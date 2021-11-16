СМИ озвучили число мигрантов на границе Белоруссии

Белорусский государственный телеканал СТВ сообщил, что 850 ближневосточных беженцев решили ночевать в логистическом центре, расположенном недалеко от пункта пропуска через белорусско-польскую границу, еще 1200 остаются в лагере в лесу.

«По нашим данным, теплые условия ночлега в логистическом центре выбрали 850 человек, это на данный момент. Еще 1200 пока остаются в лесном лагере у границы», – приводит РИА «Новости» сообщение телеканала.

Ранее стало известно, что белорусские власти намерены размещать беженцев в логистическом центре, находящемся недалеко от границы с Польшей. Белорусские военные будут готовить еду мигрантам, развернуты полевые кухни.

Между тем, мигранты на польской границе стали заболевать. Президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, ночью там минусовая температура.

Генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами.

До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.

Вместе с тем, Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.

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