Пользователи Reddit поспорили из-за русской кухни

Пользователи американской социальной сети Reddit посоветовали противнику русской кухни, которому не нравится холодец, готовить самому, или научиться договариваться с русской женой.

«Моя жена из России, и мы женаты четыре года. Я зарабатываю достаточно денег, чтобы содержать нескольких человек, а ей просто нравится идея быть домохозяйкой/мамой. Поэтому я плачу по счетам и обеспечиваю семью, чтобы она готовила, убирала и заботилась о детях. Пока все идет хорошо, и нам обоим нравится жить таким образом. Просто я немного расстраиваюсь, когда доходит до ее готовки», – написал пользователь Reddit u/Fuzzy_Rice_44091.

Блогер признался, что он не большой поклонник русской кухни, хотя его жена – очень умелая хозяйка.

«Для нее важна ее культура (что я полностью понимаю), поэтому она готовит много русской еды. Однако я действительно не фанат русской кухни, потому что она пресная (по моему мнению) и состоит, в основном, только из теста и мяса. К тому же некоторые блюда, например, холодец, мне просто не нравятся», – отметил он.

При этом мужчина, по его словам, предложил супруге попробовать приготовить по другим рецептам, но только не русскую или славянскую кухню, но она очень обиделась.

«Вчера я подслушал разговор по телефону, в котором она жаловалась своей подруге на эту ситуацию, называя меня придурком. AITA? (аббревиатура «Не засранец ли я? – прим. ВЗГЛЯД), – задался вопросом мужчина.

Среди пользователей Сети разгорелся спор, как следует поступить семье в такой ситуации. Например, некто под ником DarkStar0915 предложил супругам поменяться местами, и готовить мужу самому. «Хотя в данной ситуации, если сам зарабатываешь, и сам готовишь, при том, что жена сидит дома, лучше быть холостым», – отметил доброжелатель.

magicmaster_bater также предложил супругу самому разнообразить домашнее меню, и приготовить любимые блюда, например, в выходные. «Она присматривает за детьми и за домом – это тоже работа на полную ставку. Готовьте еду, которую хотите, в выходные или пораньше», – написал magicmaster_bater.

Некоторые пользователи советовали его жене готовить время от времени что-то другое. Один из участников беседы заявил, что «всегда принимает во внимание то, что хочет жена, при составлении еженедельного меню (например, я спрашиваю ее, что она хочет съесть на этой неделе)».

Ранее пользователь китайского портала WeChat рассказал о впечатлениях от посещения российских столовых – на его взгляд, в России «культура» этих заведений шагнула далеко вперед.