Российский Красный Крест объявил сбор средств для помощи Белоруссии

Сбор средств для оказания помощи Белорусскому Красному Кресту в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе объявил Российский Красный Крест, сообщил председатель РКК Павел Савчук.

«Мы находимся в тесном контакте с нашими коллегами из Белорусского Красного Креста, к тому же в июле у нас был подписан Меморандум о взаимопонимании», – приводятся слова Савчука на сайте РКК.

По его словам, на данный момент около двух тысяч беженцев по-прежнему находятся в стихийном лагере на польско-белорусской границе.

«Сейчас мы от своих коллег из Национального Общества Красного Креста Беларуси получили первичную информацию по потребностям и объявляем сбор средств, а также гуманитарной помощи. Вся наша деятельность, как и прежде, будет организована в соответствии с основополагающими принципами движения Красного Креста и Красного Полумесяца и в координации с международной федерацией».

Российский Красный Крест призывает общественные организации и бизнес-сообщество поддержать наше братское Национальное Общество и людей, которые оказались в трудной ситуации.

Миграционный кризис на границе продолжается с весны 2021 года. В начале ноября там собрались несколько тысяч человек, некоторые из них пытались силой прорваться в Польшу. Мигранты продолжают попытки штурма. На данный момент на белорусско-польской границе пострадали 65 человек от применения польскими силовиками спецсредств, в том числе и гражданин России.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом белорусская сторона будет содействовать возвращению беженцев на родину, но без их желания силой выталкивать не станет.

Позже стало известно, что все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями для размещения мигрантов, у одного из мигрантов выявили коронавирус.

Минздрав Белоруссии сообщил, что за сутки на границе с Польшей к специалистам скорой медицинской помощи обратились девять мигрантов, двое из них госпитализированы.

Представитель гродненского погранотряда Надежда Масевич сообщила, что ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание.

Напомним, в субботу президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, там ночью минусовая температура.

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