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В Кремле заявили о последовательности политики России в области климата
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Климатическая политика России носит последовательный и очень серьезный характер, действия в этом направлении не приурочены к каким-то конкретным мероприятиям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «климатические действия России не имеют своей целью быть приуроченными к какому-то мероприятию, мы не умаляем значения мероприятия (климатической конференции) в Глазго, но действия России носят последовательный и очень серьезный, продуманный характер», передает ТАСС.
«Это и меры, которые мы принимаем в плане борьбы с лесными пожарами. Учитывая нашу обширную географию, это очень сложная задача. (Это и) меры по диверсификации нашего энергобаланса, которые уже дали свои результаты, потому что наш энергобаланс гораздо более зеленый, чем энергобаланс многих стран», – добавил он.
В этой связи представитель Кремля высоко оценил поглощающую способность российских лесов и морей.
Песков напомнил, что Россия на климатической конференции в Глазго была представлена на уровне делегации, в составе которой были вице-премьер Алексей Оверчук и спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.
«Они очень активно работали на этой конференции», – заметил пресс-секретарь российского лидера.
Ранее президент США Джо Байден раскритиковал Владимира Путина на климатическом саммите в Глазго: «У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом».
В Кремле заявили, что не следует забывать – горит не только тундра, но и леса Калифорнии.
Напомним, российский лидер выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.
Путин также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.
Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата: атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели.
Россия указала на принципиальную ошибку США в создании системы ПРО
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Соединенные Штаты не смогут создать на 100% непроницаемую систему противоракетной обороны (ПРО), решение Вашингтона о создании глобальной системы ПРО было принципиально неверным, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в ходе онлайн-выступления на форуме «Диалог Форт-Росс».
«Мы исходим из того, что администрация [президента США Джо] Байдена сможет в будущем серьезно заняться озабоченностями, которые мы связываем с этим вопросом (с ракетной обороной). Мы считаем, что было принципиально неверным решением при второй администрации [Билла] Клинтона и затем при администрации [Джорджа] Буша – младшего приступить к созданию того, что сейчас выглядит как глобальная многослойная система ПРО», – приводит слова Рябкова ТАСС.
«Я не думаю, что США смогут создать с помощью этой дорогой системы [ПРО] в различных смыслах этого слова на 100% непроницаемый щит для себя, – сказал заместитель министра иностранных дел России на английском языке. – В лучшем случае они смогут защитить себя от ограниченных ракетных атак с каких-либо очень конкретных направлений».
По словам дипломата, по мере развития технологий развиваются и новые возможности в инструментарии США, видятся «все более и более опасные ситуации, в которых эти возможности начнут подрывать и обесценивать критические элементы российского стратегического сдерживания». «Мы не хотим, чтобы это произошло. Мы последовательно верим в связь стратегического нападения и стратегической обороны. Мы говорим, что надо дать ответ на новое стратегическое уравнение, в котором будут учтены все эти аспекты», – заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства.
«Мы не должны терять больше времени. Надо сфокусироваться на рамках с верными параметрами и масштабами, которые обеспечат, что ракетная система США служит верным целям и не подрывает принципиальные основы стратегической стабильности», – подчеркнул заместитель министра иностранных дел России на английском языке.
В прошлый вторник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал США на связь наступательных и оборонительных стратегических вооружений. В октябре президент Владимир Путин допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на Украине ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Напомним, 23 июня в польском поселке Редзиково начались финальные работы по сборке и монтажу системы ПРО США «Иджис Эшор». В тот же день глава Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в России разработаны средства нейтрализации угрозы глобальной системы противоракетной обороны США.
В МИД России отмечали, что попытки США представить развитие американской глобальной системы ПРО в качестве оборонительного проекта являются «дымовой завесой». Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что размещение ПРО США в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе является глобальным проектом Соединенных Штатов по сдерживанию России и Китая с целью обеспечения абсолютного доминирования. Так, в августе 2019 года США использовали установку американской системы ПРО «Иджис Эшор» для запуска новейшей модификации ударных крылатых ракет «Томагавк».
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В Болгарии испугались призыва Байдена помешать России
Читатели болгарского интернет-портала «Дневник» раскритиковали призыв президента США Джо Байдена на саммите G20 противостоять попыткам России «манипулировать газом во вредных политических целях».
По мнению читателей, американский лидер может только критикует, не предлагая ничего взамен, передает РИА «Новости».
«Раз манипулирует, спасите вы Европу. Почему американский сжиженный газ отправляют в основном в Китай? Почему азиатский рынок должен быть только для американского газа, была же «свободная торговля»? И как именно Россия манипулирует газом? Пусть Байден объяснит. Газпром следует договорам, что в этом политического?» – задался вопросом пользователь с ником otrqdnik.
«Окей, с завтрашнего дня начнем перерезать трубы, чтобы выполнить наказ товарища Байдена», – сыронизировал Шоршо.
«А санкции против «Северного потока – 2» разве не манипулятивное, не политическое воздействие на торговлю суверенных стран? Кстати, куда делись океаны американского сжиженного газа, который должен был затопить ЕС по цене ниже российской? Почему терминалы пустуют? Кто потопил американские танкеры, направлявшиеся в Европу?» – возмутился Манчо.
«Призывами Байдена счета не оплатить», – отметил mbs.
«То есть, возможно, следующие несколько зим мы (а что еще хуже – наши дети) будем мерзнуть, но будем мерзнуть демократично, по-евроатлантически! Какой же дурак этот Джо...», – подытожили читатели.
Ранее на саммите G20 Джо Байден призвал помешать России «манипулировать потоками природного газа во вредных политических целях». Также он заявил, что разочарован позицией России и Китая, которые «де-факто не явились» на саммит. Как заявил Байден, «разочарование касается того факта, что Россия, и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата». По его мнению, удалось добиться «значительного прогресса, но надо сделать больше». Байден заявил, что для этого необходимо сосредоточиться «на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия».
Пушков увидел несостыковки в заявлении США об аварии американской подлодки
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США могут пытаться скрыть правду об аварии американской атомной подводной лодки в Южно-Китайском море, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Так парламентарий прокомментировал заявление ВМС США о том, что неизвестный объект, с которым столкнулась подлодка Connecticut в Южно-Китайском море, оказался подводной горой. Пушков выразил удивление по поводу того, что, обладая новейшим гидроакустическим оборудованием, американцы не сумели найти подводную гору, хотя определять подобные объекты военные умели уже в 1970-е годы.
«Либо речь о вопиющей некомпетентности команды подлодки, либо официальное заявление призвано скрыть, что же в действительности произошло недавно под водой недалеко от берегов Китая», – написал Пушков в Telegram.
Ранее американские ВМС сообщили, что атомная ударная подводная лодка США получила повреждения при столкновении с объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона 2 октября. Позже ведомственное издание USNI News сообщило, что при столкновении пострадали 11 американских военных моряков. Институт ВМС США (USNI) сообщил, что неизвестным объектом, с которым столкнулась подлодка, оказалась не нанесенная на карту подводная гора.
Специалисты китайского аналитического центра SCSPI, специализирующегося на исследованиях ситуации в Южно-Китайском море, сообщили, что определен предполагаемый район столкновения атомной подлодки ВМС США Connecticut с неустановленным объектом.
Директор ЦРУ Бернс прибыл в Москву по поручению президента США
Президент США Джо Байден отправил главу ЦРУ Уильяма Бернса в Москву. Здесь он проведет ряд встреч с представителями правительства России для обсуждения вопросов двусторонних отношений, сообщили в американском посольстве.
«Директор ЦРУ Уильямс Бернс по поручению президента во главе делегации высокопоставленных чиновников США встретится в Москве 2-3 ноября с представителями российского правительства, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений», – заявили в дипмиссии, передает РИА «Новости».
Cекретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев уже встретился с директором ЦРУ, чтобы обсудить отношения России и США.
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В Кремле ответили на слова Байдена о «горящей тундре»
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Тундра горит, но горят и леса в Калифорнии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Джо Байдена о пожарах.
Песков указал, что «тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах мира», передает ТАСС.
«Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся», – добавил он.
Песков также подчеркнул, что «с подобной постановкой вопроса» со стороны США в Кремле не согласны.
«Убежден, что, когда состоится очередное общение двух президентов, о целесообразности которого достигнуто понимание, я думаю, что у президента Путина будет прекрасная возможность рассказать президенту Байдену о том, что мы делаем по климату», – заключил он.
Ранее Байден раскритиковал Владимира Путина на климатическом саммите в Глазго: «У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом».
Напомним, российский лидер выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.
Путин также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.
Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата: атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели.
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Растения предсказали «поскакучую» зиму
Судя по состоянию растений, зима в центральной части России будет с резкими перепадами погоды – от оттепели до сильного мороза, рассказала эксперт Союза садоводов Ольга Воронова.
Воронова заявила, что «зима будет поскакучая, будет большая перепадность – как в плюс, так и в очень большой минус», такие скачки в центральном регионе будут постоянно, передает РИА «Новости».
Такой вывод она сделала исходя из многолетнего опыта садовода: «У меня есть свои особенные приметы – например, смотрю по растениям в саду, когда листья упадут, и даже по сорнякам».
«Например, в моем саду растут яблони сорта «Подарок Графскому»: если с них листья упадут рано, зима, скорее всего, будет ровная, даже если морозы. Но если листья упадут поздно, зимой жду перепадов температуры: а на моих яблонях листья еще висят», – объяснила Воронова.
Еще один индикатор – агрессивный рост некоторых сорняков: «В этом году было особенно много сурепки – и на открытых грядках, и в теплице. Такое обычно случается к перепадности зимней погоды».
Другой сорняк-указатель – вишневая кислица: обычно от нее бывает сложно избавиться, но перед нестабильными зимами, по словам Вороновой, таких растений в саду совсем немного, так было и этим летом.
«А снег – должен быть», – добавила она.
Ранее сурки, живущие в Московском зоопарке, ушли в зимнюю спячку чуть раньше обычного, это может говорить о том, что зима будет суровой.
Байден рассказал о «горящей тундре» в России
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Президент США Джо Байден критически высказался в адрес России на саммите по вопросам изменения климата (COP26), который проходит в шотландском Глазго.
Байден заявил, что Россия и Китай «не явились» на встречу G20 в Риме. По его словам, Китай претендует на роль мирового лидера, однако не участвует в таких форумах, как G20, передает РИА «Новости».
«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом», – заявил глава Белого дома.
При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с уважением относится к решению Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не приезжать на саммит из-за пандемии коронавируса.
Напомним, президент Владимир Путин выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.
Он также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.
Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата: атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели.
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Россия и США решили обсудить условия применения ядерного оружия
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Москва и Вашингтон работают над поднятием порога применения ядерного оружия, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в ходе онлайн-выступления на форуме «Диалог Форт-Росс».
«Мы обеспокоены тем фактом, что в последние годы США сознательно добавили неопределенности в вопрос о том, при каких обстоятельствах возможно применение ядерного оружия. Мы хотим здесь больше ясности», – приводит слова Рябкова ТАСС.
Как отметил Рябков, с российской стороны «есть три недавних документа, которые объясняют, в каких крайне гипотетических обстоятельствах может быть рассмотрено применение ядерного оружия». «Мы работаем над поднятием порога применения ядерного оружия», – подчеркнул он, выразив надежду на то, что «это будет отражено в будущем обзоре ядерной ситуации в США».
Напомним, в прошлую субботу стало известно, что союзники Соединенных Штатов в Европе и Тихом океане призвали Вашингтон не исключать возможность упреждающего ядерного удара по России. На этом фоне США в понедельник начали учения ядерных сил Global Thunder.
В октябре страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что НАТО в случае необходимости готово применить для сдерживания России средства военного характера, в том числе атомное оружие. Москва назвала «абсолютно недопустимыми» заявления министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о возможности применения ядерного оружия против России.
Напомним также, Россия потребовала вывода американского нестратегического ядерного оружия (НСЯО) из Европы, ликвидации инфраструктуры по его хранению и обслуживанию, а также прекращения практики «совместных ядерных миссий» в рамках НАТО для начала диалога с Соединенными Штатами по тактическому ядерному оружию.
В МИД сравнили кризис в отношениях России и США с холодной войной
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Кризис в отношениях между Россией и Соединенными Штатами может быть опаснее холодной войны, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в ходе выступления на форуме «Диалог Форт-Росс» в онлайн-формате.
«Позвольте сказать со всей откровенностью, друзья и коллеги, что, по нашим оценкам, то, что мы видим сегодня в двусторонних отношениях между Россией и США, можно описать как очень жесткий и сложный кризис, возможно, до такой степени, что в некоторых смыслах он превосходит ту плохую ситуацию, которую две наши страны пережили во время холодной войны. Он может быть еще более опасным, потому что в то время были четкие рамки и правила, а теперь – слишком много неизвестности вокруг всего этого. Это довольно рискованно», – приводит слова Рябкова ТАСС.
Накануне секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения России и США. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств.
В воскресенье министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что пообщался с президентом США Джо Байденом на саммите «Двадцатки» (G20) в Риме. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, состоялся «непродолжительный, но полезный разговор», в ходе которого Байден «передал наилучшие приветы» российскому лидеру Владимиру Путину и «подчеркнул свою нацеленность на дальнейшие контакты».
Напомним, 21 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» указал на неудачно построенные международные отношения после холодной войны. Между тем в августе глава МИД Сергей Лавров отметил, что напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона далека от того, какой она была в период Карибского кризиса, когда СССР и США были на грани ядерной войны.
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Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Бернсом отношения РФ и США
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, чтобы обсудить отношения России и США, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
«Стороны обсудили российско-американские отношения», – передает РИА Новости со ссылкой на сообщение.
Ранее сообщалось, что Патрушев заявлял о том, что страны Запада субсидируют «зеленую» энергетику на Украине, а это заставит ее отказаться от российского газа.
По его словам, все это подается под маской «заботы об окружающей среде». В стране могут появиться ветряки и солнечные батареи, чтобы Киев отказался от дешевого российского газа. В случае холодов страна получит газ из Словакии, но уже по более высокой цене. Это будет помощью со стороны Брюсселя, сказал секретарь Совбеза.
Посол РФ рассказал о прогрессе в отношениях России и США
Россия и США после саммита в Женеве в июне сумели установить устойчивый диалог по линии Советов безопасности и внешнеполитических ведомств, заявил российский посол в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс».
«Устойчивый диалог ведется по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств. Идут экспертные контакты по проблемам климата, развития и защиты Арктики. Продолжается деловое взаимодействие, растет торговля. Тем не менее, это лишь ростки на пути оздоровления наших отношений. Предстоит большая работа по созданию фундамента для дальнейшего прогресса», – приводит ТАСС слова Антонова.
По словам посла, возобновлен диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности.
«Предотвращение гонки вооружений и сдержанность в киберконкуренции крайне важны для стабилизации двусторонних связей, недопущения перерастания напряженности в реальный кризис», – добавил Антонов.
Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, чтобы обсудить отношения России и США.
Из-за тумана в Москве отменены и задержаны более 60 рейсов
Более 60 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево – в среду утром на фоне тумана, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
По информации на 7.59 мск среды, во Внуково 15 рейсов задержаны, восемь отменены, в Домодедово 29 рейсов задержаны, шесть отменены, в Шереметьево три рейса задержаны, четыре отменены, передает РИА «Новости».
Во вторник вечером пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов сообщал, что воздушная гавань планирует войти в расписание после тумана к утру, если погода не ухудшится.
Накануне из-за непогоды отменили и задержали более 200 рейсов в трех московских аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево. В МЧС сообщали, что радиационный туман в Москве продержится до полуночи.
Метеоролог объяснил газете ВЗГЛЯД появление «радиационного тумана» в Москве.
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Россия предложила США механизм предотвращения опасных инцидентов
Россия представила Соединенным Штатам конкретные идеи по предотвращению инцидентов на море и в воздушном пространстве, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в ходе онлайн-выступления на форуме «Диалог Форт-Росс».
«Мы должны модернизировать так называемое соглашение по предотвращению опасных инцидентов на море и в воздушном пространстве над ним, когда наши флоты и ВВС все чаще оказываются в ситуации, когда необходимо разбираться с опасной эскалацией. Мы предоставили американской стороне наши идеи о том, как это сделать, – весьма конкретные предложения по дистанциям, улучшению коммуникаций и тому подобному. Я надеюсь, что американская сторона сможет ответить и мы завершим эту работу чем раньше, тем лучше», – приводит слова заместителя министра иностранных дел ТАСС.
Рябков отметил, что между Россией и США уже успешно действуют на протяжении нескольких лет договоренности по предотвращению инцидентов в Сирии, и указал на желательность распространения этого опыта на другие сферы.
В последние месяцы произошло несколько инцидентов со сближением кораблей и самолетов России и стран НАТО, в том числе США, в Черном море, на Дальнем Востоке и над Балтикой. В октябре в МИД предупреждали, что попытки НАТО превратить Черное море в арену конфронтации чрезвычайно опасны, это чревато рисками военных инцидентов и эскалации. Ранее Москва предлагала НАТО договориться о взаимном снижении военной активности вдоль границы России и стран Североатлантического альянса, о совершенствовании механизмов предотвращения инцидентов и опасной военной деятельности.
Патрушев доложил Путину об итогах встречи с главой ЦРУ
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину об итогах встречи с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Разумеется. Конечно, доложил. Важные контакты и с руководителями наших специальных служб, поэтому, конечно, президент получает все необходимые доклады», – передает его слова РИА «Новости».
У Пескова уточнили, можно ли интерпретировать визит Бернса в Москву как движение в положительную сторону развития двусторонних отношений.
«Безусловно, диалог на таком уровне и диалог по таким чувствительным вопросам чрезвычайно важен для двусторонних отношений и для обмена мнениями по тем проблемам, которые у нас есть», – сказал он.
Говоря об основных темах обсуждения на встрече, Песков рассказал, что это были в первую очередь двусторонние отношения, а также обмен мнениями по различным международным вопросам.
Также Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина с главой ЦРУ, передает ТАСС.
«Президент не в Москве, президент находится в Сочи, где он работает. (…) Поэтому если какие-то контакты состоятся – не личные, то мы об этом сообщим», – заявил представитель Кремля.
Накануне секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения России и США. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств.
Также с главой ЦРУ встретился директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, они обсудили борьбу с международным терроризмом и взаимодействие между ведомствами.
Получение выплат пострадавшим в ЧС гражданам упростили
В России упростили получение денежной поддержки для граждан, которые пострадали в результате чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба правительства.
В сообщении на сайте правительства говорится, что «в России усовершенствуют механизмы поддержки людей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС)».
Так, «для получения финансовой помощи таким гражданам больше не потребуется наличие обязательной регистрации по месту жительства в пострадавшем от стихии доме».
Соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.
Речь идет о гражданах, которым положена единовременная материальная помощь и выплаты в связи с утратой имущества первой необходимости. В результате изменений, для их получения будет достаточно подтвердить в органах самоуправления факт проживания в помещении, которое пострадало в результате ЧС.
Также отмечается, что ряд нововведений коснется индивидуальных предпринимателей, чье имущество пострадало в результате терактов и контртеррористических операций. Компенсации им будут выплачиваться такие же, что и организациям, зарегистрированным как юридические лица.
Изменения приняты по поручению президента России Владимира Путина, а также в рамках поручений, которые дал Михаил Мишустин по итогам совещания о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке.