В Кремле заявили о последовательности политики России в области климата

Климатическая политика России носит последовательный и очень серьезный характер, действия в этом направлении не приурочены к каким-то конкретным мероприятиям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «климатические действия России не имеют своей целью быть приуроченными к какому-то мероприятию, мы не умаляем значения мероприятия (климатической конференции) в Глазго, но действия России носят последовательный и очень серьезный, продуманный характер», передает ТАСС.

«Это и меры, которые мы принимаем в плане борьбы с лесными пожарами. Учитывая нашу обширную географию, это очень сложная задача. (Это и) меры по диверсификации нашего энергобаланса, которые уже дали свои результаты, потому что наш энергобаланс гораздо более зеленый, чем энергобаланс многих стран», – добавил он.

В этой связи представитель Кремля высоко оценил поглощающую способность российских лесов и морей.

Песков напомнил, что Россия на климатической конференции в Глазго была представлена на уровне делегации, в составе которой были вице-премьер Алексей Оверчук и спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

«Они очень активно работали на этой конференции», – заметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее президент США Джо Байден раскритиковал Владимира Путина на климатическом саммите в Глазго: «У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом».

В Кремле заявили, что не следует забывать – горит не только тундра, но и леса Калифорнии.

Напомним, российский лидер выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.

Путин также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.

Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.

Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата: атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели.