«Адмирал Горшков» уничтожил «Цирконом» береговую мишень ФСВТС представила полный каталог российской продукции военного назначения 16 декабря 2021, 10:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России запустила мультимедийный сайт, где представлен полный каталог российской продукции военного назначения, сообщила пресс-секретарь службы Валерия Решетникова. «Официальный интернет-ресурс службы перезапущен на современной платформе. На новом сайте теперь представлен, в частности, наиболее полный, соответствующий рекламным паспортам каталог российской ПВН, предлагаемой иностранным заказчикам», – передает РИА «Новости» слова Решетниковой. На сайте появились разделы, где будут публиковаться аналитические обзоры и спецпроекты, посвященные теме ВТС России с иностранными государствами, а также эксклюзивные фото- и видеоматериалы о российской военной технике. Ранее директор ФСВТС Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow 2021 сообщил, что Россия, несмотря на пандемию, подписала в 2021 году оружейных экспортных контрактов на сумму более 10 млрд долларов.

Стало известно о первом потенциальном покупателе системы С-500 13 декабря 2021, 18:02

Фото: Минобороны России/Youtube

Текст: Алексей Дегтярев

Индийская сторона может стать первой в числе покупателей российских комплексов С-500, заявил вице-премьер Юрий Борисов. «Индия первой, наверное, будет в списке, если изъявит желание купить эти современные средства», – сказал Борисов в интервью РБК, передает РИА «Новости». По его словам, Россия займется экспортом С-500 после того, как эти системы в необходимом объеме наполнят российскую армию. С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля – воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО. Система способна уничтожать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты), а также крылатые ракеты. Радиус поражения – около 600 километров. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability – 3. В июле концерн ВКО «Алмаз – Антей» и Минобороны России подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей». Позже стало известно о появлении комплексов С-550. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что на сегодняшний день известно об этих системах. В концерне «Алмаз – Антей» рассказали об уникальном ЗРК «Абакан» 15 декабря 2021, 08:27

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Концерн ПВО-ПРО «Алмаз – Антей» создал уникальный зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны (НПРО) «Абакан», который приводится в боевую готовность менее чем за три минуты, сообщил первый заместитель главного конструктора комплекса Дмитрий Хрупало. Комплекс «Абакан» впервые представили за рубежом в ходе выставки Dubai Airshow 2021. «Время готовности ЗРК «Абакан» к боевой работе из развернутого состояния занимает менее трех минут, с марша – 15 минут», – передает РИА «Новости» слова Хрупало. К примеру, американский комплекс ЗРК Patriot при смене позиций приводится в боевую готовность за 30 минут. Конструктор напомнил, что высокомобильный многоканальный по баллистическим целям зенитный ракетный комплекс нестратегической ПРО «Абакан» 98Р6Е создан для поражения современных и перспективных нестратегических баллистических ракет при обороне стратегически важных военно-промышленных объектов, правительственных и административных зданий государства. Хрупало подчеркнул, что «Абакан» может интегрироваться в любую систему ПВО-ПРО и обеспечит выполнение боевых задач как автономно, так и в составе любых зенитных комплексов средней и большой дальности в качестве дополнительного модуля ПРО. «Это расширяет возможности группировки ПВО-ПРО любой страны по отражению массированной атаки баллистическими ракетами противника», – пояснил собеседник агентства. При этом дальность поражения цели составляет 45 километров, максимальная высота – 25 километров. Напомним, в августе в концерне сообщали, что «Алмаз – Антей» впервые представит натурные образцы станций обнаружения целей из состава зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Викинг» и «Абакан» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Россия испытала в Японском море новейший противолодочный ракетный комплекс «Ответ» 15 декабря 2021, 09:15

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в Японском море произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ», которая успешно поразила подводную цель, сообщили в Минобороны. «Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в акватории Японского моря произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ» по подводной цели. Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель», – передает ТАСС сообщение Минобороны. В министерстве отметили, что корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» предназначен для поражения подводных лодок. «Для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр», – отметили в Минобороны. По данным открытых источников, «Ответ» состоит из противолодочной управляемой ракеты, стрельба которой ведется из универсальных пусковых установок 3С-14 (также используется для крылатых противокорабельных ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон»). В головной части ракеты «Ответа» находится малогабаритная самонаводящаяся противолодочная торпеда. Долетев в район цели, ракета сбрасывает в воду на парашюте торпеду, которая затем продолжает самостоятельный поиск субмарины противника, используя свою гидроакустическую станцию. Максимальная дальность стрельбы ракетой комплекса в варианте для надводных кораблей – 40 км. Напомним, в апреле «Маршал Шапошников» впервые выполнил пуск «Калибра» из Японского моря. Генерал анонсировал появление плоского сопла «Охотника» на Су-57 14 декабря 2021, 14:30 Текст: Дмитрий Зубарев

Уникальное плоское сопло, показанное на второй версии отечественного беспилотного летательного аппарата (БЛА) С-70 «Охотник», скорее всего, будут устанавливать и на следующих модификациях истребителя пятого поколения Су-57, заявил заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов. «На Су-57, скорее всего, тоже будут предпринимать подобные меры, но это, наверное, будет уже второй этап его развития. Будет ведь новый двигатель на нем стоять», – сообщил ТАСС Попов, комментируя выкатку 14 декабря первого летного образца «Охотника» на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова. По его словам, модифицированный двигатель, возможно, и будет предусматривать плоское сопло. «Но так как истребитель использует форсированные режимы работы двигателя, это сопло должно будет иметь возможность менять свою конфигурацию», – подчеркнул он. «На истребителе оно должно будет расширять и сужать свою пропускную способность», – отметил Попов, добавив, что технология плоского сопла является, безусловно, прорывной в современном авиастроении. Военный летчик отметил тот факт, что новое сопло «Охотника» существенно снизит его уязвимость для тепловых головок самонаведения ракет противника. «Смысл плоского сопла заключается в том, чтобы уменьшить свечение в инфракрасном диапазоне выхлопной струи газов из двигателя. Инфракрасное свечение этой струи дает возможность прицеливаться по беспилотнику средствам ПВО с ТГС [тепловые головки самонаведения]», – сообщил Попов. «Набегающий поток воздуха как бы сжимает и размывает выходящие из сопла газы. Нет большого факела – в этом и заключается невидимость струи выходящих газов из двигателя. Именно этот факел в основном и «привлекает» тепловые ракеты самонаведения, будь то воздух - воздух, будь то поверхность – воздух», – объяснил он. Как отметил заслуженный военный летчик, такая форма сопла также уменьшает заметность самолета и в оптическом диапазоне. Незаметность для радаров Генерал-майор Попов пояснил, что благодаря новому соплу изменилась и форма фюзеляжа БЛА, что сделало его еще менее заметным для радиолокаторов. «Снижение радиолокационной заметности самолета из-за установки плоского сопла также имеет место быть. Отражающая радиолучи поверхность уменьшается в том числе и потому, что нет резких переходов в конструкции самолета. Он же теперь почти плоским сделан», – сказал он. По словам Попова, теперь фюзеляж беспилотника практически выглядит, как одно крыло. «Если вспомнить первую версию «Охотника», то там двигатель явно выделялся, а теперь нет. Теперь переходы плавные, и, как следствие, отражающая поверхность уменьшена, а рассеивание лучей радиолокаторов увеличено», – сообщил он. Ранее во вторник замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника (БПЛА) С-70 «Охотник» состоялась на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова. Вице-премьер рассказал о превосходстве российских БПЛА над турецкими 13 декабря 2021, 19:02

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Российские аппараты имеют превосходящие турецкий БПЛА «Байрактар» характеристики, заявил вице-премьер Юрий Борисов в интервью. «Российские разработки не только не уступают, но и превосходят по техническим характеристикам обозначенный вами беспилотный комплекс», – сказал Борисов в интервью РБК в ответ на вопрос, могут ли российские разработки конкурировать с «Байрактаром», передает ТАСС. Он добавил, что запрос на эту технику есть, и у России есть возможность «сыграть на этом рынке». «Мы на него немножко поздновато вступили. Он исторически был занят израильскими, американскими, китайскими производителями, которые за последние пять-шесть лет активно на этом рынке присутствуют и очень динамично, даже агрессивно, ведут себя. Но у России есть шансы в этом плане», – объяснил вице-премьер. Он добавил, что на последней выставке в Дубае были представлены российские образцы. Газета ВЗГЛЯД писала о том, откуда у турецких беспилотников столько покупателей, и как Анкаре удалось достичь таких результатов. В Новосибирске состоялась выкатка первого летного БПЛА «Охотник» 14 декабря 2021, 07:57

Фото: rostec.ru

Текст: Антон Никитин

Выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника (БПЛА) С-70 «Охотник» состоялась на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова, сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко. «Выкатка БПЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам, и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету», – приводит слова Криворучко ТАСС. Замминистра обороны России в ходе рабочей поездки в Новосибирск проверил ход выполнения гособоронзаказа на НАЗ и провел совещание с руководством завода, где обсудил исполнение госконтрактов. Криворучко проконтролировал выкатку первого летного образца «Охотника», а также проинспектировал процесс сборочного производства второго летного экземпляра. В августе министр обороны Сергей Шойгу выражал надежду, что работа по тяжелому беспилотному летательному аппарату «Охотник» будет завершена к 2022 году и появится возможность заключить большой долгосрочный контракт на их поставку. Ранее в Военно-промышленной комиссии назвали планируемые сроки начала поставок БПЛА «Охотник» в войска. Летные испытания этого беспилотника начались в августе 2019 года. В сентябре того же года «Охотник» совершил первый совместный полет с истребителем Су-57. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какая роль отводится БПЛА «Охотник», зачем этим аппаратам искусственный интеллект и как все это будет работать в связке с истребителем Су-57? Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стало известно об испытаниях лазерного противолодочного оружия США 15 декабря 2021, 18:48 Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты провели успешные испытания лазерного противолодочного оружия, сообщают информационные агентства. Стрельбу вел корабль ВМС США «Портлэнд», испытания проводились в Аденском заливе, передает РИА «Новости». Лазерная система на борту корабля предназначена для противодействия катерам-беспилотникам с бомбами, которые применяют в Красном море йеменские хуситы. Вместе с тем Пятый флот США сообщил, что в испытаниях применялся твердотельный лазер, он успешно поразил статичную надводную цель. Ранее компания Lockheed Martin поставила ВВС США высокомощную лазерную установку AHEL. Ее намерены устанавливать на самолеты огневой поддержки AC-130J. АПЛ «Челябинск» решили переделать в носителя «Ониксов» и «Цирконов» 14 декабря 2021, 08:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Атомную подводную лодку проекта 949А (шифр «Антей») «Челябинск» переделают в носителя крылатых ракет «Оникс» и «Циркон» по проекту 949АМ, работы на корабле начнутся после завершения модернизации однотипной субмарины «Иркутск», сообщил источник в судостроительной отрасли. «Предварительный срок начала активной фазы по основным этапам ремонта и модернизации на «Челябинске» – 2022 год, сразу после завершения работ на К-132 «Иркутск». В ходе модернизации на Дальневосточном заводе «Звезда» (ДВЗ) «Челябинск» будет оснащен универсальными пусковыми установками для запуска ракет «Оникс» и «Циркон», его боевой потенциал возрастет многократно», – сообщил источник РИА «Новости». Он добавил, что «работы по «Челябинску» планировалось начать раньше, однако они были отложены на более поздний срок из-за недостаточного финансирования». Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов сообщил, что срок службы самых многочисленных в ВМФ России многоцелевых атомных подлодок проектов 949А и 971 будет увеличен в два раза, их оснастят новым оружием. При этом несколько лет назад в специализированной военной прессе озвучивались планы ВМФ о переоборудовании атомных подводных ракетных крейсеров проекта 949А пусковыми установками для «Калибров». Одновременно высказывались опасения о приостановке модернизации, которая коснулась лишь ПЛ К-132 «Иркутск» и К-442 «Челябинск». А остальные многоцелевые атомные ПЛ третьего поколения и вовсе не получили ремонта с модернизацией. Грузия увеличила военный бюджет из-за «российской угрозы» 15 декабря 2021, 17:05 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Расходы грузинской стороны на оборону в 2022 году по государственному бюджету составят 1 млрд 2,4 млн лари (около 322 млн долларов), заявили на заседании грузинского парламента, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Зампред комитета по обороне и национальной безопасности Владимир Чачибая назвал эти расходы недостаточными, чтобы «никто не вздумал вынашивать против Грузии агрессивные планы». По его словам, на оборону нужно как минимум еще триста миллионов лари (97 млн долларов), так как «следует ожидать более агрессивной политики России». В 2021 году бюджет министерства обороны Грузии составлял 900 млн лари (более 290 млн долларов). В Силах обороны Грузии состоят 37 тыс. человек. Госиспытания беспилотника-камикадзе завершены в России 16 декабря 2021, 04:52 Текст: Антон Антонов

В России завершены испытания барражирующих боеприпасов «Куб», сообщил близкий к военному ведомству источник. Источник ТАСС сообщил, что испытания «завершены с положительным результатом» и «новый для российских Вооруженных сил тип ударных» БПЛА «рекомендован к принятию на вооружение». Серийные поставки начнутся с 2022 года. Летом 2019 года было опубликовано видео применения ударного беспилотника «Куб». Разработка была представлена на военно-техническом форуме «Армия-2019». Беспилотник разработан компанией ZALA Aero (входит в Группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех»). Также ведется разработка первого морского беспилотника-камикадзе. «Адмирал Горшков» уничтожил «Цирконом» береговую мишень 16 декабря 2021, 09:20

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени, находившийся на полигоне в Архангельской области, сообщили в Минобороны. «Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой «Циркон». Стрельба была произведена из акватории Белого моря по береговой мишенной позиции, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. В Минобороны уточнили: «По данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам, данная стрельба с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» признана успешной, цель поражена». К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота. Напомним, в конце ноября «Адмирал Горшков» выполнил пуск «Циркона» на дальность более 400 км. Стало известно о поставках в войска новых вертолетов Ка-52М 14 декабря 2021, 08:32 Текст: Дмитрий Зубарев

Поставки в войска новейших боевых вертолетов Ка-52М будут идти параллельно с испытаниями, которые планируется завершить в 2022 году, сообщил источник в военно-промышленном комплексе. «Ожидается, что в 2022 году вертолет получит литеру «О1», означающую конец испытаний. То есть процесс запараллелен, одновременно будут идти и испытания, и поставки», – сообщил источник РИА «Новости». Он напомнил, что сейчас два Ка-52М переданы Минобороны, на них проходят испытания. «Все, что поставило Минобороны в качестве ТЗ (технического задания), все сделано, испытания проходят успешно», – сказал источник. Напомним, контракт между холдингом «Вертолеты России» и Минобороны на поставку 30 вертолетов Ка-52М был подписан на выставке «Армия-2021». Военно-транспортные вертолеты Ми-8/17 стали вторыми по популярности в мире 16 декабря 2021, 08:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские многоцелевые военно-транспортные вертолеты семейства Ми-8/17 стали вторыми по популярности в мире, говорится в справочнике World Air Forces 2022, выпущенном журналом Flight Global. В соответствии с исследованием в мире находилось в строю порядка 3 тыс. вертолетов семейства Ми-8/17 по состоянию на декабрь 2021 года. Российские машины составили 14% от общемирового парка военных винтокрылых машин, передает ТАСС. На первом месте расположились американские вертолеты семейства UH-60 Black Hawk (3926 машин, 20%), на третьем – американский ударный вертолет AH-64 Apache (1219 машин, 6% от общемирового парка). В топ-10 самых популярных в мире военных вертолетов по версии Flight Global также вошли российские аппараты семейства Ми-24/35 (924 машины, 5%) и два типа машин, разработанных еще в период войны во Вьетнаме – вертолеты UH-1 Huey (4-е место, 989 машин, 5%) и CH-47 Chinook (5-е место; 929 машин, 5%). В рейтинг наиболее популярных в мире учебно-транспортных вертолетов российские аппараты не вошли. По состоянию на декабрь 2021 года в мире в строю находились 19946 военных вертолетов, говорится в отчете. Напомним, в мае директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что Россия в 2021 году планирует поставку иностранным заказчикам различных вертолетов на сумму свыше 1 млрд долларов. Ракетный эсминец ВМС США начал переход из Черного моря в Средиземное 15 декабря 2021, 08:56 Текст: Дмитрий Зубарев

Ракетный эсминец ВМС США «Арли Бёрк» (Arleigh Burke DDG 51) начал переход из Черного моря в Средиземное после проведения операций с союзниками по НАТО и партнерами в регионе, сообщил американский Шестой флот. «Ракетный эсминец... Arleigh Burke (DDG 51) 15 декабря начал свой запланированный переход в южном направлении из Черного в Средиземное море после проведения морских операций совместно с союзниками по НАТО и партнерами», – передает РИА «Новости» сообщение Шестого флота. Эсминец находился в Черном море с 25 ноября, посетил болгарскую Варну и румынский порт Констанца. Ранее Шестой флот сообщил, что ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke вошел в Черное море для участия в операциях с партнерами по НАТО. В России разработали бронешлем-противогаз с датчиком отравляющих веществ 13 декабря 2021, 12:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Уникальный бронешлем с интегрированным в него противогазом разработали в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза Тимошенко. «Разработано устройство, объединяющее дыхательную маску и шлем, для защиты органов дыхания и головы от химических веществ», – передает ТАСС текст документа. По информации разработчиков, изделие объединяет в себе баллистический шлем, защищающий голову человека от механических воздействий, и противогаз, фильтрующий поступающий внешний воздух от токсичных химикатов, радиоактивной пыли и биологических веществ. Как отмечено в пояснении, разработана и вторая версия шлема с системой регенерации воздуха (не фильтрует, а изолирует от окружающей атмосферы, создавая дыхательную смесь внутри шлема). «Разработано устройство для защиты органов дыхания, содержащее систему регенерации воздуха с регенеративным продуктом (перерабатывает выдыхаемый углекислый газ в кислород) и узел изоляции органов дыхания в виде колпака или маски», – говорится в документе. Вторая версия шлема во внутренней полости колпака оборудована системой регенерации воздуха в виде пакета пластин регенеративного продукта, заключенного в пористую оболочку. Кроме необычной конструкции, бронешлем-противогаз оснащен уникальным датчиком, оповещающем о наличии в воздухе отравляющих веществ (ОВ). «При применении противником химического оружия датчик определяет наличие в воздухе аэрозолей и паров ОВ, и в зависимости от их концентрации (плотности заражения) микроконтроллер (плата) выдает сигнал о наличии ОВ. При этом загорается, соответственно, зеленый или красный индикатор», – заявлено разработчиком в документе. Судя по предоставленным фотографиям, создатели изделий уже изготовили экспериментальные образцы устройства. Ранее блогер с ником VladDN, который, по его словам, служит в силовых ведомствах ДНР, рассказал о том, как новейший шлем 6б47 из российской экипировки «Ратник» выдержал попадание пули из автомата.