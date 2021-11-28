Агутин рассказал о последнем сообщении Градскому

Певец, участник жюри в музыкальном шоу «Голос» Леонид Агутин написал Александру Градскому последнее сообщение после его госпитализации, в котором назвал композитора «своим героем».

«Я очень по-разному относился к этому человеку – невероятно талантливому и взбалмошному, умному и порой наивному, старику-ребенку, нашему «деду». Я, конечно, не мог предположить, что это произойдет так бесчеловечно внезапно. Никто не мог. В последнем сообщении, на которое я не получил ответ, я написал, что он мой герой, что я восхищаюсь его силой и верю в скорое выздоровление... И я верил. Мы Вас любим, Александр Борисович!» – написал Агутин в Instagram.

Между тем российская певица Полина Гагарина разместила в своем Instagram фотографии со съемок музыкального шоу «Голос», где они вместе с Градским занимали кресла наставников. В подписи певица назвала Александра Градского «абсолютным перфекционистом в музыке», самобытным и требовательным профессионалом.

«Самобытный, строгий, требовательный, добрый, мудрый, душевный. Профессионал и абсолютный перфекционист в музыке. Александр Борисович, горюем, нам сильно будет вас не хватать. Мои самые глубокие соболезнования семье и близким», – написала Гагарина в своем Instagram.

Ранее певец и наставник шоу «Голос» на Первом канале Дмитрий Билан рассказал о последних съемках шоу «Голос» с Градским.

До этого стало известно, что показы десятого сезона шоу «Голос» продолжатся на Первом канале в память о наставнике программы Александре Градском, который участвовал в съемках новых выпусков, несмотря на плохое самочувствие.

Напомним, что советский и российский певец и композитор Александр Градский умер в воскресенье в больнице. Позже стала известна причина смерти народного артиста России. Прощание с народным артистом Александром Градским планируется провести 1 декабря в театре «Градский холл».

В пятницу Градского экстренно госпитализировали в столичную больницу с подозрением на инсульт. Как сообщалось, здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре вызываемого коронавирусом заболевания.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что в Москве могут установить памятную табличку Градскому.

Градский родился в 1949 году в городе Копейске Челябинской области. В 1974-м окончил Музыкально-педагогический институт (сегодня – Российская академия музыки) имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции.

В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом России. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос». Дискография артиста насчитывает более четырех десятков альбомов.