой Польша произошел транспортный коллапс.
«В ночь с 14 на 15 декабря правительство Польши усилило карантинные ограничения, и теперь для въезда в страну водители грузового транспорта должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 24 часа. Из-за того, что решение было введено без предупреждения, водители узнали о нем только на месте…Около пунктов пропуска уже вторые сутки простаивают до 500 грузовиков», – написал Найем на своей странице в Facebook, передает РИА «Новости».
В первые 12 часов после ужесточения правил на пунктах пропуска начала работу государственная лаборатория для проведения ПЦР-тестирования, а пограничники и таможенники увеличили число инспекторов, чтобы максимально ускорить таможенное оформление.
Ранее в ООН рассказали об угрозе вспышки COVID среди мигрантов на белорусско-польской границе.
Путин заявил о преимуществе «Спутника V» перед другими вакцинами против «омикрона»
«Спутник V» эффективен в борьбе с «омикроном», в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение, Россия готова поделиться препаратами с другими странами для бустерной вакцинации, заявил президент России Владимир Путин на съезде РСПП.
«Спутник V» наш работает хорошо, пожалуй, даже эффективней по борьбе с «омикроном», чем другие применяемые вакцины. Вот в течение нескольких ближайших дней специалисты дадут оценку, но, похоже, это так, и в этой связи мы можем поделиться уже имеющимися у нас препаратами, имею в виду для бустерной вакцинации, в том числе для европейских стран, если, конечно, у них есть такая необходимость и желание», – приводит РИА «Новости» слова Путина.
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Вместе с тем Путин призвал активнее работать с ВОЗ.
«Надо активнее работать и более содержательно работать, конечно, со Всемирной организацией здравоохранения, прислушиваться к их рекомендациям», – отметил президент.
Ранее президент Владимир Путин попросил доработать законопроект о сертификатах вакцинированного в общественных местах, призвав сделать его четким и понятным.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529 назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе.
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В России за сутки выявили 27,7 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 27 743 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 10,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 27 743 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2106 (7,6%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявлено 10 159 389 человек в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2755, Санкт-Петербурге – 1984, Московской области – 1452.
Также за сутки зафиксировано 1080 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 295 104 человека.
Накануне в России выявили 28 486 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 743.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Путин заявил о быстром распространении «омикрона»
Последствия нового штамма коронавируса «омикрон» пока непонятны, однако он быстрее распространяется, это очевидно, поэтому требования к ревакцинации повышаются, заявил президент России Владимир Путин.
«Посмотрите, что происходит в относительно благополучных странах, имею в виду в том числе распространение нового так называемого «омикрона». Еще непонятны последствия. Одни исследователи говорят, что это более легкая форма, другие говорят о возможных тяжелых последствиях после того, как люди переболеют», – передает РИА «Новости» его слова.
Президент отметил, что резко возросло количество детей, болеющих с тяжелыми последствиями. «Мы это должны знать», – добавил Путин. И заметил, что «омикрон» быстрее распространяется, это уже очевидно, поэтому требования к ревакцинации повышаются.
«Как говорят специалисты, штамм «омикрон» быстрее распространяется, особенность такая, это очевидно уже сегодня. Поэтому требования к ревакцинации повышаются», – сказал глава государства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Спутник V» эффективен в борьбе с «омикроном», в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение, Россия готова поделиться препаратами с другими странами для бустерной вакцинации.
Путин также попросил доработать законопроект о сертификатах вакцинированного в общественных местах, призвав сделать его четким и понятным.
В конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
Путин призвал доработать законопроект о сертификатах для вакцинированных
Президент Владимир Путин попросил доработать законопроект о сертификатах вакцинированного в общественных местах, призвав сделать его четким и понятным.
«До принятия любых изменений коллеги из правительства должны обеспечить полную технологическую готовность системы сертификатов [вакцинированного]. Она должна надежно работать именно для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности», – передает его слова РИА «Новости».
«Остановлюсь на теме, которая затрагивает все отрасли экономики, а главное - всех граждан страны. Речь об использовании так называемых сертификатов вакцинированных. Как вы знаете, законопроект, по которому планировалось установить обязательные требования такого сертификата на транспорте, в самолете или поезде, был снят с рассмотрения Госдумой», – добавил Путин, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, что в России установят единые требования к ковид-сертификатам.
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Путин призвал россиян не забывать о мерах предосторожности в новогодние праздники
Президент России Владимир Путин на съезде РСПП, говоря о ситуации с распространением коронавируса, отметил, что после первого тоста в Новый год обычно забывают о мерах предосторожности, но это не тот случай.
«У нас знаете как, после первого тоста все уже забывают про всякие меры предосторожности, это сегодня не тот случай», – передает РИА «Новости» слова главы государства.
Ранее Путин заявил, что «Спутник V» эффективен в борьбе с «омикроном», в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение, Россия готова поделиться препаратами с другими странами для бустерной вакцинации.
Президент также попросил доработать законопроект о сертификатах вакцинированного в общественных местах, призвав сделать его четким и понятным.
Ученые нашли в организме акул защиту от COVID
Небольшие антителоподобные белки из иммунной системы акул способны предотвратить заражение человеческих клеток коронавирусной инфекцией, его штаммами и родственными вирусами, следует из результатов исследования ученых из Висконсинского университета в Мадисоне.
В ходе исследования были изучены антителоподобные белки (VNAR), содержащиеся в иммунной системе акул.
«Эти небольшие антителоподобные белки могут проникать в те укромные места, в которые не могут проникнуть человеческие антитела. Они могут принимать уникальные геометрические формы. Это позволяет им распознавать структуры, которые наши человеческие антитела распознать не могут», – пояснил один из участников исследования Аарон ЛеБо, передает РИА «Новости».
По словам ученых, эти белки еще не испытаны на людях и не будут доступны для лечения людей в ближайшее время, однако они помогут подготовиться к будущим вспышкам коронавируса. В таком случае будет использоваться микс из нескольких видов VNAR акул, чтобы добиться максимальной эффективности от разнообразных мутирующих вирусов.
Как отмечают исследователи, этот новый вид лекарств будет дешевле и проще в производстве, чем человеческие антитела. Кроме того, лекарства на основе белков акул будут особенно полезны для людей с ослабленной иммунной системой, организм которых не реагирует на вакцинацию.
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Ранее президент России Владимир Путин заявил заявил о быстром распространении «омикрона». Глава государства отметил, что «Спутник V» эффективен в борьбе с «омикроном», в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение, Россия готова поделиться препаратами с другими странами для бустерной вакцинации.
Путин также попросил доработать законопроект о сертификатах вакцинированного в общественных местах, призвав сделать его четким и понятным.
В конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».