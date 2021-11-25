Уральский рецидивист протащил знакомого на тросе за машиной из-за долга в 15 тыс. рублей

|
25 ноября, четверг | Последнее обновление — 03:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эстония завершила возведение заграждений на границе с Россией
Разделы
Им всё сходит с рук: гонки по дорогам общего пользования, подрезания, хамство, нападение на людей, дрифт чуть ли не на Красной площади.
Подробности...
Безответственные решения, принимаемые временщиками во главе стратегических компаний и в правительстве, уже в обозримой перспективе могут сделать Украину крайне взрывоопасной страной в самом прямом смысле этого слова.
Подробности...
Вы летите на гребне волны прогресса, уничтожая отставших классиков, Шекспира и Данте, переименовывая мам и пап в родителей номер один и номер два, умножая гендеры и прочее? Флаг вам в руки, а нам спешить некуда.
Подробности...
Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
Подробности...
Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
Подробности...
Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Уральский рецидивист протащил знакомого на тросе за машиной из-за долга в 15 тыс. рублей
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Полиция в Нижнем Тагиле задержала рецидивиста, протащившего около километра по земле знакомого, привязанного тросом к автомобилю, сообщил руководитель пресс-службы ГУМВД России по региону Валерий Горелых.
Горелых отметил, что «все это напоминало средневековые пытки, как в вестернах о событиях второй половины XIX века на Диком Западе». По его словам, «пленнику чудом удалось избавиться от смертельной петли на ногах», мужчина сбежал и обратился за помощью в полицию, передает портал E1.ru.
«Экипаж ГИБДД достаточно быстро установил местонахождение автомобиля злоумышленника, остальное было делом техники», – добавил глава пресс-службы.
Фигурантами инцидента стали два неоднократно судимых уральца, которые ранее отбывали наказание в исправительной колонии №12 Нижнего Тагила.
Потерпевший рассказал, что вечером накануне происшествия к нему приехал его знакомый, вскоре они вместе оказались в Нижнем Тагиле. Там его «пересадили в другую машину, надели наручники, похитили сотовый телефон, банковскую карту, ключи от квартиры и паспорт, требуя при этом вернуть долг в сумме 15 тыс. рублей».
Мужчину ранили, а затем увезли в лес около «Муринских прудов», «где привязали к ногам буксировочный трос и при помощи иномарки протащили по земле порядка одного километра».
Отмечается, что потерпевший неоднократно судим за кражи и мошенничество, освободился из мест лишения свободы летом.
Задержанный неоднократно судим за имущественные преступления, последний раз был осужден в 2019 году за грабеж, освободился из тюрьмы в январе 2021 года. Он признался в содеянном, объяснив поступок тем, что, «когда примет чрезмерную дозу «бормотухи», не в состоянии себя контролировать».
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбойное нападение»).
«Нижнетагильскому «ковбою» грозит до 10 лет тюрьмы за пытки приятеля по зоне. Он содержится под стражей и проверяется сыщиками уголовного розыска на причастность к другим преступлениям», – уточнил Горелых.
Ранее на Урале зампрокурора пытались задушить буксировочным тросом.
Включение судна ФРГ в список санкций США назвали «роковым сигналом»
|
|
Возможность внесения судна «Блю шип» (Blue Ship), участвовавшего в завершении строительства газопровода «Северный поток – 2», в санкционный список США «станет роковым сигналом», сообщили источники немецкого издания Handelsblatt в правительственных кругах в Вашингтоне.
По имеющейся у издания информации, судно «Блю шип» принадлежит созданному властями федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания специальному экологическому фонду, направленному в том числе на защиту интересов участников проекта «Северный поток – 2». При этом указывается, что в докладе для возможного введения санкций за работу над проектом «Северный поток – 2», предоставленном Конгрессу американским внешнеполитическим ведомством, данный фонд прямо не упоминается, но указывается, что судно принадлежит организации, связанной с «правительством Германии», передает ТАСС.
Представители германского бизнеса выразили озабоченность возможным внесением «Блю шип» в перечень американских санкций. «Если действительно будут введены новые санкции, это станет роковым сигналом», – приводит издание слова представителя крупной промышленной ассоциации ФРГ. Тем не менее, по ее словам, присутствует некий дух оптимизма, поскольку существует хорошее взаимодействие с правительством США. «Однако конфликт из-за вызывающего споры германо-российского газопровода может вновь свести на нет трансатлантическое сближение», – добавила она.
В то же время, как подчеркивает издание, экологический фонд подвергается критике со стороны противников трубопровода «Северный поток – 2». «Мы хотим, чтобы этот спор был решен европейскими властями в соответствии с европейским законодательством», – отметил представитель партии «Союз-90/Зеленые» и член Европарламента Рейнхард Бутикофер, добавив, что не стоит надеяться, на санкции со стороны США. Однако он утверждал, что «если власти Мекленбурга – Передней Померании помогут завершить проект трубопровода, то это станет серьезным нарушением соглашения, заключенного на тот момент канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом по «Северному потоку – 2».
Кроме того, как указывает издание, участие Мекленбурга – Передней Померании в проекте «Северный поток – 2» вызывает явное недовольство в Вашингтоне. «Отдельные члены администрации США внутри страны» настаивают на ужесточении санкций, поскольку «германская сторона, очевидно, не готова решительно противодействовать России», пишет издание.
Ранее в Госдепартаменте США пообещали продолжить вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA).
Накануне минфин США ввел санкции против базирующейся на Кипре компании «Трансадриа» (Transadria) и ходящего под российским флагом судна «Марлин» (Marlin). В Кремле новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» назвали незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США. Глава МИД Сергей Лавров в связи с этим отметил, что страны Запада во главе с США вводят санкции «за все подряд, по поводу и без», особенно это касается «Северного потока – 2». Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право.
Во вторник Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для введения санкций против «Северного потока – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). Как пояснил госсекретарь США Энтони Блинкен, в отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности. Блинкен не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».
Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал сенат США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».
Львовский журналист заявил о начале «грандиозного шухера» для Зеленского
|
|
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов резко высказался о деятельности украинского лидера Владимира Зеленского и назвал его заявления о «российской угрозе» лукавством.
Ранее националисты развернули в центре Киева баннер с обвинениями во лжи в адрес президента. Дроздов назвал эту акцию предупреждением и «меткой» для главы государства.
«Уличили (Зеленского) во лжи, которая попахивает государственной изменой», – передает РИА «Новости» слова Дроздова.
Дроздов также предположил, что регулярно звучащие в Киеве заявления о «российской угрозе» могут быть связаны с попытками отвести глаза украинцев от происходящего внутри страны.
«Как государственная измена замаячила <...> – так сразу «Путин нападает. Это все Путин. Кто против Зеленского, тот агент Кремля». Эти дешевые трюки с подменой понятий <...> уже не работают, и грандиозный шухер уже начался», – добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны России и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.
Фотография советского солдата до и после войны поразила американцев
|
|
Пользователей американской соцсети Reddit поразило сравнение фотографий советского художника, участника Великой Отечественной войны Евгения Кобытева до и после Великой Отечественной войны.
Соответствующие комментарии появились под публикацией с названием «War changes you». На первом снимке Кобытев запечатлен до начала войны, а на втором – уже после нее, передает РИА «Новости».
Пользователи обратили внимание на большое количество морщин у вернувшегося с войны мужчины, а также на его изменившийся взгляд.
«Перемена в глазах просто пугающая», – признался BuckFuddy82.
«В фильме «Иди и смотри» тоже запечатлен этот эффект», – вспомнил Ligecockn.
«Постарел всего за четыре года с 19 до 45 лет», – отметил doogie8888888.
«Этот человек видел худшее, что есть в мире, ведь он пережил четыре года на Восточном фронте», – уверен Meme-Man-Dan.
«Взгляд на две тысячи ярдов (несфокусированный взгляд у солдат, перенесших боевую психическую травму)», – описал увиденное CmosChipReddit.
«Бессонные ночи, град пуль, смерть друзей, шок от контузии. Война – это ужасно», – подчеркнул Reasonable_Motor8490.
«Еще и недоедание. Лицо изможденное и глаза запали, отсюда такой взгляд», – выразил мнение wWao.
Захарову поразил непрофессионализм министра энергетики США
|
|
Глава минэнерго США Дженнифер Грэнхолм даже приблизительно не знает, сколько нефти страна потребляет ежедневно, однако при этом США вмешиваются в энергетическую политику других государств, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Министр энергетики США не знает, сколько ее страна потребляет нефти в день. Даже примерно», – написала Захаров в своем телеграм-канале.
На видео, которое она прикрепила к записи, у главы ведомства поинтересовались, сколько баррелей нефти страна потребляет ежедневно, на что та сказала, что не владеет такой информацией.
«При этом Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран не своего континента, рассказывая, кому сколько и какой энергии нужно, какие трубопроводы хорошие, а какие нет, и что за участие в проекте «Северный поток – 2» необходимо вводить санкции. Сколько раз Вашингтон пытался поменять и менял власть в нефтегазодобывающих странах, лишь бы «продолжать не знать собственной нужды», – отметила Захарова.
Дипломат заключила, что в США «так во всем». «О себе не владеют базовыми представлениями (от соблюдения прав человека и свободы слова до энергопотребления), а берутся переделывать весь мир», – заключила представитель ведомства.
Ранее президент США Джо Байден объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье.
Газпром согласился не прекращать поставки в Молдавию
|
|
Российская компания «Газпром» согласилась с просьбой правительства Молдавии и не будет прекращать поставки газа в страну, сообщил представитель холдинга.
Он уточнил, что Кишинев обязался полностью осуществить текущие платежи перед Газпромом до 26 ноября, передает ТАСС.
Также холдинг рассчитывает на абсолютное выполнение Молдавией обязательств по контракту в будущем и выплату текущих платежей в срок.
Молдавская сторона при этом полностью признает правомерность действий Газпрома.
Напомним, компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо.
24 ноября Газпром сообщил, что все еще не получил текущий платеж за газ от Молдавии; 48-часовой срок до остановки поставок истекает в среду.
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица попросила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга в размере 74 млн долларов.
На Украине призвали Запад ввести против России «адские» санкции
|
|
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Запад ввести «адские» санкции против Москвы в случае начала боевых действий с Киевом.
Украинский дипломат выразил мнение, что президент России Владимир Путин якобы «поймал кураж» после достижения нескольких внешнеполитических побед. По его мнению, по этой причине Москва якобы может прибегнуть к «масштабным провокациям» в отношении Киева. Однако, как считает Климкин, США и ЕС «работают на опережение» и готовят ответные меры, передает РИА «Новости».
«Адские санкции или не адские – для меня не так важны эти эпитеты, сколько то, работают они или нет. Будет ли отключен SWIFT или ограничен импорт нефти? По состоянию на сегодня я сказать не могу, но знаю, что американцы это обсуждают. Я не могу сказать, когда и какие поставки нового оружия Украине будут, но знаю, что американцы это тоже обсуждают», – сказал бывший глава МИД Украины. При этом, по словам Климкина, вопрос поставок вооружения на Украину решат на онлайн-встрече российского лидера с американским коллегой Джо Байденом.
Напомним, в августе в МИДе заявляли, что опасность отключения России от международной платежной системы SWIFT пока не просматривается, от этого шага все только проиграют.
В конце мая в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИДе заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
Руководство SWIFT заверило ЦБ в отсутствии рисков отключения России от платежной системы. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможности такого шага. В МИДе подчеркнули, что отключение России от SWIFT грозит материальными убытками и имиджевыми потерями для самой платежной системы.
Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
В Министерстве иностранных дел выразили мнение, что Запад вряд ли решится отключить Россию от SWIFT, подчеркнув, что Москва не оставит такой шаг без ответа. В Совфеде предупредили, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призвал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспортно-импортных расчетов.
В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.
В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле оценили заявление Патрушева о том, что «на Украине может полыхнуть»
|
|
Слова секретаря Совбеза России Николая Патрушева о том, что «на Украине может полыхнуть», являются аргументированной точкой зрения, основанной на анализе данных, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это точка зрения руководителя Совбеза, который обладает очень широким комплексом информации, [представителя] органа, который занимается анализом этой информации и моделированием различных сценариев развития», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, Патрушев высказывает свою аргументированную точку зрения, основанную на анализе данных.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад разрушил экономику Украины, доведя ее общество до бесправия и нищеты, и в любой момент там может полыхнуть так, что миллионы украинцев превратятся в беженцев в поисках приюта.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции.
Оскар Кучера ответил на открытое письмо врачей
|
|
Актер и телеведущий Оскар Кучера высказался на тему письма российских врачей, адресованного противникам обязательной вакцинации. По его словам, авторы письма «попутали понятия» ради борьбы с коронавирусом.
«Проценко не хочет пригласить в свои красные зоны других врачей, пациенты которых умирают от онкозаболеваний, туберкулеза и прочего? Они решили нас позвать только в отделения с ковидом, забыв про все остальные болезни. Почему-то меня не заставляют прививаться от туберкулеза, хотя смертей больше, а от ковида заставляют, хотя я уже два раза переболел», – сказал актер «Ридусу».
Кучера добавил, что планирует написать более развернутый ответ на открытое письмо медиков. «Когда вам говорят: «Вы будете пельмени?», а вы отвечаете: «Нет, я ем только компот» – это что, значит, что вы отрицаете пельмени?»
Ранее российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе люди так и будут бороться с последствиями новых волн коронавируса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
«Северный поток – 2» не упомянули в соглашении новой правящей коалиции ФРГ
|
|
В коалиционном соглашении Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) не идет речь о газопроводе «Северный поток – 2».
Будущее правительство Германии стремится к «расширению сети возобновляемых источников и созданию современных газовых электростанций, чтобы покрыть растущие потребности в электроэнергии в течение ближайших лет по конкурентоспособным ценам».
В документе отмечается, что партии поддерживают выход из угольной энергетики до 2030 года. При этом газовые электростанции должны быть построены по климатически нейтральным технологиям, передает ТАСС.
«Мы будем регулярно перепроверять безопасность снабжения и скорейшее расширение возобновляемых источников», – говорится в соглашении.
Также в тексте документа отражено намерение новой коалиции ФРГ более тесно сотрудничать с Россией по глобальным вопросам.
«Мы хотим теснее сотрудничать с Россией по вопросам будущего, например в вопросе поставок водорода, в здравоохранении, и при преодолении глобальных вызовов, таких как изменение климата и охрана окружающей среды», – сказано в тексте.
При этом три партии утверждают, что «решительно критикуют ограничения гражданских и демократических свобод и ожидают от российского правительства того, что оно предоставит гражданскому обществу беспрепятственный доступ к германским партнерам». Коалиция заявила о том, что «усилит поддержку» российского гражданского общества.
«Мы хотим создать возможность для безвизового перемещения из России в Германию особо важных целевых групп, например молодежи», – отмечается в соглашении.
Помимо этого, коалиция выражает надежду на продолжение стратегических переговоров между РФ и США по разоружению и считает, что к ним нужно привлечь и Китай.
«Нашей целью остается свободный от атомного оружия мир и тем самым свободная от атомного оружия Германия. Мы настоятельно выступаем за заключение соглашения, продлевающего Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, которое бы включало в себя, наряду с новыми стратегическими атомными боевыми системами, и системы малой и средней дальности», – говорится в тексте.
«Мы делаем ставку на переговоры между США и Россией по полному разоружению в субстратегической области. Мы хотим сильнее привлечь к усилиям по атомному разоружению и контролю над вооружениями такие страны, как Китай», – подчеркнули политики.
Ранее депутат фракции «Союз 90/Зеленые» в бундестаге Омид Нурипур раскритиковал новые санкции США в отношении «Северного потока – 2». Он назвал их «неприемлемыми даже для противников» этого проекта. «Именно мы, «зеленые», которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, к какой дружбе тут стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной. Трубопровод был и остается ошибочным германским решением, но не американским», – подчеркнул эксперт «зеленых» по внешнеполитическим вопросам.
«Зеленые» никогда ранее не выступали против ограничительных мер, вводимых в отношении «СП-2». Из всех немецких партий именно они были непримиримыми противниками строительства трубопровода для перекачки российского газа по дну Балтики.
Напомним, в Госдепартаменте США пообещали продолжить вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA).
В Германии объяснили резкую критику санкций против «Северного потока – 2»
|
|
«Зеленых» начинает возмущать наглость США. Немцы не могут согласиться с ролью вассала», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал резкую критику американских санкций против «Северного потока-2» со стороны фракции «Зеленых» в Бундестаге. Ранее партия активно выступала против строительства газопровода.
«Войдя в новое правительство Германии, «Зеленые» принимают на себя ответственность за вопросы безопасности страны и Европы, и поэтому должны придерживаться более прагматичного курса. Лидер «зеленой» фракции в Бундестаге Омид Нурипур, скорее всего, станет председателем партии после того, как нынешний лидер партии Анналена Бербок займет пост главы МИД. Так что его заявление отражает не только его личное мнение, но и позицию всей партии», – считает германский политолог Александр Рар.
«Зеленых» начинает возмущать наглость США, с которой они стремятся обеспечить европейскую энергетическую безопасность с помощью санкций против компаний, которые, по мнению Вашингтона, представляют угрозу для Европы, – объяснил собеседник. – Но если согласиться с такой позицией, выходит, что Европа – вассал США и что Вашингтон вправе определять политику Германии и других европейских стран. Однако немцы не могут на это пойти. Это просто нонсенс».
При этом Рар обратил внимание на то, что «Зеленые» не меняют своего отношения к «Северному потоку – 2». «Они всегда выступали против строительства газопровода, и сейчас не поменяли точку зрения. Просто они не хотят, чтобы этот вопрос решали США. К тому же, раньше к их заявлениям не относились столь внимательно, но сейчас они имеют большое значение», – резюмировал политолог.
В среду депутат фракции «Союз 90/Зеленые» в бундестаге Омид Нурипур раскритиковал новые санкции США в отношении «Северного потока – 2». Он назвал их «неприемлемыми даже для противников» этого проекта. «Именно мы, «зеленые», которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, к какой дружбе тут стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной. Трубопровод был и остается ошибочным германским решением, но не американским», – подчеркнул эксперт «зеленых» по внешнеполитическим вопросам.
«Зеленые» никогда ранее не выступали против ограничительных мер, вводимых в отношении СП-2. Из всех немецких партий именно они были непримиримыми противниками строительства трубопровода для перекачки российского газа по дну Балтики.
В среду в Госдепартаменте США пообещали продолжить вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA).
Днем ранее Госдеп предложил Конгрессу в качестве целей для введения санкций против «Северного потока – 2» связанную с Россией компанию Transadria Ltd, которая считается связанной с Россией, а также два судна. Одно из них, «Марлин» принадлежит Transadria Ltd.
По данным Bloomberg, второе судно, выбранное в качестве объекта новых санкций, именуется «Блю шип». Сообщется, что оно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством».
Позднее представитель крупной промышленной ассоциации ФРГ сказал, что если меры против «Блю шип» действительно будут приняты, «это станет роковым сигналом».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Голикова назвала процент умирающих в течение полугода после выздоровления от COVID
Смертность среди пациентов, перенесших коронавирус, в течение шести месяцев после выздоровления превышает 2%, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
«Общая летальность среди наблюдаемых в регистре в течение шести месяцев после выздоровления составила 2,1%, а среди переболевших с сердечно-сосудистыми заболеваниями – 4,4%», – цитирует ее ТАСС.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 33 558 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,4 млн случаев заболевания. Также за сутки зафиксировали 1240 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 267 819 человек.
На Украине обвинили США в стремлении сорвать переговоры с Россией
|
|
Соединенные Штаты целенаправленно нагнетают напряжение вокруг якобы имеющихся у России военных планов в отношении Украины с целью сорвать переговоры Москвы и Киева по Донбассу, заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
По его мнению, Вашингтон пытается «убить двух зайцев сразу»: помешать договоренностям двух сторон и оказать давление на Кремль. «У американцев другая мотивация: они нагнетают напряжение, чтобы помешать сепаратным переговорам Киева и Москвы за спиной США по урегулированию конфликта на Донбассе. Им важно не допустить договорняка о каком-нибудь госсовете (что фактически будет означать федерализацию Украины), «формуле Штайнмайера» или кластерах», – передает РИА «Новости» слова Жданова в статье для издания «Главред».
Обозреватель предположил, что Соединенные Штаты намеренно искажают факты о «российской агрессии», поскольку не хотят «уходить из Украины». В свою очередь, президент Владимир Зеленский использует военную риторику, чтобы «хоть как-то спасти свой рейтинг».
«Американцы занервничали из-за этих переговоров, потому что у них в Украине очень большой интерес – как сказала одна конгрессвумен, Штаты не могут просто встать и уйти из Украины, так как слишком уж много денег в нее вложено», – пояснил автор публикации. Жданов подчеркнул, что Россия – последняя страна, которая заинтересована воевать с Украиной.
Накануне в Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину. Ранее в Госдепартаменте США заявили о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщили о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США заявили также о «тесных контактах» с властями Украины.
Накануне в Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. 13 ноября в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
10 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России появился новый вид «пенсионного» мошенничества
|
|
Россияне в среду столкнулись с масштабной фишинг-атакой мошенников, рассылающих с почты «Яндекс» уведомления о возврате пенсионных накоплений, говорится в материалах Общероссийского народного фронта.
«В среду, 24 ноября, волонтеры проекта платформы Народного фронта «Мошеловка» стали получать электронные письма с уведомлением о возврате пенсионных накоплений. Позже на платформу «Мошеловка» стали поступать многочисленные сигналы о получении таких писем от граждан из всех уголков страны. Количество сообщений постоянно увеличивается», – передает РИА «Новости» текст материалов ОНФ.
Злоумышленники действуют от имени выдуманной организации – «Службы фин. мониторинга». Ссылаясь на поправки к закону об обязательном пенсионном страховании, они обещают возврат неких «страховых накоплений». Якобы в автоматическом режиме перевод не прошел, и теперь нужно завершить его оформление онлайн.
В письмо встроена кнопка «Оформить возврат» и указан «уникальный номер перевода». В конце – предложение обратиться в многофункциональный центр, если с онлайн-оформлением возникают проблемы. Упоминание госорганизации повышает доверие пользователей к письму. Если абонент кликнет на кнопку, он окажется на фишинговом сайте, который попросит ввести данные карты. Вместо ожидаемого перевода средств человек лишится денег, указали эксперты.
Кроме того, при соблюдении алгоритма, предлагаемого в рассылке, абонентам предлагается оплатить комиссию за возврат средств в размере 459 рубле на сайте с подключенным SSL-сертификатом. «Судя по масштабности рассылки, мы полагаем, что многие беспечные граждане, получившие эти письма, оплатят комиссии и потеряют свои данные, пытаясь получить этот возврат», – заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
По данным ОНФ, все письма приходят с электронных адресов «Яндекса». «Также по ссылке открываются «Яндекс.Формы» с полями для заполнения. Хотя мы не исключаем, что в этой атаке будут задействованы и другие сервисы. Само оформление письма, отсылка к «службе фин. мониторинга», и указание имени сотрудника без должности говорит о том, что это мошенническая атака», – заявила Лазарева.
По ее словам, команда «Мошеловки» уведомила «Яндекс» о выявленной атаке, сотрудники компании уже работают над решением этой проблемы.
Ранее эксперт описал новую схему обмана пользователей сервисов объявлений.
Новый кабмин Германии выступил за частичную отмену виз с Россией
|
|
Новый кабинет министров Германии рассматривает возможность создания безвизовых поездок между Россией и Германией для отдельных групп граждан, говорится в документе, в котором прописаны основные пункты политической повестки будущего правительства.
«Мы хотим создать возможности для безвизовых поездок из России в Германию для особенно важных целевых групп, например для молодых людей младше 25 лет», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ, опубликованный немецкими СМИ.
Ранее сообщалось, что немецкие депутаты раскритиковали введение санкций в против газопровода «Северный поток – 2». Немецкий политолог Александр Рар рассказал газете ВЗГЛЯД, что фракцию «Зеленых» начинает возмущать наглость США, немцы не могут согласиться с ролью вассала. Депутат партии в среду раскритиковал очередные санкции штатов против газопровода, назвав их неприемлемыми даже для противников проекта.
Политолог уточнил, что партия всегда выступала против строительства «Северного потока – 2», они просто не хотят, чтобы в этот вопрос вмешивались США.
ВСУ пожаловались на отсутствие топлива для военной техники в Донбассе
|
|
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвующие в силовой операции в Донбассе, испытывают острый дефицит топлива для военной техники, сообщил главный редактор украинского издания «Цензор» Юрий Бутусов.
«Критическая ситуация с обеспечением горючим в некоторых частях на фронте. Мне написал заместитель командира одного из наших батальонов с просьбой поднять вопрос, который не решается», – написал он в Facebook.
Бутусов приводит текст письма офицера, в котором тот сообщает, что в зону силовой операции в Донбассе его подразделение прибыло 4 ноября.
«До сих пор на жизнедеятельность не получили ни одного литра горючего. Подвозим техническую воду для мытья личного состава, продукты, хлеб, дрова и тому подобное из оставшегося в баках при выезде. Это уже край. Военнослужащие вынуждены из своих денег покупать. А нам командование заявляет одно: «Пишите заявку», – говорится в письме.
Также замкомандира батальона подчеркнул, что «с 2015 года первый раз видит подобное». При этом, напомнил он, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов недавно говорил о наступлении, которое якобы готовит Россия.
Накануне главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отработали в Николаевской области новую тактику использования разведывательно-ударных комплексов «Байрактар» и противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».
В понедельник руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства.
В прошлую субботу Москва призвала Вашингтон убедить Киев выполнять Минские соглашения. В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что альтернативы выполнению минских договоренностей нет. Путин также подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|