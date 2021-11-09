Эрдоган объявил о планах строительства двух новых АЭС в Турции

Турция запланировала вслед за проектом АЭС «Аккую», разработанным в Росатоме, построить еще две атомные электростанции, заявил турецкий президент Таийп Эрдоган.

«Посетив АЭС «Аккую», я лично убедился, на каком уровне находится ситуация с атомной энергетикой в нашей стране. Работы на станции продолжается. Первый блок мы планируем ввести в строй в 2023 году. Таким образом Турция войдет в число немногих стран с атомной энергетикой. После «Аккую» мы начнем работу над второй и даже над третьей АЭС», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».

Он подчеркнул, что власти Турции решительно настроены завершить проект АЭС, как бы сильно ни критиковали ее под предлогом защиты окружающей среды. По его словам, АЭС поможет устранить дефицит электричества и внесет вклад в предотвращение изменений климата.

В конце октября российская госкорпорация Росатом получила лицензию на строительство энергоблока № 4 АЭС «Аккую» в Турции.

Строительство первого энергоблока АЭС с участием «Росатома» началось в апреле 2018 года, второго – в апреле 2020 года, третьего – в марте нынешнего года.

АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции, в провинции Мерсин. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate – «строй-владей-эксплуатируй». Стоимость постройки – порядка 20 млрд долларов.