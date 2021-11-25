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25 ноября, четверг | Последнее обновление — 22:00 | vz.ru
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Стала известна дата оплаты Молдавией долга перед Газпромом
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Средства на погашение текущего долга Молдавии перед Газпромом будут выделены 26 ноября, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну в интервью телеканалу «Эн-4».
«Президент Молдавии промульгирует поправки к закону [о бюджете] и завтра деньгу могут выделены для решения сложившейся ситуации. <...> В Газпроме проинформировали, что дали отсрочку до пятницы. Завтра будут сделаны необходимые переводы и все будет хорошо», – цитирует его ТАСС.
Спыну пояснил, что законопроект о выделении средств для погашения долга должна одобрить президент Молдавии Майя Санду.
Как прокомментировал на заседании парламента министр финансов Дмитрий Будянский, о вмешательстве правительства в ситуацию попросило ранее местное газораспределительное предприятие «Молдовагаз», которое столкнулось с трудностями из-за разницы во внутренних тарифах и стоимости импортируемого топлива в октябре.
Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица попросила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга в размере 74 млн долларов. Тем временем Газпром согласился с просьбой правительства Молдавии и не будет прекращать поставки газа в страну. В четверг парламент Молдавии одобрил выделение средств для погашения долга Газпрому.
Напомним, компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо.
24 ноября Газпром сообщил, что все еще не получил текущий платеж за газ от Молдавии; 48-часовой срок до остановки поставок истекает в среду.
Эксперт: Молдавия не способна оплатить даже месяц поставок газа
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«До сих пор Россия была готова идти на ценовые уступки Молдавии. У Кишинева есть сильный аргумент – если у нее не будет газа, то не будет его и у Приднестровья», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Так он прокомментировал заявление Газпрома о возможном прекращении поставок газа Молдавии из-за задержки платежа.
«Если речь идет о текущем платеже Молдавии Газпрому, возникает вопрос – Кишинев не может заплатить даже за один месяц? Тогда сложно считать Молдавию страной, которая самостоятельна хоть в каких-то действиях. Как вообще можно заключать какой-то контракт с государством, если в любой момент оно может заявить: «Мы платить не будем, так как считаем соглашение неправильным»?», – отметил старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
Надо признать, что для небогатой Молдавии с ее уровнем платежеспособности, указанная в договоре с Газпромом стоимость – 450 долларов за 1 тысячу кубометров достаточно высока, отметил Митрахович. «Но во-первых, у них всегда денег не очень много. Во-вторых, они привыкли в последнее время, что можно накапливать долг, а поставки все равно продолжаются. И, по всей видимости, решили поставить на вооружение, на поток подобный подход. Зачем платить, если можно не платить? Если работает такой механизм», – отметил собеседник.
До сих пор Россия была готова идти на ценовые уступки молдавской стороне, и вполне возможно, пойдет и в будущем, полагает Митрахович. «Сейчас все-таки отопительный сезон. Кроме того, у Молдавии есть сильный аргумент – если у нее не будет газа, то не будет его и у Приднестровья, и у живущих там людей с российскими паспортами, – указал эксперт. – Для России это проблема, но у нее есть контраргумент. Приднестровская ГРЭС снабжает электричеством, в том числе, те территории, которые подконтрольны Кишиневу».
Собеседник прогнозирует, что в этот раз молдавская сторона заплатит за поставленный Россией газ. «Но это не избавит нас от необходимости в очередной раз выяснять: 450 долларов за 1 тысячу «кубов» для Молдавии – это приемлемая или неприемлемая цена? Я думаю, нас ждет еще несколько переговоров с Молдавией, они будут говорить, что цена за газ для них все равно высокая», – полагает Митрахович. При этом указанная цена существенно ниже, чем стоимость тысячи «кубов» природного газа на европейской бирже, подчеркнул эксперт. Он также отметил – если бы Молдавия покупала газ у Польши, Румынии или Украины, то он обошелся бы ей существенно дороже 450 долларов.
В понедельник вечером представитель Газпрома Сергей Куприянов сообщил, что через 48 часов компания прекратит поставлять в Молдавию газ, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. «Платежа нет», – констатировал Куприянов и добавил, что российская сторона уведомила молдавских партнеров о последствиях. Чуть позже глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что молдавская сторона уже получила уведомление от Газпрома о возможном прекращении поставок газа, и работает над проблемой погашения задолженности. Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается.
Президент Молдавии Майя Санду ранее благодарила США за помощь в газовой истории, а премьер республики Наталья Гаврилица обвиняла Газпром в «жестокой игре» - за то, что компания «заключила контракт с Кишиневом в трудную для него минуту на очень приличных для Молдавии условиях и дал ей газ на зиму», напомнил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Учитывая поведение Кишинева, вполне закономерен ответ Газпрома – у компании есть не только юридическое, но и полное моральное право на такую реакцию, подчеркнул российский парламентарий.
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Газпром согласился не прекращать поставки в Молдавию
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Российская компания «Газпром» согласилась с просьбой правительства Молдавии и не будет прекращать поставки газа в страну, сообщил представитель холдинга.
Он уточнил, что Кишинев обязался полностью осуществить текущие платежи перед Газпромом до 26 ноября, передает ТАСС.
Также холдинг рассчитывает на абсолютное выполнение Молдавией обязательств по контракту в будущем и выплату текущих платежей в срок.
Молдавская сторона при этом полностью признает правомерность действий Газпрома.
Напомним, компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо.
24 ноября Газпром сообщил, что все еще не получил текущий платеж за газ от Молдавии; 48-часовой срок до остановки поставок истекает в среду.
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица попросила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга в размере 74 млн долларов.
На Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газа
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Россию можно вынудить продлить соглашение о транзите газа через Украину или подписать новый договор, в случае если Запад «не позволит» Москве запустить трубопровод «Северный поток – 2», заявил президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.
По его мнению, только давление на газопровод может заставить РФ «сделать жест доброй воли» по отношению к Украине, передает РИА «Новости».
«Конечно, если Евросоюз, в частности, Германия, займут жесткую позицию по «Северному потоку – 2» как проекту, что не соответствует европейским интересам и принципам, тогда России не будет куда деваться, кроме как продлевать соглашение с Украиной или подписывать новое», – считает Гончар.
При этом он утверждает, что продление соглашения о транзите газа через Украину «не входит в планы России». По его мнению, цель Кремля – обнулить Украину по транзиту газа раньше, чем закончится срок действия договора.
Ранее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что задержка запуска «Северного потока – 2» – «заслуга Украины».
Власти Молдавии рассказали о поиске решения проблемы долга Газпрому
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«Молдовагаз» пока не нашла коммерческого решения, чтобы погасить долг Газпрому, заявил на своей странице в Facebook вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
«На данный момент долг превышает 74,2 млн долларов. Пока «Молдовагаз» не нашла коммерческого решения для погашения этого долга», – приводит его слова РИА «Новости».
В свою очередь директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко предположил, что Молдавия, скорее всего, не станет рисковать текущими договоренностями по газу с Газпромом и погасит текущую задолженность.
«Вероятно, что Молдавия не станет рисковать и предоставит средства «Молдовагазу» для оплаты задолженности – это позволит сохранить в силе те договоренности, которые были достигнуты в октябре, и избежать перебоя с поставками», – приводит его слова ТАСС.
Накануне компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо.
Ранее представитель Газпрома заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, Газпром уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов прекратит поставки, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Власти Молдавии опровергли получение предупреждений о прекращении поставок газа. В «Молдовагаз» заявили, что в компании «возник особый [кассовый] разрыв», потому что в октябре месяце газ населению продавали по 150 долларов, а покупали по 800 долларов.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается.
При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением.
Газпром не получил платеж Молдавии
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Газпром все еще не получил текущий платеж за газ от Молдавии; 48-часовой срок до остановки поставок истекает в среду, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
«Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня», – цитирует ТАСС Куприянова.
Ранее компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо.
До этого представитель Газпрома заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии стопроцентной оплаты текущих платежей за газ, Газпром уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов прекратит поставки, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Власти Молдавии опровергли получение предупреждений о прекращении поставок газа. В «Молдовагазе» заявили, что в компании «возник особый [кассовый] разрыв», потому что в октябре газ населению продавали по 150 долларов, а покупали по 800 долларов.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать
в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается
.
При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Газпром начал жестко наказывать неплательщиков за рубежом.
Facebook заблокировал страницу оператора ПХГ «Укртрансгаз»
Социальная сеть забанила страницу компании «Укртрансгаз»; как сообщили представители оператора, это произошло «без очевидных причин» и по вине российских пользователей.
В «Нафтогазе» сообщили, что компания «потеряла свой голос» в Facebook. Блокировку объяснили жалобами со стороны «агрессивных российских ботов» на пост о помощи украинским военным, сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
Отмечается, что официальную страницу компании, управляющую крупнейшими подземными хранилищами в Европе, блокируют уже третий раз за год.
Ранее в «Укртрансгазе» сообщили, что отбор природного газа из подземных хранилищ в октябре составил 700 млн кубометров, что в 3,5 раза больше показателей октября 2020 года. Это объяснили сезоном и деятельностью компаний-нерезидентов, реэкспортировавших часть своих запасов.
В России назвали причину «газового покера» в Европе
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Газовый кризис в Европе стал следствием острой нехватки СПГ, что спровоцировало игру на повышение цен региональными игроками, считает начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев, его мнение опубликовано в корпоративном журнале Газпрома.
«Ситуация на рынке в конце 2020 и в 2021 году была связана с возникновением острого дефицита СПГ. Она дала толчок глобальной игре на повышение цен на незаконтрактованный, гибкий СПГ, их взвинчиванию региональными игроками. Такой «газовый покер» с повышением ставок и привел к тому, что цена природного газа в Европе и Азии легко перешагнула рубеж 1 тыс. долларов за тысячу кубометров», – приводит его слова ТАСС.
Комлев также выразил мнение, что профицит СПГ в 2020 году и его дефицит в 2021 году «со всей остротой обнажили проблему надежности поставок гибкого, спотового СПГ».
Он подчеркнул, что «ставка европейцев на сжиженный природный газ как источник диверсификации поставок себя не оправдала».
«В 2020 году обрушение спотовых цен ниже уровня, который покрывал операционные расходы поставщиков СПГ, привело к падению их поставок в Европу. Более привлекательные цены в Азии со второй половины прошлого года развернули газовозы в ее направлении, став одним из основных источников дефицита на европейском газовом рынке», – отметил Комлев.
Ранее в среду цена газа в Европе на биржевых торгах поднялась выше 1080 долларов за тысячу кубометров.
Цены резко выросли после выхода новости о том, что немецкий регулятор приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2».
Премьер Молдавии попросила парламент срочно одобрить перевод денег Газпрому
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Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица попросила парламенту в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга в размере 74 млн долларов.
«Запрос премьер-министра Республики Молдова Натальи Гаврилицы о рассмотрении в экстренном порядке поправок к закону о бюджете № 344 от 11 ноября включен в повестку», – приводит сообщение пресс-службы парламента ТАСС.
Ранее Газпром сообщил, что все еще не получил текущий платеж за газ от Молдавии; 48-часовой срок до остановки поставок истекает в среду.
Компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо.
До этого представитель Газпрома заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии стопроцентной оплаты текущих платежей за газ, Газпром уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов прекратит поставки, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Власти Молдавии опровергли получение предупреждений о прекращении поставок газа. В «Молдовагазе» заявили, что в компании «возник особый [кассовый] разрыв», потому что в октябре газ населению продавали по 150 долларов, а покупали по 800 долларов.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается.
При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Газпром начал жестко наказывать неплательщиков за рубежом.
Россия и Сербия договорились о продлении поставок газа Белграду по 270 долларов
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Россия и Сербия договорились о цене газа на полгода – 270 долларов за тысячу кубометров, заявил президент Сербии Александр Вучич после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.
«Сербия на следующие шесть месяцев получит газ по 270 долларов за тысячу кубических метров», – цитирует его РИА «Новости».
Вучич подчеркнул, что «Путин понимает, насколько для нас важна тема поставок газа, его количества и гибкости. Президент Путин показал исключительное дружелюбие к Сербии: нам удалось на следующие шесть месяцев получить цену газа в невероятные 270 долларов, так что цена для нас не меняется, остается абсолютно такой же. Мы договорились об увеличении количества газа на эти шесть месяцев, а также о гибкости поставок, о которой я особенно просил президента Путина».
Сейчас Сербия получает газ по цене 270 долларов за тысячу кубических метров, контракт истекает в конце года.
Ранее президент России Владимир Путин во время переговоров с сербским лидером Александром Вучичем сообщил, что страны договорятся о новом контракте на поставки природного газа из России и найдут приемлемое решение.
Вучич во время встречи подарил Путину серебряную вазу и книги.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается. Как сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, в ноябре цена за газ для страны составит 450 долларов за тысячу кубометров.
Между тем в среду цена газа в Европе на биржевых торгах поднялась выше 1080 долларов за тысячу кубометров.
Кабмин Молдавии пообещал выделить средства для оплаты долга Газпрому
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Правительство республики выделит средства «Молдовагазу» для оплаты долга Газпрому, парламент одобрит это решение 25 ноября, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
«Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям из бюджета был выделено 1,7 млрд долларов, из них 1,4 млрд будут выделены «Молдовагазу». Парламент Молдавии в четверг одобрит это решение в финальном чтении», – приводит РИА «Новости» слова Спыну.
Он пояснил, что эти средства во время режима ЧП были переведены на счета госкомпании Energocom. Правительство предлагает, чтобы компания Energocom за счет имеющихся средств покрыла часть исторического долга госпредприятия Термоэлектрика, которое должно средства «Молдовагазу».
Спыну заверил, что власти республики прилагают все усилия для урегулирования возникшей проблемы.
Ранее компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо.
До этого представитель Газпрома заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, Газпром уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов прекратит поставки, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Власти Молдавии опровергли получение предупреждений о прекращении поставок газа. В «Молдовагаз» заявили, что в компании «возник особый [кассовый] разрыв», потому что в октябре месяце газ населению продавали по 150 долларов, а покупали по 800 долларов.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается.
При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением.
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«Молдовагаз» попросила денег у властей для расчетов с Газпромом
Компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо, сообщил глава «Молдовагаз» Вадим Чебан в эфире телеканала Jurnal TV.
«Выражаем уверенность, что при поддержке органов государственной власти в кратчайшие сроки вопрос долга будет решен. Мы обратились к Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, к правительству, чтобы получить помощь в виде займа, мы должны 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов)», – приводит слова главы «Молдовагаза» ТАСС.
Он отметил, что в сентябре «Молдовагаз» покрыл задолженность своими силами, а сейчас работает с правительством чтобы рассчитаться за октябрь и середину ноября.
Ранее представитель Газпрома заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, Газпром уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов прекратит поставки, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Власти Молдавии опровергли получение предупреждений о прекращении поставок газа. В «Молдовагаз» заявили, что в компании «возник особый [кассовый] разрыв», потому что в октябре месяце газ населению продавали по 150 долларов, а покупали по 800 долларов.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается.
При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением.
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Парламент Молдавии одобрил выделение средств для погашения долга Газпрому
Парламент Молдавии одобрил выделение средств для погашения долга Газпрому, сообщил спикер законодательного органа Игорь Гросу.
«Парламент Молдавии одобрил поправки в закон о государственном бюджете на 2021 год в финальном чтении голосами 60 депутатов», – цитирует РИА «Новости» Гросу.
Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица попросила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга в размере 74 млн долларов. Тем временем Газпром согласился с просьбой правительства Молдавии и не будет прекращать поставки газа в страну.
Напомним, компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо.
24 ноября Газпром сообщил, что все еще не получил текущий платеж за газ от Молдавии; 48-часовой срок до остановки поставок истекает в среду.
-
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Цена газа в Европе поднялась выше 1080 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена газа в Европе на биржевых торгах поднялась выше 1080 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.
Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах находится на уровне 1082 долларов за тысячу кубометров, или 93 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Отмечается, что общий рост цены газа в Европе с начала дня составляет около 2%.
В понедельник цена фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов опускалась ниже 980 долларов за тысячу кубометров.
Напомним, стоимость фьючерсов резко выросла с 12 ноября: за пять торговых дней расчетная цена подскочила на 25% и в четверг, 18 ноября, чуть превысила 1120 долларов, однако в пятницу снизилась на 8,5%, до 1018 долларов.
Цены резко выросли после выхода новости о том, что немецкий регулятор приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2».
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Пушков: Газовый кризис в Европе показал незаменимость поставок российского газа
Газовый кризис в Европе показал незаменимость бесперебойных поставок российского газа, особенно после того, как газ из США и некоторых других стран-поставщиков отправился на азиатские рынки, заявил сенатор Алексей Пушков после того, как стало известно, что «Северный поток – 2» не упомянули в соглашении новой правящей коалиции ФРГ.
«Пока не вполне понятно, как тезис о «незаменимости» газа согласуется с предыдущей позицией части коалиции против «Северного потока – 2». Газовый кризис этой зимы в Европе, если что и показал, то это незаменимость бесперебойных поставок российского газа, особенно после того, как газ из США и некоторых других стран-поставщиков отправился на азиатские рынки. В этом убедилась вся Европа – отсюда и обращения к Москве с просьбой увеличить объемы поставок», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в коалиционном соглашении Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) не идет речь о газопроводе «Северный поток – 2».
Будущее правительство Германии стремится к «расширению сети возобновляемых источников и созданию современных газовых электростанций, чтобы покрыть растущие потребности в электроэнергии в течение ближайших лет по конкурентоспособным ценам».
Цена газа в Европе осталась ниже 1 тыс. долларов за тысячу кубометров
Цена газа в Европе на биржевых торгах во вторник продолжает держаться ниже 1 тыс. долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.
Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах находится на уровне 988 долларов за тысячу кубометров, или 85 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Отмечается, что общий рост цены газа в Европе с начала дня составляет около 1%.
В понедельник цена фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов опускалась ниже 980 долларов за тысячу кубометров.
Напомним, стоимость фьючерсов резко выросла с 12 ноября: за пять торговых дней расчетная цена подскочила на 25% и в четверг, 18 ноября, чуть превысила 1120 долларов, однако в пятницу снизилась на 8,5%, до 1018 долларов.
Цены резко выросли после выхода новости о том, что немецкий регулятор приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2».
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