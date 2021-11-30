Кадыров призвал «суровых джигитов» уважать женщин

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что мнение о том, что жители республики не уважают женщин, является ошибочным. Он призвал «суровых и строгих джигитов» проявлять уважение к женскому полу.

«Не разбирающиеся в тонкостях Ислама и чеченских традициях люди ошибочно полагают, что в чеченском обществе преобладает женоненавистничество. Да что уж говорить, даже некоторые суровые и строгие джигиты считают, что проявлять уважение к матерям, сестрам и женам в виде букета цветов, подарков и теплых поздравлений – это постыдный поступок. Не надо быть столь жестким по отношению к прекрасному и слабому полу. Им и без этого нелегко», – написал Кадыров на своей странице «Вконтакте».

Он также ответил тем, кто обвиняет мусульман в праздновании немусульманских дат.

«Позавчера у нас был замечательный повод побыть в кругу семьи, обрадовать наших дорогих женщин и поздравить их с Днем матери. Но как всегда находятся те, кто переворачивает это вверх дном и обвиняет мусульман в праздновании немусульманских дат. Сдается мне, что такие невежды не умеют быть благодарными даже своим матерям, подарившим им жизнь! Для них поясняю: наши празднования – это не застолья с распитием спиртных напитков и не дискотеки в ночных барах. Празднуя даты, такие как день рождения Пророка Мухаммада, день Ашура или другие, мы отмечаем их поминанием Всевышнего, раздачей милостыни, усердием в богоугодных делах, ужином в кругу близких и родных», – подчеркнул глава Чеченской Республики.

Ранее житель Дагестана избил женщин в кафе в Астрахани за сделанное замечание. Он вместе с приятелями напал на посетительниц заведения после того, как они попросили его убрать ноги со стола.

Генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя избиение женщин в астраханском кафе уроженцем Дагестана газете ВЗГЛЯД, заявил, что о драках с участием кавказцев становится известно, потому что общество боится, что нарушитель не будет наказан за совершенное деяние.

Позже избивший девушек в пиццерии в Астрахани дагестанец раскаялся и на видео извинился перед избитыми девушками и их родителями, расследование уголовного дела продолжается.

В начале ноября в столице выходец с Кавказа в состоянии алкогольного опьянения избил молодого человека и девушку.