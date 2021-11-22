Тбилисский политик: На грузинских кухнях говорят, что пора договариваться с Россией

«Ключ к проблемам, которые мы не можем решить более 30 лет, находится в Москве. И если кто-то реально хочет решить эти проблемы, нужен диалог», – сказал газете ВЗГЛЯД лидер «Консервативного движения» Зураб Махарадзе. Ранее он объявил о создании новой грузинской партии, которая будет отстаивать консервативные христианские ценности.

«Я считаю себя грузинским патриотом, для меня хорошо то, что хорошо для Грузии. Так вот, движение в сторону дружбы с Россией соответствует фундаментальным интересами Грузии», – считает председатель «Консервативного движения» Зураб Махарадзе.

«Нормализация отношений с Россией, с моей точки зрения, неизбежна. Тридцать лет нас кормят одними и теми же лозунгами, что вот, сейчас мы войдем в Запад и все будет хорошо. Но, во-первых, ни в какой Запад мы не войдем чисто объективно. Это не зависит от того, хотим мы этого или нет. А во-вторых, очень многие об этом думают и говорят на кухнях, – пора договариваться с Россией. Но раньше для этого было закрыто информационное и политическое пространство», – посетовал Махарадзе.

«Еще недавно призывать к диалогу с Россией считалось почти суицидом в социальном смысле. Если скажешь об этом, – для тебя закрыта карьера, будешь изгоем. Можно сказать, что внутри Грузии было создано какое-то искусственное информационное поле, в котором Россия изображалась как Мордор, а все западные страны – как «эльфы». Мол, есть только темная и светлая сторона. Более глубокое осмысление ситуации подвергалось гонению. Но сколько можно жить в этом замкнутом информационном пространстве, которое имитационно?», – задался риторическим вопросом политик.

Сотрудники грузинской медиа-платформы «Альт-инфо» провели в Тбилиси учредительный съезд, на котором объявили о создании партии «Консервативное движение», сообщил в понедельник ИА REGNUM. Основателями новой политической силы стали представители интернет-платформы «Альт-инфо». Главный противник партии - так называемая либеральная демократия. По словам создателей партии, либерализм в руках Запада стал всего лишь эффективным оружием для уничтожения целых государств и моральной деградации народов. Поэтому «Консервативное движение» обещает бороться за христианскую демократию.

Что касается внешней политики, то лидер партии заявил о готовности вести переговоры с Россией, а также с абхазами по нормализации отношений. «Что мы собираемся делать? Мы говорим об этом прямо, ничего не скрываем. Ключ от всех проблем находится в конкретном месте - это столица нашего северного соседа. Судьба территориальной целостности Грузии решается в Кремле. Нравится это кому-то или нет, мы должны, конечно же, проводить прямой диалог с нашими абхазскими братьями, однако ключи этого конфликта находятся в Москве», - цитирует Махарадзе «Eadaily».

«Создавшие «Консервативное движение» молодые люди, в основном, которые уже себя зарекомендовали, как хорошие аналитики и одновременно как борцы за консервативные и религиозные ценности. Они достаточно известны и в консервативных кругах их уважают. Они работают на медиа-платформе «Альт-инфо» («Альтернативная информация»), которая набирает популярность. Теперь их платформа переросла в политическое движение», – сказал газете ВЗГЛЯД аналитик Иосиф Манджавидзе.

Как считает Манджавидзе, в грузинской политике до этих пор пустовала ниша партии, которая защищала бы традиционные консервативные ценности и при этом призывала к союзу с Россией, хотя запрос на такую политическую силу в обществе есть.

«Нынешний грузинский политический спектр не отражает чаяния большинства населения, поэтому появление такой партии полезно», – заявил Манджавидзе. «Эта парадоксальная ситуация создает огромное напряжение, которое выливается, например, вот в таких явлениях, которые мы наблюдали в начале июля», – напомнил аналитик, имея в виду столкновения между сторонниками и противниками гей-парадов на улицах Тбилиси минувшим летом.

Как отметил Манджавидзе: «Когда люди видят, что какая-то партия выражает их интересы адекватно, это стабилизирует политическую обстановку».

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