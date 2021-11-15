В «Белавиа» опровергли заявления о летящих через Москву в Минск нелегалах

Заявления о прибытии нелегальных мигрантов рейсами компании через Москву в Минск не соответствуют действительности, заявил генеральный директор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец.

По его словам, «сегодня из Москвы в Минск выполняется пять рейсов «Белавиа» из двух аэропортов – Шереметьево и Домодедово».

«Я досконально проверил: на всех рейсах из Москвы около 10 человек с паспортами не Беларуси и не России. Среди них есть представители Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. И есть только один пассажир – гражданин Ирака, причем с дипломатическим паспортом», – приводит БелТА слова Чергинца.

«Заявления о том, что поток нелегальных мигрантов летит через Москву в Минск, не соответствуют действительности», – заявил гендиректор «Белавиа».

Ранее Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу.

До этого главы Литвы, Латвии и Эстонии Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис призвали привлечь к ответственности власти Белоруссии на фоне миграционного кризиса. Президент Литвы заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, по его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.

Вице-премьер Польши Петр Глиньский заявил о необходимости исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

13 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.

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