Заболевший коронавирусом россиянин умер в Турции

Эксперт: Против введения QR-кодов ведется профессиональная работа с хорошим бюджетом

Дирижеры протестов против QR-кодов пытаются раскачать консервативную часть российского общества, но их главная цель – разогревать любые конфликты в нашей стране. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД медиа-эксперт Александр Малькевич, комментируя итоги слушаний по законопроекту о QR-кодах, которые прошли в Общественной палате.

«Я совершенно убежден – и я говорил об этом на слушаниях в Общественной палате, – определенные силы ведут работу, направленную на возбуждение протестных настроений в России в связи с QR-кодами. Работа четкая, спланированная, профессиональная и с хорошим бюджетом», – сказал руководитель рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности Интернета, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.

В результате этих действий становятся чуть ли не врагами люди, которые были единомышленниками по многим другим вопросам, говорит эксперт: «Я знаю об этом не понаслышке. Это и моя личная драма – у меня похожая ситуация с некоторыми из родни».

В конечном счете те, кто дирижирует этими протестами и оплачивает их, хотят раздробить общество, предупреждает Малькевич. «Сейчас им удалось пошатнуть лоялистов – более консервативную часть россиян. У них есть так называемые «закладчики», которые ранее подогревали сетевую аудиторию, например, слухами о чипизации», – добавил он.

Однако их цель – стравливать между собой и другие социальные группы, считает Малькевич. «Потом будут обрабатывать либералов, и так далее. По разным стратам идет прицельный огонь информационной войны. Но для каждого круга – свой дискурс. Например, мне и моим коллегам интересны проблемы ювенальной юстиции. Поэтому, те, кто сейчас управляет протестующими против QR-кодов, затем наверняка попробуют разобщить и нас, но уже по поводу ювенальной темы», – предположил аналитик.

Малькевич напомнил, что Общественная палата недавно подготовила для Госдумы доклад о 21 цифровой угрозе для гражданского общества, на каждую из которых, по его мнению, должен быть дан законодательный ответ. «Чтобы прекратить эту волну протестов, России надо приходить к «одному окну» информирования населения о вакцинации и QR-кодах, потому что противоречивые данные из разных источников только содействуют разброду в обществе», – резюмировал эксперт.



Участвовавшая в слушаниях глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Госдуму не рассматривать законопроекты о введении QR-кодов. По ее мнению, нередко людей, которые выступают против введения QR-кодов, приравнивают к «антиваксерам», однако это не так. «Это наше традиционное консервативное большинство, которое является патриотами нашей страны. Но сейчас их называют ботами, называют антиваксерами, хейтят, обижают и по сути ставят знак равенства между антиваксерами и противниками QR-кодов, что не соответствует действительности», - передает слова Мизулиной «Интерфакс».

«Мы говорим о необходимости добровольности вакцинации, а добровольность - значит проведение вакцинации после медосмотра и решения этого вопроса по совету врача. И, конечно, важно в этом случае признать, что не каждый россиянин имеет качественную медицинскую помощь и доступ к такого рода медицинской помощи, поэтому многие люди и боятся делать прививку», - сказала глава Лиги безопасного интернета .

Напомним, в середине ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах. Проекты предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Один из законопроектов также вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. В Госдуме запланировали первое чтение законопроектов на 16 декабря.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.

Законопроект о QR-кодах в общественных местах уже поддержали Северная Осетия, Новосибирская область, Нижегородская область, Брянская область, Омская область, Магаданская область, Москва, Московская область, Рязанская область, Челябинская область, Волгоградская область, Ростовская область, Калининградская область, Псковская область, Приморский край, Пермский край, Хабаровский край, Татарстан, Коми, Чувашия, Удмуртия.