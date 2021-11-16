Американская Pfizer собралась провести в России испытания нового препарата от COVID-19

Добровольцы «Молодежки ОНФ» выполнили необычные просьбы пожилых людей

Участники всероссийской акции #МыВместе оказывают помощь медикам в больницах, а также доставляют продукты и лекарства пожилым людям на дом, выполняя их самые необычные просьбы.

«Сейчас наша главная задача – помочь пожилым и маломобильным людям сохранить свое здоровье. Из-за непростой ситуации с коронавирусной инфекцией, им рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. Основная работа добровольцев – это как раз доставка продуктов и лекарств тем, кто сегодня остается дома. Но вместе с этим важно поддержать пенсионеров и вниманием, живым разговором», – заявил первый замруководителя комитета по молодежной политике Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

По его словам, в Кемерово ребята регулярно приезжают в пансионат к пожилым людям: общаются, обсуждают литературу и историю. Среди подопечных учреждения есть и ветераны Великой Отечественной войны, которые делятся с командой историями.

Так, кузбасская команда «Молодежки ОНФ» по обращению жителей пансионата по уходу за пожилыми людьми «Добрые руки» привезла пенсионерам более сотни книг. Пенсионеров из учреждения добровольцы взяли под свое шефство около двух месяцев назад и теперь навещают их каждую неделю.

В Республике Коми участники «Молодежки ОНФ» работают по заявкам одновременно в трех городах: Сыктывкар, Ухта и Вуктыл. Ребята доставляют продукты и лекарства не только пожилым и маломобильным людям, но и тем, кто сегодня болеет коронавирусом, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Команда «Молодежки ОНФ» в Тульской области выезжает по обращениям в среднем 5-7 раз в день. С 8 ноября в регионе ввели режим самоизоляции для не вакцинированных людей старше 60 лет. Сегодня добровольцам помогают два студента из Республик Замбия и Уганда.

Катета Нконде – будущий врач, учится в тульском вузе. В перерывах между занятиями в университете он выезжает к одиноким и пожилым жителям. По его словам, просьбы о помощи разные – от выписки рецептурных препаратов и доставки продуктов до сопровождения в больницы и другие учреждения.

«Есть удовольствие, которое мы испытываем от потребления. Но я уверен, что истинная радость находится в отдаче. Будь это помощь людям или творчество», – отметил Катета Нконде.

С каждым днем увеличивается число обращений и на горячую линию #МыВместе в Амурской области. В основном это просьбы людей старшего поколения. Например, пожилая жительница Благовещенска Светлана Капустина сегодня соблюдает режим самоизоляции и попросила добровольцев привезти ей продукты.

«Волонтеры – очень хорошие люди, которые правильное дело делают. Мы уже такого возраста, когда особо по магазинам и не походишь. А тем более, сейчас, при пандемии, вообще, лучше из дома не выходить. Спасибо большое ребятам, что помогают», – поблагодарила добровольцев Капустина.

Кроме помощи пожилым и маломобильным гражданам в рамках акции #МыВместе, участники команды «Молодежки ОНФ» сегодня работают в медучреждениях страны, уменьшая нагрузку на врачей.

Например, добровольцы ежедневно оказывают помощь сотрудникам Амурской областной инфекционной больницы. Уже месяц участники «Молодёжки ОНФ» работают в две смены, помогая вносить в электронную систему лаборатории результаты тестирования на COVID-19, которые приходят со всего региона. За день волонтеры обрабатывают около двух тысяч результатов тестов.

Основная работа липецкой «Молодежки ОНФ» сегодня сосредоточена в областной инфекционной больнице. Добровольцы распределили обязанности. Девушки дежурят в эпидотделе, они переносят данные по очагам заболеваемости с бумажных носителей на цифровые, помогают персоналу с уборкой на пищеблоке.

Мужская часть волонтеров, тем временем, выполняет тяжелую физическую работу. Молодые люди перевезли из госпиталя архивные документы для хранения. Ежедневно разгружают СИЗы, лекарства, кислородные концентраты.

Напомним, всего, в 2021 году добровольцы «Молодежки ОНФ» оказали разные виды помощи в 72 клиниках страны. А началась работа волонтеров в рамках акции #МыВместе еще в марте 2020 года.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу с 18 октября на территории России возобновлена деятельность волонтеров в рамках акции взаимопомощи #МыВместе. С 27 октября штабы помощи работают уже во всех 85 регионах.