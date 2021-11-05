|
|
Цена газа в Европе приблизилась к 900 долларов за 1 тыс. кубометров
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Цена декабрьский фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов пятницы растет на скромные 1,5% к расчетной цене предыдущего торгового дня, приближаясь к 900 долларам за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.
Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба на 10.07 мск составляет 893,6 доллара (770,3 евро), что на 1,5% выше расчетной цены четверга с учетом курсовой разницы, передает РИА «Новости».
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В четверг она чуть превысила 872 доллара (758,7 евро).
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум – 1937 долларов – был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали корректироваться. 1 ноября – впервые за полтора месяца – стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.
Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. А поводом для снижения котировок в последние дни стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому Газпром скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поручение президента Владимира Путина увеличить закачку в европейские ПХГ после 8 ноября в силе, страна выполняет с превышением обязательства по газу перед Европой.
В Молдавии заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом
|
|
Кишинев имеет возможность пересмотреть заключенный на прошлой неделе контракт с Газпромом, сообщил председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан в интервью телеканалу N4.
«У нас есть возможность, может в следующем году, когда будет больше времени в нашем распоряжении, обсудить новый контракт, который заменит действующий», – приводит слова председателя правления АО «Молдовагаз» ТАСС.
При этом Чебан выразил уверенность, что действующее соглашение с Газпромом заключено на хороших для Молдавии условиях. Он также сообщил, что молдавские операторы могут приобретать газ у других поставщиков.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается. При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением?
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Газпром отказался от дополнительного транзита газа через Украину в 2022 году
|
|
Компания «Газпром» не забронировала дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в I-III кварталах 2022 года на аукционе, следует из данных платформы RBP.
«Оператор ГТС Украины» на аукционе предложил транзитные мощности на I-III кварталы 2022 года в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн кубометров в сутки через станцию «Сохрановка», однако они остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м в год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки), передает ТАСС.
Также Газпром не забронировал на I-III кварталы 2022 года мощности по прокачке газа по трубопроводу «Ямал – Европа» через Польшу, следует из данных GSA Platform. На аукционе были предложены мощности по прокачке 89 млн куб. м в сутки.
После итогов аукциона цена на газ в Европе увеличилась более чем на 2%. Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах возросла до 820 долларов за тысячу кубометров с 803 долларов, однако после моментного стремительного роста стоимость газа также стремительно вернулась на уровень 800 долларов за тысячу кубометров.
Во вторник цена газа в Европе в ходе торгов опустилась до 750 долларов за тысячу кубометров, после того как утром поднялась выше 850 долларов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине объяснили троекратное увеличение отбора газа из подземных хранилищ
|
|
Отбор природного газа из подземных хранилищ Украины в октябре составил 700 млн кубометров, что в 3,5 раза больше показателей октября 2020 года, сообщили в пресс-службе оператора газохранилищ «Укртрансгаз».
«Такая разница объясняется двумя факторами. Первый – сезон отбора этого года начался на две недели раньше прошлогоднего. Второй – осенью компании-нерезиденты реэкспортировали часть своих запасов с целью дальнейшей реализации на газовом рынке ЕС в период пиковых цен на газ», – передает РИА Новости со ссылкой на сообщение.
Сейчас в подземных хранилищах Украины 18 млрд кубометров газа, что на 36% меньше, чем в 2020 году, но на 13% выше среднего уровня наполнения в 2011-2019 годах, добавили в пресс-службе.
По данным на 1 ноября иностранные трейдеры хранят в режиме «Таможенный склад» 2 млрд кубометров газа.
«Это в пять раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них в short haul режиме накоплено 1,6 млрд кубометров», – сообщили в компании.
Ранее сообщалось, что Украина накопила в хранилищах 18,7 млрд кубометров газа, этого достаточно для отопительного сезона.
В Молдавии рассказали о долгах Приднестровья перед Газпромом
|
|
Российско-молдавское акционерное общество «Молдовагаз» разработало механизм погашения более 8 млрд долларов долга перед Газпромом с учетом задолженности непризнанного Приднестровья, сообщил председатель правления АО Вадим Чебан в интервью телеканалу «НТВ Молдова».
«Молдовагаз» на уровне правления предложило механизм, как урегулировать [задолженность], в том числе и по левому берегу [Днестра]», – приводит слова председателя правления акционерного общества ТАСС. При этом он отказался раскрывать детали.
«Это документ, который требует комплексного обсуждения на уровне всех акционеров», – уточнил он. Глава «Молдовагаз» также отметил, что необходимость решения этого вопроса понимают как в Кишиневе, так и в Тирасполе. «Я вижу желание исправить эту ситуацию», – пояснил Чебан.
Как пояснил Чебан, долг непризнанного Приднестровья сформировался из-за систематических неплатежей. Прекратить поставки, по его словам, невозможно, так как в регионе находятся, во-первых, также молдавские потребители, а во-вторых, снабжающая республику дешевой электроэнергией «Молдавская ГРЭС», которая работает на газе.
Долги молдавских потребителей аккумулирует на своем балансе газораспределительная компания «Молдовагаз». Крупнейшим акционером «Молдовагаз» является Газпром, контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% – Приднестровью. Свои акции Приднестровье передало в управление Газпрому.
Как сообщал официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов, долг потребителей с правого берега Днестра перед компанией составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает 709 млн долларов. Еще около 7,7 млрд долларов Газпрому должны потребители из Приднестровского региона. Молдавия этот долг не признает, так как не контролирует ситуацию на левом берегу Днестра.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается. При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением?
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушков раскритиковал Молдавию за поведение на газовом рынке
Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание на то, что президент Молдавии Майя Санду поблагодарила США за помощь в газовом кризисе, а премьер Наталья Гаврилица обвинила Россию в «жестокой игре» в ситуации, когда газовый контракт был заключен «на приличных для Кишинева условиях».
«Как ни поступает Россия, всем нашим «партнерам» плохо. Не заключала контракт с Молдавией – плохо. Заключила на приличных для Кишинева условиях – тоже плохо. За это премьер Молдавии обвинила нас в «жестокой игре», а президент (Майя) Санду благодарит за «помощь» США, откуда не поступило ни кубометра газа», – написал он в своем Telegram-канале.
Пушков добавил, что «теперь руководство польского концерна PGNiG еще и предупреждает: случай Молдавии – это, дескать, предупреждение о зависимости Европы от Газпрома».
«При этом мы не мешали Кишиневу закупать газ хоть у Польши, хоть у Украины, хоть у Катара или Индонезии. Но Кишинев выбрал Газпром из-за надежности и гарантировнности поставок. А польская сторона, как всегда злобствует, да еще и просит Газпром снизить цену на газ – дорого, мол, очень, газовый кризис в Европе. Дорого? Не берите», – отметил Пушков.
Сенатор заключил, что «если бы мы не заключили контракт с Кишиневом, то не было бы ни «жестокой игры» со стороны России, ни «подтверждений зависимости».
«И газа российского в Молдавии тоже не было бы. Газ Молдавия покупала бы втридорога на свободных рынках и просила бы ЕС оплатить разницу в цене, на что ЕС ей ответил бы «Non», а Санду бы точно так же благодарила США непонятно за что», – написал он.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается. При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию, что кроется за новым соглашением между Газпромом и Кишиневом, и почему Майя Санду поблагодарила США и представителей ЕС за поддержку во время газового кризиса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Блинкен обещал Зеленскому «сокращать риски» от «Северного потока – 2»
|
|
Соединенные Штаты намерены вместе с зарубежными союзниками добиваться укрепления энергетической безопасности Украины и сокращения рисков в адрес Киева со стороны газопровода «Северный поток – 2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Глазго.
Как сообщил по итогам встречи руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, Блинкен заверил Зеленского, что Вашингтон будет работать над укреплением энергобезопасности Украины, действуя с партнерами на мировой арене, передает ТАСС.
«Он (Блинкен) приветствовал шаги Украины, нацеленные против коррупции, и подчеркнул, что США вместе с союзниками и партнерами будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе посредством сокращения рисков, которые представляет трубопровод «Северный поток – 2», – отметил Прайс.
«Госсекретарь Блинкен вновь подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины», – добавил руководитель пресс-службы Госдепартамента США.
Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2», чтобы остановить рост цен на газ в Европе.
Напомним, 18 октября сообщалось, что первая нитка «Северного потока – 2» заполнена техническим газом и готова к работе. Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск газопровода способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Раде заявили, что Россия ограничила поставки на Украину сжиженного газа
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что в ноябре из России стало поступать меньше сжиженного газа, уровень поставок упал до 30% от задекларированных экспортерами объемов.
«Российская Федерация ограничила на ноябрь поставки сжиженного газа в Украину до 30% от задекларированных экспортерами объемов», – заявил Герус, отметив, что такие ограничения не должны отразиться на украинском рынке, передает РИА Новости.
Он отметил, что в ноябре была низкой активность по таким закупкам, а также обычно экспортеры завышали декларируемые объемы поставок.
За девять месяцев поставки сжиженного газа на Украину из-за рубежа составили 1,14 млн тонн, что меньше на 31 тонну, чем за этот же период 2020 года.
Ранее сообщалось, что из украинских подземных хранилищ отборы природного газа в октябре составили 700 млн кубометров, что в 3,5 раза больше показателей октября 2020 года.
Власти объяснили это сезоном отбора, который начался раньше, а также реэкспортом компаний-нерезидентов.
Отбор газа из ПХГ ЕС достиг максимума с начала отопительного сезона
|
|
Отбор газа из подземных хранилищ Европы достиг максимального уровня с начала отопительного сезона, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Произошло это в том числе за счет активного отбора газа из ПХГ Газпрома в регионе.
Запасы газа в ПХГ Европы 2 ноября пополнились только на 39 млн кубометров, в том время как отбор из хранилищ за этот же период составил более 321 млн кубометров. Это максимум с начала отопительного сезона в Европе в начале октября. Последний раз подобные показатели изъятия газа из хранилищ наблюдались в середине апреля, передает ТАСС.
Таким образом, общая наполненность европейских ПХГ газом накануне уменьшилась до 76,43% и сейчас составляет около 81,75 млрд кубометров. Произошло это в том числе за счет активного отбора газа из хранилищ Газпрома. После долгого периода закачки в одном из своих крупнейших хранилищ в Европе – австрийском Haidach – Газпром во вторник отобрал из ПХГ почти 8 млн кубометров.
Кроме того, после нескольких дней мощной закачки в германское хранилище Jemgum, 2 ноября газовый холдинг отобрал из него около 3,4 млн кубометров газа, а также более 1 млн кубометров из хранилища Rehden после почти месяца без действий по его заполнению или опустошению. Еще одно хранилище Газпрома в Германии, Katharina, по-прежнему не ведет ни закачку, ни отбор газа.
Вместе с этим Газпром все еще продолжает закачку газа в нидерландское хранилище Bergermeer, но снизил ее объемы более чем вдвое по сравнению с более ранними показателями.
Ранее на Украине объяснили троекратное увеличение отбора газа из подземных хранилищ.
Накануне в Кремле заявили о выполнении Россией обязательств по газу перед ЕС с превышением. В прошлую субботу Газпром подтвердил исполнение всех заявок из Европы на поставки газа. При этом в компании определили дефицит запасов газа в подземных хранилищах Европы и Украины по сравнению с 2020 годом в 18,2 и 10,1 млрд кубометров.
В прошлую среду президент Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать заполнять европейские ПХГ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре
Молдавия оплатила Газпрому долг за газ, поставленный в сентябре, сообщил пресс-секретарь компании «Молдовагаз» Александр Барбов.
Барбов сообщил, что «Молдавия погасила Газпрому долг за газ, накопленный в сентябре нынешнего года, после заключения нового контракта с российской компанией поставки газа в Молдавию начались», передает ТАСС.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому, только что заключенному контракту. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что в ноябре цена за газ для страны составит 450 долларов за тысячу кубометров.
Молдавия похвасталась ежемесячным пересмотром стоимости российского газа.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Молдавия выкрутила руки Газпрому.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стали известны потери среднего домохозяйства Германии от роста цен на газ
Об увеличении цен на голубое топливо для бытовых потребителей с августа в Германии объявили 98 компаний, дополнительные расходы в связи с ростом стоимости электроэнергии и газа для среднего домохозяйства в ФРГ могут составить 263 евро, сообщила онлайн-площадка сравнения предложений Check24.
Эксперты предупреждают, что предстоящей зимой в Германии ожидается волна повышений цен на газ. Дополнительные расходы для среднего домохозяйства в ФРГ в связи с ростом стоимости электроэнергии и газа могут составить 263 евро (более 21,8 тыс. рублей). По данным онлайн-площадки, это коснется около 560 тыс. немецких домохозяйств. Одной из основных причин повышения цен является увеличение мирового спроса на энергоносители в результате экономического подъема после кризиса, вызванного пандемией, передает ТАСС.
По оценке Федерального статистического ведомства ФРГ, в стране насчитывается около 42,8 млн квартир (данные за 2020 г.), почти половина из них отапливается газом. Всего услуги по газоснабжению населения оказывают 683 компании.
В ходе торгов во вторник стоимость 1 тыс. кубометров газа в Европе опускалась до 750 долларов после превышения 850 долларов утром того же дня.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявлял, что стабилизации ситуации на газовом рынке способен помочь запуск «Северного потока – 2». Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода «Северный поток – 2» будет заполнена газом до конца года. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал ускорить ввод газопровода в эксплуатацию, чтобы остановить рост цен на газ в Европе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Газпром удивлен заявлениями, что его действия ведут к удорожанию газа в Европе
Газпром считает странными заявления, что его действия ведут к удорожанию газа в Европе, когда падают поставки из других источников, заявила зампред правления компании, глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.
В своем видеообращении к участникам международной газовой конференции Flame она отметила, что собственная добыча газа в Европе упала с начала года на 10 млрд кубометров, при этом резко сократились поставки СПГ на европейский рынок. Газпром увеличил экспорт газа европейским потребителям. «В этом контексте нам странно слышать обвинения в том, что к росту цен на газ в Европе привели действия Газпрома», – цитирует ее РИА «Новости».
Компания не заинтересована в рекордно высоких ценах на газ в Европе, они ведут к деградации спроса, добавила она.
«Повторю еще раз: мы не заинтересованы ни в рекордно низких, ни в рекордно высоких ценах на газ. Последние ведут к деградации спроса на газ в Европе, что, очевидно, противоречит нашим интересам как производителя и поставщика», – сказал она, а также добавила, что все чаще сталкивается с подобными утверждениями в СМИ.
Бурмистрова подчеркнула, что Газпром хочет видеть европейский рынок сбалансированным и предсказуемым, чтобы как компания, так и потребители могли успешно развивать свой бизнес.
Напомним, цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов среды растет на 5% к расчетной цене предыдущего торгового дня, превышая 850 долларов за 1 тыс. кубометров.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум – 1937 долларов – был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали корректироваться. 1 ноября – впервые за полтора месяца – стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.
Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. А поводом для снижения котировок в последние дни стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому Газпром скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поручение президента Владимира Путина увеличить закачку в европейские ПХГ после 8 ноября в силе, страна выполняет с превышением обязательства по газу перед Европой.
Газпром увеличил поставки газа в Болгарию
Компания «Газпром» по просьбе Софии увеличила поставки газа в Болгарию по выгодным ценам, сообщило посольство России в республике.
«В разгар энергетического кризиса, охватившего ЕС в преддверии зимы, Россия, невзирая на необоснованную критику в свой адрес, продолжает быть надежным партнером Европы. По просьбе болгарского руководства Газпром нарастил объем суточных поставок газа сверх предусмотренного действующим договором по более выгодным для Болгарии ценам. В итоге вместо ожидавшегося повышения цены до 119,87 левов за МВт/ч в ноябре стоимость газа в Болгарии снизилась до 93,19 левов, что примерно вдвое ниже средних значений по Европе», – говорится в сообщении на официальной странице посольства России в соцсети Facebook.
«Газпром нередко упрекали в избыточной нефтяной привязке долгосрочных контрактов. Упирали на то, что рынок газа достаточно развит, чтобы эффективно поддерживать механизм газовой индексации. Сегодня стоит спросить игроков европейского рынка, насколько газ с нефтяной привязкой дешевле спотового? Насколько долгосрочный контракт выгоднее спотовых сделок? Конечно, в системе долгосрочных контрактов с нефтяной привязкой цена на газ может быть подвержена высокой волатильности. Однако, нельзя забывать и о таком факторе, как предсказуемость цены, что позволяет предвидеть риски и вовремя застраховать их. Покупать газ дешево и сейчас – это чудесно, но еще лучше – заранее знать, сколько он будет стоить через месяц, квартал или год», – говорится в сообщении диппредставительства.
Посольство России подчеркивает, что Газпром всегда относился с уважением к позиции своих партнеров и именно поэтому в 2020 году по настоянию Софии, а также Еврокомиссии российская компания перешла на новую систему расчета цены для Болгарии в привязке к европейскому газовому рынку. При этом как до, так и после этих изменений компания безукоризненно выполняла все свои обязательства перед болгарскими потребителями.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕК провести расследование действий Газпрома на энергетическом рынке в качестве инструмента реагирования на рост цен на энергоресурсы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита Евросоюза объявила о намерении ЕК проверить рынок газа ЕС на предмет необоснованных спекуляций.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Возобновилась прокачка газа по трубопроводу «Ямал – Европа»
Прокачка газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в Германию после пяти дней остановки возобновилась, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.
Возобновилась прокачка, по данным оператора, с 14.00 мск и составила в период до 15.00 мск примерно 186,6 тыс. кубометров, передает РИА «Новости».
Газопровод «Ямал – Европа» протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии, он может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год.
Прокачка газа в Европу по газопроводу «Ямал – Европа» прекратилась утром в субботу, в небольших объемах даже начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении.
Цена газа в Европе превысила 850 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов среды растет на 5% к расчетной цене предыдущего торгового дня, превышая 850 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.
Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила 884,6 доллара за тысячу кубометров, но затем стала снижаться и на 10.33 опустилась до 852,2 доллара, что на 5% выше расчетной цены вторника, передает РИА «Новости».
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник к закрытию торгов стоимость декабрьских фьючерсов чуть превысила 850 долларов за 1 тыс. кубометров, а расчетная цена составила 810,9 доллара.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум – 1937 долларов – был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали корректироваться. 1 ноября – впервые за полтора месяца – стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.
Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. А поводом для снижения котировок в последние дни стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому Газпром скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поручение президента Владимира Путина увеличить закачку в европейские ПХГ после 8 ноября в силе, страна выполняет с превышением обязательства по газу перед Европой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МИД Австрии заявил о важности газопровода «Северный поток – 2»
Глава МИД Австрии Михаэль Линхарт заявил, что газопровод «Северный поток – 2» способствует энергетической безопасности.
Он отметил, что «Австрия преследует амбициозные цели в вопросе климата».
«Однако газ будет продолжать использоваться до полной декарбонизации», – передает РИА «Новости» слова главы МИД Австрии.
Линхарт добавил, что «в этом контексте «Северный поток – 2» способствует энергетической безопасности».
Ранее научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови заявил, что позиция Австрии в отношении России и проекта «Северный поток – 2» не изменится после отставки Себастьяна Курца с должности федерального канцлера.