«Единая Россия» решила провести серию акций в новогодние праздники

«Единая Россия» проведет традиционную серию акций в новогодние праздники, их организуют активисты партии, депутаты всех уровней и добровольцы, рассказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Турчак рассказал, что первой акцией станет «украшение приемных покоев в «красных зонах» и ковидных колл-центров», он попросил лично подключить к этому депутатов. Вторая акция – «передача праздничных продуктовых наборов медикам, работающим в ковид-госпиталях, а также наборов со сладостями их детям», третье – «акция «Новый год во дворе» – внешнее украшение больниц, больничных дворов под окнами ковидных палат, организация выступлений артистов, постановок», говорится в сообщении на сайте ЕР.

Он отдельно отметил традиционную акцию «С Новым годом, ветеран!», которую партия запустит 24 декабря совместно с «Волонтерами Победы».

«Десятки тысяч фронтовиков получат от нас новогодние подарки и знаки внимания. Мы все обязаны этим людям, они спасли нашу страну и весь мир от угрозы нацизма. Важно поздравить их, создать праздничное настроение. Окружить наших дорогих ветеранов в эти дни заботой и вниманием», – подчеркнул Турчак.

Секретарь генсовета ЕР добавил, что к организации поздравлений должны подключиться депутаты от партии всех уровней, члены политических руководящих органов «Единой России», волонтеры и «Молодая Гвардия»: «Надо найти время и силы для того, чтобы устроить праздник тем, кто в силу сложившихся обстоятельств не может его устроить себе сам».

Кроме того, ЕР присоединилась к акции «Елка желаний». Турчак первым снял шары с елки, установленной в Центральном исполкоме. Он исполнит мечты 16-летнего Ильи Матюшенцева из Татарстана, 17-летней Ольги Романовской из Псковской области и четырехлетней Веры Морозовой из Санкт-Петербурга.

«Призываю всех подойти к прекрасным новогодним елям, которые установлены в региональных отделениях, в общественных приемных партии, в районах, в администрациях субъектов. Чем больше предновогодних желаний мы выполним, тем больше позитива войдет в наши дома и отзовется в наших добрых сердцах», – сказал Турчак.

Десятилетний Павел из Пскова мечтает о телефоне – шар с его желанием с елки снял руководитель Комиссии Генсовета «Единой России» по здравохранению, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Вице-спикер Госдумы, глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова подарит планшет и телефон двум детям из Санкт-Петербурга.

Участники акции сняли и другие шары с желаниями детей из Московской области, Татарстана, Краснодарского края.

«Шары постоянно обновляются. Вся «Единая Россия» будет участвовать в акции. И объявим конкурс среди региональных отделений – на самое большое количество выполненных желаний», – сказал Андрей Турчак.

Кузнецова отметила, что такие акции, в том числе «Елка желаний», позволяют детям поверить в то, что мечты исполняются.

«Важно дарить надежду и уверенность в том, что мечты могут сбываться. Новогодние праздники делают каждого из нас ребенком. Это помогает как-то по-другому взглянуть на все, что происходит. Я верю, что мы справимся со всеми вызовами. У нас дружная и сильная команда», – сказала она.

Проценко поблагодарил волонтеров и партию за ту помощь, которую они оказывают медикам во время пандемии. «Мы много говорим и предпринимаем действий по профилактике выгорания врачей и медсестер, которые работают в условиях сверхнагрузки. Иногда они не могут черпать ту поддержку, которую обычно получают в семьях от близких, и это сильно снижает эмоциональный фон врачей. Именно поэтому я уверен, что те подарки и новогодние инициативы, которые будут реализованы силами партии и волонтеров в ковидных госпиталях, повысят уровень серотонина у сотрудников. А серотонин – это гормон счастья», – заявил он.

По его словам, нужно пользоваться шансом делать людей счастливее.

Председатель комиссии Генсовета партии по образованию и науке Елена Шмелева отметила, что в рамках предновогодних мероприятий важно не забывать ветеранов Великой Отечественной войны, героев Отечества: «Для них очень важно общение, важно оставаться в условиях пандемии вместе с нами. Эти мероприятия дадут большому количеству людей радость общения, востребованность и дружность». Она поблагодарила активистов, которые примут участия в предстоящих акциях.

Ранее стало известно, что клуб «Эльбрус» принял участие в «Елке желаний» в Петербурге.