ВВС Дании первыми в мире приняли в состав электросамолеты Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Арктики 19 ноября 2021, 12:56 Текст: Дмитрий Зубарев

Два стратегических ракетоносца Ту-95мс выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова, Чукотского и Охотского морей, сообщили в Минобороны России. «Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Берингова, Чукотского и Охотского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. Продолжительность полета составила около 10 часов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Отмечается, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Напомним, в конце октября Ту-95МС с истребителями Су-35С пролетели над Чукотским, Беринговым и Охотским морями.

Страны НАТО вошли в топ-10 получателей секретного экспорта из России 17 ноября 2021, 11:05 Текст: Наталья Ануфриева

Официальная таможенная статистика России зафиксировала резкий рост экспорта товаров скрытых категорий (код SSSS, отражающий поставки оружия, самолетов, ядерных материалов и т.д.) в ряд государств блока НАТО, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). В первую десятку импортеров такой продукции из России вошли США, Чехия, Великобритания. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года (девять месяцев) SSSS-экспорт в США вырос с 706 млн долларов примерно до 841 млн долларов, в Чехию – с 102 млн долларов до 706 млн долларов, в Германию – с 173 млн долларов до 302 млн долларов, в Нидерланды – с 53 млн долларов до 222 млн долларов, передает РБК. Также в десятке крупнейших получателей российских секретных товаров за весь 2020 год фигурировали только США (третье место) и Эстония с Турцией (девятое-десятое места). Экспорт, закодированный в статистике ФТС как SSSS, включает в себя поставки оружия и боеприпасов (группа 93 ТН ВЭД), самолетов и вертолетов – как военных, так и гражданских (группа 88), ядерных материалов (некоторые товарные позиции группы 28). Отмечается, что на основе этих данных невозможно точно определить, сколько Россия отправляет за рубеж вооружений или ядерного топлива. Вместе с тем крупнейшим покупателем российской чувствительной продукции второй год подряд является Алжир, причем в основном речь идет о поставках авиационной техники и вооружений. В первую десятку стабильно входят и Китай с Индией. Скрытый экспорт в Чехию, отражающий сумму по группам 88 (авиатехника, детали к ней) и 93 (оружие, боеприпасы) в неизвестной пропорции, за девять месяцев 2021 года, по открытым данным ФТС, составил 705,9 млн долларов, однако зеркальная статистика Чехии, в которой нет секретных кодов, показывает, что суммарный импорт из России по категориям 88 и 93 за девять месяцев текущего года составил менее 5 млн долларов. Представитель Чешского управления статистики (CZSO) пояснил, что, вероятно, разночтение связано с тем, как отражается временный вывоз авиатехники из России на ремонт в Чехию. «Со стороны нашей внешнеторговой статистики мы не учитываем летательные аппараты, которые ввозятся к нам для ремонта/техобслуживания, а затем вывозятся обратно. В основном это летательные аппараты из России. С нашей стороны корректно учитывать это в балансе услуг», – заявил представитель CZSO. Известно, что в Чехии работает и компания LOM Praha, учрежденная Минобороны Чехии, которая называет себя единственным ремонтным заводом вертолетов марки «Ми» в странах НАТО, сертифицированным российскими конструкторскими бюро.Организация закупает некоторые авиазапчасти у российских поставщиков, следует из базы данных ImportGenius. Также Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) с 2008 года владеет чешским авиазаводом Aircraft Industries, выпускающим самолеты L-410. Схожий временный вывоз авиатехники для ремонта может стоять и за секретным экспортом в Германию и Нидерланды, так как зеркальная статистика европейского агентства Eurostat показывает символические объемы импорта из России по группам 88, 93. Российская таможенная статистика также отражает секретный экспорт в Германию на сумму порядка 50 млн долларов за январь-сентябрь 2021 года по группе «Продукты неорганической химии; соединения (...) радиоактивных элементов или изотопов». В свою очередь, по данным Eurostat, импорт радиоактивных химических элементов и радиоактивных изотопов в Германию из России составил около 45 млн евро за тот же период. Экспорт в Соединенные Штаты под кодом SSSS составил 841 млн долларов за первые три квартала года – почти столько же, сколько за весь прошлый год. В том числе речь идет о 574 млн долларов скрытого экспорта в группе химических соединений. В свою очередь, внешнеторговая статистика США, предоставляемая без изъятий американским Бюро переписи населения (US Census Bureau), показывает, что импорт радиоактивных химических элементов и радиоактивных изотопов из России составил около 541 млн долларов, включая 522 млн долларов поставок обогащенного урана (плутония). Поставки низкообогащенного урана из России в США ведет «Техснабэкспорт» (торговая марка TENEX, входит в «Росатом»). В 2020 году выручка компании в США составила 784 млн долларов, или 37% совокупной выручки. По данным канадской уранодобывающей компании Cameco, цена урана в долгосрочных контрактах в 2021 году (с января по конец октября) выросла примерно на 23%. Другая существенная часть чувствительного экспорта из России в США – это поставки патронов для гражданского стрелкового оружия. В январе-сентябре импорт российских патронов в США (входят в группу 93 «Оружие и боеприпасы» ТН ВЭД) достиг 142,5 млн долларов – больше, чем за весь 2020 год. Отмечается, что Россия – крупнейший иностранный поставщик патронов в США. В сентябре 2021 года вступили в силу новые американские санкции, которые ограничивают «постоянный импорт» в США стрелкового оружия и боеприпасов к нему из России, что должно негативно отразиться на поставках российских патронов. Ранее сообщалось, что Россия получила первые заявки на поставку БТР «Бумеранг» из-за рубежа. «Адмирал Горшков» поразил «Цирконом» мишень в Белом море 18 ноября 2021, 13:17

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» по мишени, находившейся в Белом море, и поразил ее прямым попаданием, сообщили в Минобороны. «Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в рамках завершающегося цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой «Циркон». Стрельба произведена по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны. Там уточнили, что «полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам, цель поражена прямым попаданием». К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота, уточнили в Минобороны. «Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Белом море с борта фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», – сказали в военном ведомстве. «Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Белом море с борта фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», – сказали в военном ведомстве. В октябре близкий к Минобороны источник сообщил, что государственные испытания новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» начнутся в ноябре 2021 года. Напомним, 19 июля фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность превысила 350 км. Разработчик «Цирконов» заверил, что испытания проходят по графику. В августе Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ. Минобороны ответило на обвинения США в создании «рисков» для МКС 16 ноября 2021, 14:22

Фото: nasa.org

Текст: Дмитрий Зубарев

Заявления США, попытавшихся обвинить Россию в создании «рисков» для МКС и призвавших разработать универсальные нормы по освоению космоса, лицемерны, заявили в Минобороны. «В Минобороны считают лицемерными заявления представителей Госдепартамента и Пентагона, попытавшихся обвинить Российскую Федерацию в создании «рисков» для космонавтов Международной космической станции и призвавших «разработать универсальные нормы, которыми бы руководствовалось мировое сообщество при освоении космического пространства», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Там добавили, что Вашингтон открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе. «Российская Федерация на протяжении ряда лет призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Проект этого договора внесен в ООН. Однако США и их союзники его принятие блокируют», – говорится в сообщении. В Минобороны подтвердили, что российские Вооруженные силы провели испытание, в ходе него поражен недействующий спутник. «15 ноября Минобороны успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Однако там указали, что Вашингтон доподлинно знает, что образовавшиеся фрагменты после сбитого спутника «не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности». Фрагменты внесли в каталог системы контроля космического пространства, они взяты на сопровождение до прекращения их существования. «Ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией», – подчеркнули в министерстве. В Минобороны подчекрнули, что Пентагон разрабатывает и активно испытывает в космосе ударно-боевые средства. «В свою очередь, Пентагон и до этих официальных шагов, и тем более после, активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37», – подчеркнули в ведомстве. Накануне Соединенные Штаты обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия, в результате которого в космосе появилось более 1,5 тыс. крупных обломков и сотни тысяч мелких фрагментов, представляющих угрозу для Международной космической станции (МКС). В понедельник экипаж МКС был вынужден укрыться в российском корабле «Союз» из-за пролетавшего мимо станции космического мусора. Космическое командование Вооруженных сил США выступило с утверждением, что Россия в ходе испытания противоспутниковой ракеты якобы уничтожила старый советский спутник. Военный эксперт Алексей Леонков указал на провокационность заявлений США об уничтожении Россией спутника в космосе. Швеция собралась направить военных на Украину 17 ноября 2021, 10:32

Фото: forsvarsmakten.se

Текст: Наталья Ануфриева

Шведские военнослужащие могут быть переброшены на Украину в рамках учебной миссии Евросоюза (ЕС), заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист. Возможность развертывания миссии обсуждалась главами оборонных ведомств Европы. Хультквист заявил в эфире новостной службы Ekot шведского радио Sveriges Radio (SR), что «мы рассматриваем это как очень важную часть в рамках обозначения целей ЕС по содействию безопасности и суверенитету Украины», передает Deutsche Welle. Предложение о подобной миссии поступило от стран Балтии. Поводом послужил рост напряженности у границы с Украиной, рядом с которой, по сведениям журнала Politico, усилена концентрация подразделений российской армии. Министр не стал вдаваться в подробности того, как будет выглядеть учебная миссия и какой именно по численности вклад в нее внесет Стокгольм. В настоящее время «все внимание приковано к Польше и к происходящему на границе с Белоруссией», и это может означать, что Украина «немного отошла на второй план», считает он. При этом необходимо демонстрировать «очень явную солидарность» с Киевом в любое время, подчеркнул Хультквист. Между тем, как передает агентство dpa, возможная миссия ЕС в Украине обсуждалась на встрече министров обороны стран Евросоюза. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в понедельник заявил, что альянс видит «крупное и необычное» сосредоточение российских войск недалеко от границ Украины. Столтенберг призывал снизить напряжение на границе с Украиной. До этого госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили по телефону «вызывающую беспокойство» ситуацию в районе границы России и Украины. Напомним, в конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «Калашников» поставил Минобороны партию ракет 9М333 для ЗРК «Стрела-10М3» 18 ноября 2021, 11:13 Текст: Дмитрий Зубарев

Группа компаний (ГК) «Калашников» поставила Министерству обороны партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10М3», сообщили в пресс-службе компании. «ГК «Калашников» успешно завершила изготовление и поставку в Министерство обороны Российской Федерации ЗУР 9М333 в рамках государственного оборонного заказа», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Как отметили в «Калашникове», ЗУР 9М333 применяется в составе боевых машин 9А34М3 и 9А35М3 зенитного ракетного комплекса «Стрела-10М3». Ракета 9М333 предназначена для поражения в любое время года низколетящих самолетов и вертолетов в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет. У головки самонаведения ЗУР три режима работы: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый. «Ракета способна поражать цели на расстоянии до 5000 м, при этом скорость целей может достигать 679 м/с, а высота полета – от 10 до 3500 м», – сообщили в «Калашникове». Первая публичная демонстрация ракеты 9М333 прошла в 2020 году в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020». В декабре 2020 года ЗУР 9М333 успешно прошла квалификационные и летные испытания и полностью подтвердила свое соответствие требованиям заказчика, в октябре 2021 года были проведены периодические летные испытания с положительным результатом. Напомним, в феврале специализированный индийский портал Defense World сообщил, что российский концерн «Калашников» планирует подписать с Индией первый экспортный контракт на новые зенитные ракеты 9М333 для комплексов «Стрела». Британский F-35 упал в Средиземном море 17 ноября 2021, 18:34 Текст: Алексей Дегтярев

Пилот британских ВВС на истребителе-бомбардировщике F-35 катапультировался во время полета, самолет упал, сообщило министерство обороны страны. Самолет взлетел с авианосца «Королева Елизавета» (Queen Elizabeth), он проводил плановый полет, во время которого катапультировался, сообщило ведомство в своем Twitter. Инцидент произошел утром в среду в Средиземном море. Пилот благополучно вернулся на авианосец. Начато расследование. Молдавия попросила Россию вернуться к вопросу вывоза боеприпасов из Приднестровья 17 ноября 2021, 14:55 Текст: Алексей Дегтярев

Молдавская сторона обратилась с просьбой к российской по вопросу о вывозе боеприпасов со складов в Приднестровье, заявил молдавский министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску. «Необходимо вернуться к вопросу возобновления вывоза и утилизации боеприпасов, которые являются источником риска для жителей Приднестровского региона. Эти боеприпасы – в селе Колбасна. У нас, конечно, общий интерес снять эту зону риска обоюдными мерами», – цитирует Попеску ТАСС. В 2019 году Россия и Молдавия решили утилизировать боеприпасы, лежащие на складах Приднестровья со времен СССР. Это планировалось сделать еще в 1997 году, но вопрос вновь подняли после визита в Молдавию министра обороны Сергея Шойгу. Глава минобороны Британии обвинил Россию в слежке за авианосцем Queen Elizabeth 19 ноября 2021, 09:42 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия уделяет пристальное внимание британской авианосной группе во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По словам Уоллеса, российские самолеты отслеживают авианосец, а также находящиеся на его борту боевые самолеты и флотилию вспомогательных кораблей во время их передвижения по Средиземному морю. Ранее сообщалось, что авианосец возвращается в Британию из семимесячного похода в Азиатско-Тихоокеанский регион. «Не секрет, что русские очень интересовались авианосной группой во время их движения из Соединенного Королевства – когда она плыла в сторону Тихого океана – а теперь она снова в Средиземном море ... Конечно, русские уделяют пристальное внимание, этого я и ожидал», – передает РИА «Новости» слова Уоллеса в интервью телеканалу Sky News. «Это то, что мы делаем и в отношении их (России) кораблей ... Мы следим друг за другом, таким образом мы, надо надеяться, стараемся избежать недопонимания и просчетов», – добавил министр. Уоллес заявил, что операция по поиску разбившегося в среду в Средиземном море истребителя продолжается. Он отметил, что будет проведено расследование случившегося, и добавил, что все учебные полеты F35 продолжаются, несмотря на происшествие. По данным телеканала, Уоллес не стал уточнять, есть ли у Британии информация о том, что искать разбившиеся самолеты могут и российские подводные лодки. Напомним, в среду министерство обороны Великобритании сообщило, что истребитель F35 с британского авианосца Queen Elizabeth упал в Средиземное море, пилот катапультировался и вернулся на авианосец. Москва оценила реакцию США на испытание Россией противоспутниковой системы 18 ноября 2021, 10:21 Текст: Наталья Ануфриева

Москва сожалеет о реакции США на испытание Россией противоспутниковый системы, учитывая, что Вашингтон сам создает риски в космосе, прозвучавшие обвинения являются попыткой давления, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Захарова заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что Россия провела испытания и успешно уничтожила недействующий спутник «Целина-Д» в соответствии со своими международными обязательствами, в частности по Договору о космосе 1967 года. Действия России «не были направлены против кого-либо и с учетом времени испытания и параметров орбиты образовавшиеся фрагменты не представляли и не создавали ни для кого никаких угроз». «Мы с сожалением наблюдали за всем тем, что происходило в США, и напоминали нашим американским партнерам, что именно Вашингтон – и не сейчас, а еще с 1950-х годов – проводит четкий курс на использование космического пространства для проведения боевых действий», – добавила она. Захарова отметила, что «очередные обвинения» сделаны, на ее взгляд, «для сохранения возможности давления на нашу страну, будем их дезавуировать». Напомним, министр обороны Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что испытание Россией противоспутниковой системы подрывает международную стабильность. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стало известно о завершении испытаний минного заградителя «Клещ» 17 ноября 2021, 08:12 Текст: Дмитрий Зубарев

В России завершились заводские испытания новейшего универсального минного заградителя (УМЗ) на гусеничном шасси, созданного в рамках опытно-конструкторской работы «Клещ», сообщили источники в оборонно-промышленном комплексе. «Успешно завершены заводские испытания УМЗ-Г на гусеничном шасси, созданного Уралвагонзаводом в рамках темы «Клещ-Г». В настоящее время ведется подготовка опытных образцов новейших машин к проведению государственных испытаний», – сообщил источник РИА «Новости». Другой источник подтвердил эту информацию и подчеркнул, что «минные заграждения, которые устанавливает «Клещ-Г», в состоянии задержать целые подразделения противника». «Также машина за счет скорости минирования позволяет блокировать наступающего противника», – добавил собеседник. Источник рассказал, что один «Клещ-Г», созданный на шасси танка Т-72, оборудован девятью пусковыми установками, которые вмещают в общей сложности 270 минных кассет. Одна машина способна поставить заграждения из 1080 противопехотных мин ПОМ-2 или 270 противотанковых мин ПТМ-4. УЗМ-Г может вести минирование на скорости до 40 километров в час. Из пусковых установок отстреливаются кассеты с минами, которые распаковываются в полете и выбрасывают по определенному алгоритму противопехотные или противотанковые мины. «Клещ-Г» также оснащается аппаратурой единой системы управления тактического звена, которая позволяет в режиме времени, приближенном к реальному, передавать карты местности с обозначением поставленного минного заграждения командованию. Российские разведчики впервые решили применить новый автомат АК-12 на учении в Таджикистане 18 ноября 2021, 08:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие разведывательного батальона 201-й российской военной базы на совместном учении ОДКБ «Кобальт-2021» в Таджикистане впервые применят автомат АК-12, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО). «Военнослужащие разведывательного батальона 201-ой российской военной базы, представляющие Российскую Федерацию на совместном учении формирований сил специального назначения, органов внутренних дел, государственной безопасности, министерств и ведомств по чрезвычайным ситуациям и наркоконтроля Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Кобальт-2021» в Таджикистане, впервые применят недавно поставленный на вооружение автомат АК-12», – передает РИА «Новости» сообщение ЦВО. Уточняется, что партия автоматов АК-12 пришла на замену ранее стоявших на вооружении разведывательных подразделений 201-ой военной базы АК-74 в сентябре этого года. Ранее военнослужащие применяли новый автомат только в ходе занятий по огневой подготовке, выполняя упражнения контрольных стрельб вне тактической обстановки. В ходе практических действий российские военнослужащие отработают вопросы планирования и проведения операции по уничтожению боевиков, действуя в составе сил специального назначения КСОР ОДКБ совместно с коллегами из республик Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан и Киргизской Республики. Учение стартовало в начале недели и завершится 19 ноября. Напомним, в августе на вооружение 201-й военной базы в Таджикистане поступили новейшие автоматы Калашникова АК-12, пистолеты Ярыгина на смену пистолетам Макарова, современные армейские снайперские винтовки крупнокалиберные АСВК-М, огнеметы повышенной дальности метания и ПЗРК «Верба». Иностранные заказчики проявили интерес к вооруженным «Вихрями» дронам «Орион» 18 ноября 2021, 09:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Иностранные партнеры заинтересованы в приобретении российских беспилотников «Орион» с установленными на них ракетами, рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе. «С лета этого года иностранные заказчики из стран ближнего и дальнего зарубежья прислали пять заявок на поставку ударных беспилотников «Орион-Э», оснащенных управляемыми ракетами «Вихрь-М», – сообщил источник РИА «Новости». Ранее главком ВКС Сергей Суровикин заявил, что российские ударные вертолеты Ка-52 начнут оснащать ракетами «Вихрь-М» с повышенными боевыми возможностями в 2022 году. Определены сроки завершения испытаний дальнобойного снаряда для ТОС-2 19 ноября 2021, 09:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Госиспытания нового реактивного дальнобойного снаряда для тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» завершатся до конца этого года, сообщил гендиректор НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александр Смирнов. «Новый реактивный снаряд разработан. Идут госиспытания, выпущена первая опытная партия для опытно-войсковой эксплуатации. Также планируем в полном объеме завершить испытания боеприпаса для ТОС-2 в этом году», – передает ТАСС слова Смирнова, который отметил, что новый снаряд отличается повышенной дальностью и может также быть использован и с ТОС-1А. По его словам, ТОС-2 «Тосочка» вызвала интерес у иностранных заказчиков.

Смирнов отметил, в этом году система получила рекламный паспорт. «Учитывая интерес зарубежных заказчиков к системе ТОС-1А, можно смело сделать вывод о не менее высоком экспортном потенциале ТОС-2», – сказал он. По словам гендиректора НПО «Сплав», первый публичный показ изделия вызвал интерес у других стран: «Насколько я знаю, первый публичный показ данного изделия во время парада на Красной площади вызвал интерес у иностранных заказчиков». Эта тяжелая огнеметная система имеет ряд улучшенных технических характеристик, таких как увеличенная дальность, колесный ход, улучшенная эргономика. ТОС-2 «Тосочка» – наследница тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» с улучшенными тактико-техническими характеристиками. В отличие от своего предшественника она выполнена на базе автомобиля «Урал» повышенной грузоподъемности и проходимости. Обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов. Прицеливание, стрельба и управление огнем ТОС-2 полностью автоматизированы. На машине смонтирован кран-манипулятор, поэтому система не нуждается в транспортно-заряжающей машине. Кроме того, на ТОС-2 стоит система радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия. «Уже идет подготовка боевых расчетов для эксплуатации новой системы, так как она по своему техническому оснащению кардинально отличается от ТОС-1А», – сказал Смирнов. Он отметил, что сейчас проходят совместные испытания на предприятиях госкорпорации «Ростех», в частности на НПО «СПЛАВ» и специальном конструкторском бюро военного дивизиона «Мотовилихинских заводов». До конца года планируется их завершить. Напомним, в марте исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» (входит в Ростех) Александр Кочкин сообщал, что для тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» в 2021 году планируется разработать новейшие реактивные снаряды. Ростех начал серийное производство корректируемых ракет для РСЗО «Торнадо-С» 19 ноября 2021, 08:38 Текст: Дмитрий Зубарев

НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») начало серийное производство новейших корректируемых реактивных снарядов для 300-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С», сообщил гендиректор «Сплава» Александр Смирнов. «Такие снаряды уже серийно изготавливаются. Заключен долгосрочный контракт с Минобороны на их поставку в войска», – цитирует ТАСС Смирнова. По его словам, в настоящее время также ведется подготовка к предварительным испытаниям новой ракеты с беспилотным летательным аппаратом для РСЗО «Смерч». «В настоящее время ведется подготовка к проведению предварительных испытаний опытной партии реактивных снарядов с участием заказчика», – добавил Смирнов. По словам Смирнова, семейство новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо» зарекомендовало себя как надежное и эффективное оружие. «В настоящее время семейство «Торнадо» состоит из двух систем: 122-мм РСЗО «Торнадо-Г» и 300-мм РСЗО «Торнадо-С». Принятые на вооружение системы «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» зарекомендовали себя как высокоэффективное и надежное оружие, отвечающее самым современным требованиям», – сказал Смирнов. По его словам, актуальность РСЗО семейства «Торнадо» будет сохраняться на продолжении длительного времени: «Они являются концептуально новыми системами и их актуальность, на наш взгляд, будет сохраняться долгие годы». «Торнадо-Г» – реактивная система залпового огня калибра 122-мм, развитие РСЗО «Град». Новая система может вести стрельбу с неподготовленных позиций в автоматизированном режиме, что позволяет быстро открыть огонь, после чего прямо из кабины перевести артиллерийскую часть системы в походное положение и сменить местоположение. Дальнобойная 300-миллиметровая РСЗО «Торнадо-С» может обстреливать цели на дальности 120 км и накрывать площадь более 60 га. Комплекс способен вести огонь как одиночными реактивными снарядами, так и полным залпом из 12 направляющих. Напомним, в мае источник в ОПК сообщил, что для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» разрабатывается первая высокоточная управляемая ракета калибра 300 миллиметров с головкой самонаведения. ВВС Дании первыми в мире приняли в состав электросамолеты 19 ноября 2021, 10:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Военно-воздушные силы Дании стали первыми в мире, принявшими в свой состав электросамолеты – две одномоторные машины Pipistrel Velis Electro, производимые словенской компанией Pipistrel, с экипажем из двух человек, сообщила пресс-служба министерства обороны королевства. «Дания на сегодняшний день стала первой страной в мире, получившей электросамолеты... Они не производят выбросов в атмосферу, дешевы в эксплуатации, а уровень создаваемого ими шума крайне низок», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Электросамолетам предстоит пройти двухлетний испытательный период, но ВВС Дании уже готовы представить самолеты широкой общественности. Самолеты уже были подняты в воздух, и летчик-испытатель сообщил, что первые впечатления остались положительные. «Самолет хорошо построен и хорошо летает. Технология впечатляет. Мы находимся в стадии испытаний, которые дадут нам представление о возможностях, текущих ограничениях и проблемах как самолета, так и технологии», – говорится в сообщении. «Электросамолеты не заменят ни один из имеющихся у нас типов самолетов. Цель приобретения – получить представление о технологии, ее преимуществах и недостатках, а также получить опыт работы с ней. Со временем, когда эта технология станет настоящей зеленой альтернативой, мы будем готовы к ее применению», – отмечается в сообщении. Агентство материально-технического обеспечения и закупок министерства обороны страны заключило договор лизинга, что означает, что у Вооруженных сил есть два года для работы с новой технологией. Напомним, в апреле российские специалисты испытали первый в стране инновационный сверхпроводниковый электрогенератор, который в перспективе может быть использован для двигателя тяжелого электросамолета.