Сотрудники ГИБДД в Калининграде помогли лебедю улететь на юг

Мать напавших на отца с ребенком в Новых Ватутинках вступилась за сыновей

Мать двух братьев, которые напали на отца с ребенком в Новой Москве, рассказала, что ее дети раньше не участвовали в конфликтах, даже в школе никогда не дрались.

«Там было три выпивших человека, которые стукнули моего сына по голове бутылкой. Еще ребенок там появился. Вот кто его притащил, это большой вопрос. Мои дети никогда в конфликты и драки не вступали, они даже в школе не дрались», – рассказала женщина в разговоре с «Пятым каналом».

Она добавила, что ее дети не пьют, не курят, по ночным клубам не ходят. По ее словам, им пришлось рано повзрослеть, потому что у матери проблемы со здоровьем. Женщина подчеркнула, что задержанные родились и выросли в России – «они не откуда-то там прибывшие».

Также она обвинила избитого отца в алкоголизме. «По нему видно, что он любитель выпить», – заявила женщина.

Напомним, ранее стало известно, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько человек напали на мужчину с маленьким ребенком. Московская полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением. Сотрудники магазина, где начался конфликт нападавших и отца с ребенком, сообщили, что двое нападавших были с ножами.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Задержаны двое подозреваемых. Чуть позже полиция задержала третьего подозреваемого. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве на более тяжкую статью «покушение на убийство».