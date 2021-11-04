В России выявили более 40 тыс. случаев коронавируса за сутки

В ОП предложили сделать вход в COVID-free зоны по QR-кодам

Организация COVID-free зон, доступ в которые осуществляется по QR-кодам, будет логичным решением для России, кроме того, это стимулирует граждан к вакцинации, считает председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.

«Пандемия продолжается, но жить нужно и нужно обсуждать... Нам кажется логичным, не исключать все общество из процесса взаимодействия, активной работы и офлайн общения, а все-таки быть последовательными. Если уже придумана вакцинация и придуманы QR-коды, давайте посмотрим на лучшие практики, в том числе других стран. И почему нам не сделать такие COVID-free зоны?» – сказала Тополева-Солдунова на итоговом форуме ОП РФ «Сообщество».

По ее мнению, это будет «отдельным символом» для того, чтобы люди вакцинировались и заботились о здоровье своём и своих близких, передает РАПСИ.

Как считает эксперт, неправильно запрещать общение и взаимодействие для тех, кто вакцинирован или для тех, кто переболел и имеет справку.

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«По моему мнению, будет логично, если уже сделали QR-коды, то давайте с этим работать. Так, чтобы это было специальным мотиватором для людей и организаций, для того чтобы вести себя более социально ответственно», – сказала она, при этом подчеркнув, что если кто-то из участников дискуссии не согласен, то можно спорить на эту тему.

Тополева-Солдунова также сообщила, что перед тем как попасть на площадку форума, у всех проверяли QR-коды. «У нас все очень строго организовано», – добавила она.

Другой участник дискуссии – директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, член ОП РФ Оксана Драпкина – отметила, что для более эффективной борьбы с пандемией нужно объединять усилия всего общества.

«Нам не хватает объединения, поддержки СМИ, тех лидеров мнений, которые адресуют к разным возрастным и социальным группам», – считает она.

Драпкина призывает молодежь и волонтеров помочь в разъяснении важности вакцинации.

«Здесь я вижу возможность более широкого общения, вовлечения молодежи, волонтерских организаций для того, чтобы дать достоверную информацию о том, зачем нужны прививки и вакцины», – рассказала эксперт.

Драпкина считает, что этот пласт недоверия к вакцине появился, потому что люди «привыкли к хорошей жизни, к тому, что нет оспы, нет чумы».

«А почему нет? Потому что есть вакцины. То же самое и про новую коронавирусную инфекцию», – сказала она.

Драпкина также отметила, что в последнее время ей удалось донести до граждан важность вакцинации посредством социальной сети Instagram.

«Я пробовала разные способы донесения достоверной информации до граждан и сейчас погрузилась в Instagram. Я вижу, что это действует. Да, сначала достаточно большая часть тех, кто со мной дискутировал, была настроена негативно, но я рассказывала, подкрепляла научными фактами, мнением экспертов и сейчас идёт диалог, который, как мне кажется, принесёт пользу», – сказала она, добавив, что люди, которые уже знают, что нужно делать для защиты своего здоровья, начинают убеждать других.