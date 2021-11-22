На Украине отрицают планирование военной операции в Донбассе

В Кремле выразили обеспокоенность в связи с наращиванием Украиной военной силы

В Кремле с большой тревогой наблюдают за тем, как Киеву помогают наращивать силы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Киев и сам наращивает силы, Киеву помогают наращивать силы. Киеву поставляют значительное количество вооружений, включая современное, высокотехнологичное вооружение. И все это, конечно, мы наблюдаем с большой тревогой за этим всем, зная значительное влияние экстремистски настроенных политиков на Украине», – ответил он на вопрос о возможности наращивания Киевом сил для начала военных действий в Донбассе, сообщает РИА «Новости».

Песков отметил, что количество провокаций со стороны Украины в районе Донбасса растет.

«Безусловно, количество провокаций растет. Значительно растет. Причем это провокации, они осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется НАТО Украине. И все это идет в нарушение действующих минских договоренностей», – заявил представитель Кремля.

На вопрос, видит ли Россия какое-либо концентрирование войск на украинской стороне, Песков сказал, что детализация – это вопрос для военных, как и вопрос о том, увеличилось ли в последнее время количество российской военной техники на границе с Украиной.

«Я только могу сказать, что в данном случае любые перемещения войск Российской Федерации внутри нашей территории, а речь идет именно о российской территории, ни для кого не представляет угрозы и не должно ни у кого вызывать обеспокоенности», – подчеркнул он.

Он также ответил, что активность российских войск на границе не выросла.

По словам Пескова, Россия фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине, сообщает ТАСС.

«Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания. Для вбросов в качестве, скажем так, трубы используется и [информационное агентство] Блумберг, мы это фиксируем, некоторые американские газеты в этом участвуют. Это нагнетание напряженности, опять же, попытка представить Россию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования», – отметил пресс-секретарь.

Напомним, руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что Россия якобы готовится к нападению на Украину в конце января – начале февраля 2022 года.