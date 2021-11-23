В Москве простились с Валерием Гаркалиным

Церемония прощания с актером и педагогом Валерием Гаркалиным завершилась в Учебном театре ГИТИСа в Москве.

Как рассказал народный артист России, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов на церемонии прощания Валерий Гаркалин был ярким талантливым человеком, который уважал зрителей и коллег.

«Яркий талантливый человек замечательный. Человек искренний, который уважал и любил зрителей, публику, коллег своих. Очень много отдал в последние годы театру, воспитанию детей, здесь преподавал. Счастливые ребята, которые учились у него», – передает РИА «Новости» слова Герасимова.

«Он настолько многогранный, поэтому его, скажем, жанровые, комедийные роли – они потрясающие. Даже вы знаете картину, в которой он сыграл много-много ролей... Он не так много сыграл в последние годы, что мог бы сделать», – добавил он.

Почтить память Гаркалина пришли члены семьи, его студенты, многочисленные друзья и коллеги.

«Он всегда смеялся, всегда. У него был особый смех, это поразительное качество, ведь мы знаем, как ему было трудно - и инфаркты, и клиническая смерть... Валера стал удивительно мудрым жизненным философом, кроме того что он был грандиозным актером. Его очень любили ученики, сейчас все они плачут... Он так здорово работал с ребятами в ГИТИСе, от него всегда шла энергия жизни. Это огромная потеря, огромная. Мы будем помнить его всегда», – рассказал народный артист России, профессор ГИТИСа Юрий Васильев.

Актриса Вера Алентова на церемонии прощания с актером Валерием Гаркалиным рассказала, что никогда не слышала, чтобы о нем плохо отзывались.

«Не слышала, чтобы о нем когда-либо говорили плохо. Его отличала удивительная доброжелательность и открытость к людям. Бог одарил его многими талантами, в том числе творческими. Он был остроумным, но не колким. Мне кажется, он прожил хорошую жизнь... Валера был исключительным человеком. Таких исключительных людей не много на Земле. Может, поэтому никто не может сказать о нем ничего плохого», – сказала Алентова.

Продюсер Леонид Роберман отметил уникальную способность Гаркалина приносить радость везде, где бы он ни появлялся.

«Есть люди, которых трудно классифицировать, они не укладываются в общепринятые представления... Валера не укладывался в привычное преставление об актере... Он не мог не прожить ту жизнь, в которой было все - горькие моменты, разные моменты, но везде, где он появлялся, была радость. Там, где радость, там Валерий Гаркалин», – отметил продюсер.

Артистка эстрады Клара Новикова рассказала, что Валерий Гаркалин был артистом, который играл везде и всегда и которому не нужна была большая сцена, чтобы показать себя.

«Валера был ребенком всегда. Этот его хохот – он у меня в ушах сейчас. Валере не нужны были большие площадки для того, чтобы играть: он играл везде и всегда сиюминутно. Мне нужно подготовиться, побыть одной, а он был всегда сосредоточен и всегда готов играть», – сказала Новикова.

Актриса также отметила «сумасшедший темперамент» Гаркалина, добавив, что он был великим артистом.

«Какой же он был заводила! Достаточно было одного слова, чтобы Валера захохотал. Вот этот его смех, он такой заразительный, будто колокольчик. Это был Валерин смех... Валера был замечательным, потрясающим артистом, великим, который любил сцену, без которого сцену невозможно себе представить! Он мог появиться в любом городе, на любой сцене, и мы вместе с ним», – добавила Новикова.

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Он был частью труппы Театра сатиры, играл в антрепризных постановках, в частности, в «Трактирщице», «Чонкине», «Бумеранге». В 2007 года присоединился к Московскому театру имени Пушкина. Параллельно с театральной деятельностью Гаркалин снимался в кино. Он известен работами в таких картинах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Всего фильмография Гаркалина включает 90 киноработ. В 2008 году он был удостоен звания народный артист России.

Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября.

Гаркалин, по данным источников СМИ, скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.