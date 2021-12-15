В Кремле оценили беседу Путина и Си Цзиньпина

Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал беседу глав России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина очень позитивной, он отметил, что это был разговор двух друзей. Отмечается, что за полтора часа лидерам удалось проговорить буквально все насущные и важные проблемы как двусторонних отношений, так и международной повестки дня.

«Эти переговоры прошли по линии видеосвязи, продолжались где-то полтора часа, но они шли с синхронным переводом, поэтому руководителям в эти полтора часа удалось проговорить буквально все насущные и важные проблемы как двусторонних отношений, так и международной повестки дня. Главное, что так представляется, разговор был очень позитивный, это разговор двух коллег, двух друзей, руководителей двух великих дружественных государств», – цитирует его РИА «Новости».

По словам Ушакова, за полтора часа лидеры России и Китая обсудили все насущные проблемы региональной и глобальной повестки, передает ТАСС.

«Состоялись обстоятельные переговоры нашего президента Владимира Владимировича Путина с Си Цзиньпином. Эти переговоры прошли по линии видеосвязи, продолжались где-то полтора часа, но они шли с синхронным переводом, поэтому руководителям за эти полтора часа удалось проговорить буквально все насущные и важные проблемы как в рамках двусторонних отношений, так [и в рамках] международной повестки дня», – сказал помощник Путина.

Также главы двух государств обсудили активность США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и дали негативную оценку созданию в регионе альянсов AUKUS и QUAD.

«Этот вопрос обсуждался. Высказывалась озабоченность по поводу активности США по реконфигурации ситуации в АТР, и в этой связи и с нашей стороны, и с китайской была высказана негативная оценка по поводу создания новых альянсов - Четырехстороннего диалога по безопасности QUAD (Австралия, Индия, США и Япония) и AUKUS (Австралия, США и Великобритания)», – сообщил Ушаков.

Кроме того, лидеры обсудили проект трубопровода «Сила Сибири – 2», а также отметили успехи по совершенствованию инфраструктуры на российско-китайской границе.

Ушаков уточнил, что после многих лет работы было завершено строительство автомобильного мостового перехода через реку Амур в районе Благовещенска и Хэйхэ, на финишную прямую вышло сооружение железнодорожного моста через Амур в районе пунктов пропуска Нижнеленинское и Тунцзян. По его словам, «значение этих двух проектов трудно переоценить, поскольку до сих пор на всем участке границы между странами, проходящем по рекам Амур и Уссури, не было ни одного постоянного моста».

Ушаков добавил, что Путин и Си Цзиньпин поддержали активизацию усилий по формированию независимой инфраструктуры для обслуживания торговых операций России и КНР.

«Особое внимание было уделено необходимости активизации усилий по формированию независимой финансовой инфраструктуры для обслуживания торговых операций между Россией и Китаем. Имеется в виду создать такую инфраструктуру, на которую не смогли бы влиять третьи страны», – сказал Ушаков.

Путин и Си Цзиньпин выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, за расширение сотрудничества по обеспечению доступа инвесторов РФ и КНР на фондовые рынки, добавил он.

Помощник российского лидера отметил, что в ходе переговоров Путин проинформировал Си Цзиньпина о состоявшейся беседе с президентом США Джо Байденом, назвав ее содержательной и полезной.

Также лидеры обсудили вопрос поставки российского зерна в Китай, добавил Ушаков.

Напомним, Путин во время видеовстречи с Си Цзиньпином отметил, что рассчитывает на личную встречу в феврале 2022 года в Пекине, лидеры условились провести переговоры и принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.