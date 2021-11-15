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В «Белавиа» опровергли заявления о летящих через Москву в Минск нелегалах
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Заявления о прибытии нелегальных мигрантов рейсами компании через Москву в Минск не соответствуют действительности, заявил генеральный директор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец.
По его словам, «сегодня из Москвы в Минск выполняется пять рейсов «Белавиа» из двух аэропортов – Шереметьево и Домодедово».
«Я досконально проверил: на всех рейсах из Москвы около 10 человек с паспортами не Беларуси и не России. Среди них есть представители Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. И есть только один пассажир – гражданин Ирака, причем с дипломатическим паспортом», – приводит БелТА слова Чергинца.
«Заявления о том, что поток нелегальных мигрантов летит через Москву в Минск, не соответствуют действительности», – заявил гендиректор «Белавиа».
Ранее Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу.
До этого главы Литвы, Латвии и Эстонии Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис призвали привлечь к ответственности власти Белоруссии на фоне миграционного кризиса. Президент Литвы заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, по его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.
Вице-премьер Польши Петр Глиньский заявил о необходимости исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
13 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
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Польша призвала отстранить Россию и Белоруссию от международных соревнований
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Вице-премьер Польши Петр Глиньский заявил о необходимости исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
«Международное давление на эти два режима – белорусский и российский – должно быть гораздо сильнее. Я бы даже рассмотрел возможность исключения этих двух стран из ряда международных организаций, в том числе из спортивных соревнований, которые для них важны», – сказал он изданию Polska Times.
Глиньский заявил, что Россия и Белоруссия «не считаются ни с чем, кроме реального экономического или политического давления», передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Мигранты перебрались через белорусское ограждение на границе с Польшей
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Ближневосточные беженцы перебрались через колючую проволоку, установленную белорусскими пограничниками в погранпереходе на границе с Польшей, сообщают белорусские СМИ.
«Мигранты перебрались через колючую проволоку, установленную белорусскими пограничниками», – сообщает госиздание «СБ.Беларусь сегодня» в своем Telegram-канале. Отмечается, что у ограждений на некоторое время образовалась давка.
Издание сообщает, что мигранты продолжают прибывать к белорусскому КПП.
Госагентство «Белта» в своем Telegram-канале сообщило, что «мигранты голыми руками расчищают площадку на погранпереходе «Брузги» от колючей проволоки».
«У польского КПП – водомет, вертолет и вооруженные люди: Польша не пропускает беженцев на свою территорию... Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации», – говорится в сообщении.
Между тем Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале сообщает, что первые группы мигрантов из стран Востока и Африки, которые до этого находились в стихийном лагере, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши, колонна беженцев растянулась на километр
Уточняется, что с польской стороны за колючей проволокой – силовики и водометы.
«Первые группы мигрантов начали покидать лагерь... Большая колонна беженцев вышла в сторону погранперехода «Брузги». Их сопровождают белорусские силовики», – также сообщает агентство.
Как заявил представитель Гродненской пограничной группы Сергей Савчук, в ходе движения к погранпереходу «Брузги» часть людей из лагеря самоорганизовалась. «Их планов мы назвать не можем, но вероятная цель – в очередной раз обратить внимание на себя и проблему, которая складывается на границе», – приводит его слова РИА «Новости».
Белорусские пограничники сопровождают группу для порядка перемещения в пограничной зоне, но ни в коем случае не направляют людей, отметил Савчук.
Между тем официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что беженцы выдвинулись колонной в направлении КПП «Брузги» на границе с Польшей, подчеркивая свои мирные намерения.
«Утром в понедельник, 15 ноября, беженцы (из стихийного лагеря), надеясь на положительный исход ситуации, собрали теплые вещи, палатки, спальные мешки. Уже к полудню они самоорганизовались в большую колонну и начали движение в направлении пункта пропуска «Брузги». Беженцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к развитию любой ситуации», – сказал Бычковский.
По его словам, во главе колонны – женщины с маленькими детьми. Белорусские пограничники продолжают обеспечивать безопасность и порядок как в самом стихийном лагере, так и по ходу движения колонны беженцев.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Задержанных в Польше журналистов RT France доставили в суд
Журналистов RT France доставили в суд польского города Сокулка, сообщил представитель полиции Подляского воеводства страны.
«Они недавно были направлены в суд, который примет решение в их деле», – рассказал он РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что журналистов RT France задержали на польско-белорусской границе. Корреспондент Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели выйти в эфир и заявили, что польская полиция ведет себя «крайне недружелюбно».
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Съемочную группу RT France задержали на границе Польши и Белоруссии
Журналистов RT France задержали польско-белорусской границе. Корреспондент Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели выйти в эфир и заявили, что польская полиция ведет себя «крайне недружелюбно», сообщила руководитель RT France Ксения Федорова.
«Нашу съемочную группу задержали на польско-белорусской границе. Корреспондент RT France Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели выйти в прямой эфир по телефону и рассказать, что польская полиция ведет себя «крайне недружелюбно». Последнее сообщение, которое мы получили от нашего корреспондента, – это «наручники», с тех пор на связь группа не выходит», – написала она в Telegram.
По данным RT France, утром 15 ноября съемочную группу задержали утром в понедельник, когда они освещали миграционный кризис, передает RT.
За несколько минут до задержания репортер Калифа рассказывал о ситуации из села Уснарз Горный в Польше, он находился ста метрах от границы.
«На нас составляют протокол», – пояснил журналист.
Калифа добавил, что польская полиция с «крайне напряженным видом» запретила съемочной группе телеканала вести съемку.
«Несколько раз они попросили нас покинуть это место и не снимать», – сказал репортер.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Соловьев указал на запредельный уровень русофобии в Госдепе
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«Мне, как еврею, вдвойне обидно, что такие пассажи и огульные обвинения против Москвы и Минска позволяет себе именно Блинкен», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Ранее глава Госдепа заявил, что Александр Лукашенко с помощью миграционного кризиса пытается отвлечь внимание от действий России на Украине.
«Обвинения Блинкена в адрес Лукашенко показывают запредельный уровень русофобии у американской политической элиты. Фраза о том, что Минск устроил кризис с мигрантами, чтобы отвлечь внимание от ситуации на границах России и Украины, могла звучать на кухне в разговоре двух русофобов, не имеющих отношения к политике. Но слышать такое от госсекретаря США и главы польского внешнеполитического ведомства крайне неприятно», – указал телеведущий Владимир Соловьев.
По его словам, Запад окончательно взял вектор на совершенно безосновательные обвинения России во всех грехах. «Отдельно отмечу: мне, как еврею, вдвойне обидно, что такие пассажи позволяет себе Блинкен, который должен не понаслышке знать, что такое огульные обвинения в принципе», – подчеркнул собеседник.
Касаясь непосредственно обвинений со стороны главы Госдепа, Соловьев отметил: видимо, Блинкен просто ничего не знает о происходящем в Донбассе. «Вот как раз вчера ВСУ в нарушение Минских соглашений подтянули к линии фронта тяжелую артиллерию для атаки по ополчению. Гремели страшные бои. В Пентагоне должны объяснить Блинкену, что на Украине идет гражданская война, Россия не является стороной конфликта. Потому говорить о том, что Лукашенко является эдаким «прокси» для отвлечения внимания от войны на юго-востоке Украины, попросту нелепо», – заметил телеведущий.
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил
, что кризис с мигрантами в Белоруссии – это «попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной».
Двумя днями ранее в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы.
В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины.
Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Запад предъявил России вину за собственные военные преступления.
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США обвинили Лукашенко в попытке отвлечь внимание от действий России на Украине
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии – это «попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной», сообщил Госдеп США.
«Госсекретарь Блинкен подтвердил американскую поддержку Польши перед лицом циничного использования режимом Лукашенко уязвимых мигрантов. Эти действия режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от российских действий на границе с Украиной», – приводит РИА «Новости» текст заявления официального представителя госдепартамента США Неда Прайса.
«Госсекретарь Блинкен и министр Рау твердо осудили использование уязвимых мигрантов в качестве инструмента и призвали Лукашенко решить первопричину наложенных Западом санкций – отказ белорусскому народу в соблюдении прав человека и фундаментальных свобод», – заявил Прайс.
«Госсекретарь также выразил глубокую благодарность Польше за открытую поддержку, которую она выражает суверенитету и территориальной целостности Украины. США, Польша и другие союзники и партнеры едины в том, чтобы заставлять Москву платить за ее военную агрессию и пагубное влияние в регионе», – заключил Прайс, уточнив, что разговор Блинкена с польским министром прошел в субботу.
В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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ЕС согласовал новые санкции против Белоруссии
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Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу, сообщил The Guardian.
Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение 27 министров иностранных дел Евросоюза отражает «решимость Европейского союза противостоять использованию мигрантов в политических целях», передают «Экономические новости».
Список лиц и организаций, подпадающих под замораживание активов и запрет на поездки, как ожидается, будет составлен в ближайшие недели.
Боррель заявил, что в него войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы».
Между тем «Sputnik Беларусь» в Telegram-канале сообщил, что на этой неделе в Польшу прибудет глава минобороны Британии Бен Уоллес из-за ситуации на границе.
В Европе назвали напряженную обстановку на границе Польши и Белоруссии ответом Минска на санкции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны намерены жестко ответить на новые санкции ЕС.
ВС Латвии начали масштабные военные учения у границы с Белоруссией
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Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии начали масштабные военные учения The Decisive Point («Решающий момент») у границы с Белоруссией при участии порядка 3 тыс. солдат и земессаргов (ополченцев), сообщил министр обороны республики Артис Пабрикс.
«Я попросил объявить военные учения в Латгальском регионе, чтобы наши белорусские коллеги, если их можно так назвать, знали, что это не просто так. В учениях примут участие около 3 тыс. представителей НВС Латвии. Обучение продлится около месяца», – приводит ТАСС слова министра обороны республики Латвийскому телевидению.
По мнению Пабрикса, растет вероятность того, что новые группы мигрантов в Белоруссии могут быть направлены к границе с Латвией. Этим соображением он объяснил свой приказ о проведении учений, которые продлятся до 12 декабря. Кроме того, министр обороны Латвии не исключил обращения к НАТО в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией.
«Я не могу исключить вероятность того, что мы можем обратиться с таким запросом рассмотреть необходимость консультаций по 4-й статье. На данный момент я не думаю, что это так, но мы это обсуждали – это было в повестке дня с самого начала кризиса. Понятно, что инициатором будет страна, по которой будет нанесен главный гибридный удар, но в целом, если ситуация продолжит ухудшаться и возникнет необходимость в таких консультациях, то мы сделаем это вместе», – указал он.
Как сообщает ЛЕТА со ссылкой на пресс-секретаря командующего ВС Латвии Сандру Брале, цель маневров – проверка взаимодействия, структуры командования, логистики, мобильности и процедур принятия решений в крупных подразделениях. По словам Брале, государства – члены ОБСЕ, включая Россию и Белоруссию, были проинформированы об этих учениях.
Статья 4 Североатлантического договора предполагает консультации участников НАТО, если, по мнению одной из сторон, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность кого-либо из участников альянса поставлена под угрозу.
Правительство Латвии с 11 августа до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов обратно в Белоруссию, а после продлило его действие до 10 февраля 2022 года. Поддержку пограничникам по охране границы оказывают вооруженные силы, спецназ полиции и земессарги (ополченцы).
В воскресенье в Польшу прорвались около 50 мигрантов из Белоруссии. В тот же день польская погранслужба заявила, что заметила на белорусской стороне признаки подготовки к массовому прорыву мигрантов на территорию Польши. В Варшаве ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Европе за санкции.
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На Украине допустили введение ЧП в приграничных с Белоруссией областях
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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский допустил введение режима чрезвычайного положения в приграничных областях в случае обострения ситуации на границе с Белоруссией.
«Как сказал секретарь СНБО, проработаны различные сценарии этих действий, вплоть до того, чтобы вводилось чрезвычайное положение в этих приграничных областях», – приводит слова Монастырского РИА «Новости».
Министр внутренних дел Украины добавил, что к охране границы с Белоруссией не планируют привлекать военных с востока и юга страны.
В свою очередь врио главы Госслужбы по ЧС Сергей Крук заявил об усилении контроля на границе с Белоруссией. По его словам, в пяти приграничных областях в готовности находятся более 5,5 тыс. человек и 700 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники.
Круг отметил, что в случае осложнения оперативной обстановки на украинско-белорусском участке границы службой будет обеспечена ликвидация последствий возможных чрезвычайных ситуаций и тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и оказание помощи пострадавшему населению, гуманитарное разминирование территорий, загрязненных взрывоопасными предметами, пунктов временного пребывания иностранцев. Также помощь окажут Государственной миграционной службе в принятии беженцев путем дополнительного развертывания палаток.
«Усилено взаимодействие с Госпогранслужбой, Нацполицией, Нацгвардией и Государственной миграционной службой по совместному выполнению задач в приграничных с Белоруссией областях. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готова к выполнению задач в случае усложнения оперативной обстановки на украинско-белорусском участке границы», – цитирует Крука пресс-служба.
Как сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, миграционный кризис на границе с ЕС – это «одно из проявлений гибридной войны». «Такой сценарий пока маловероятен. Но мы работаем на опережение и делаем все, чтобы этот, даже теоретический, вариант развития событий не был реализован на практике. Поэтому сегодня мы собрались в Луцке – чтобы согласовать меры по противодействию такому проявлению гибридной войны. Мы не просто держим ситуацию на контроле, а выполняем всю необходимую организационную и оперативную работу», – цитирует пресс-центр главу ведомства Ивана Баканова. Уточняется, что Баканов убежден, что Украине удастся успешно противостоять очередному проявлению «гибридной войны» и сохранить стабильность и безопасность.
Совещание о ситуации на границе Белоруссии и ЕС под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова прошло в украинском Луцке, в нем приняли участие министры, главы областных госадминистраций, а также послы Литвы и Польши.
Ранее в воскресенье в ВСУ пообещали уничтожать мигрантов в случае прорыва границы с Белоруссией. Также стало известно о планах Украины возвести укрепления на границе с Белоруссией. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Европе за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
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«Белавиа» отказалась перевозить граждан Ирака, Афганистана и Сирии из Дубая в Минск
Белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила, что по решению властей ОАЭ не будет принимать граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии на рейсы из Дубая в Белоруссию.
«В соответствии с решением компетентных органов ОАЭ, с 14 ноября граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Дубая в Беларусь. В связи с этим авиакомпания «Белавиа» усиливает контроль за проверкой документов при регистрации пассажиров на рейсы из Дубая», – приводит РИА «Новости» сообщение компании.
Авиакомпания подчеркнула, что в целом усилила контроль за исполнением визовых требований и миграционным законодательством на всех рейсах.
На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обвиняющим в организации миграционного кризиса нужно предъявить доказательства, а не «ляпать языком». Лукашенко отметил, что ни один самолет «Белавиа» не привозил мигрантов в страну.
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Лукашенко пообещал жестко ответить на новые санкции ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не шутит, а Минск намерен жестко ответить на новые санкции ЕС из-за кризиса с мигрантами на границе.
«Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда», – передает его слова «БелТА».
Президент республики добавил, что Минск обвиняют в развязывании миграционного кризиса и поэтому ЕС грозит введением очередного санкционного пакета. «Организовывать миграционный поток через Беларусь – это себе дороже. Мы никогда этим не занимались и заниматься не намерены», – сказал Лукашенко.
По словам главы Белоруссии, обстановка на границе с Польшей накаляется, чтобы вовлечь в конфликт Россию.
«Ясно, что накаляется обстановка на госгранице, и ясно, с каким прицелом. Мы же это прекрасно понимаем. Не зря же они через запятую: «Лукашенко виноват», следом – Путин, «Беларусь виновата», следом – Россия виновата. Ясно, что это нацелено на эскалацию напряженности», – сказал Лукашенко.
Он добавил, что в Белоруссии организована охрана лагеря возле границы, где размещаются тысячи мигрантов. «Мы же его вынуждены охранять, чтобы туда оружие не подбросили. Я уже сколько раз об этом говорил, но продолжаются эти упреки», – заявил президент.
Кроме того, Лукашенко предложил отправить мигрантов самолетами белорусской авиакомпании «Белавиа» в Мюнхен, если поляки не дают гуманитарного коридора.
«Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем «Белавиа» вывезти их в Мюнхен. Что за проблема? Что это за предложение: «Вы дайте нам, пожалуйста, гуманитарный коридор через Польшу, мы их заберем». Да мы вывезем их своими самолетами и в Мюнхен направим, если это нужно», – заявил президент республики.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
После драки в Петербурге задержали россиянина и нескольких граждан Узбекистана
В Петербурге на овощной базе произошла массовая драка с участием мигрантов, задержаны семь граждан Узбекистана и один россиянин, иностранцев готовят к выдворению.
«Семь граждан Узбекистана и гражданин России задержаны в воскресенье после драки <…> на Софийской улице», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
На задержанных составили протоколы о нарушении правил въезда в Россию, об уклонении иностранца от выдворения за пределы страны, а также о побоях.
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Ранее драка со стрельбой произошла в центре Петербурга. Сотрудники полиции разыскивают двоих участников конфликта, один из которых выстрелил в мужчину из травматического пистолета.
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Мигранты начали разбивать палатки на КПП на белорусско-польской границе
На территории белорусского погранперехода на границе с Польшей мигранты начали разбивать палатки.
«Мигранты начали разбивать палатки на территории погранперехода… Беженцы говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте. Прямо сейчас в «Брузгах» (белорусский КПП – прим. ВЗГЛЯД) +3°С», – говорится в сообщении агентства в «Sputnik Беларусь» в Telegram-канале.
По данным агентства «БелТа», мигранты разводят костры около пунктов пропуска.
«Ставят палатки, раскладывают спальники прямо на дороге - беженцы разбивают лагерь в пункте пропуска у въезда в Польшу. Все спокойно, они ждут мирного разрешения ситуации», – говорится в Telegram-канале агентства.
Между тем пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин сообщил, что на закрытом пограничном переходе в Кузнице собралось около 3,5 тыс. мигрантов, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что ближневосточные беженцы перебрались через колючую проволоку, установленную белорусскими пограничниками в погранпереходе на границе с Польшей.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Страны Балтии призвали привлечь Минск к ответственности из-за мигрантов
Главы Литвы, Латвии и Эстонии Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис призвали привлечь к ответственности власти Белоруссии на фоне миграционного кризиса.
«Президенты... призывают привлечь к ответственности режим (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, который эксплуатирует людей», – приводит совместное заявление РИА «Новости».
Также главы трех государств заявили, что находящихся в Белоруссии мигрантов вынуждают нарушать границы Евросоюза.
«Президенты... обеспокоены безопасностью и соблюдением прав мигрантов в Белоруссии, которых вынуждают нарушать границы Европейского союза», – говорится в совместном заявлении.
Ранее сообщалось, что ближневосточные беженцы перебрались через колючую проволоку, установленную белорусскими пограничниками в погранпереходе на границе с Польшей.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
В Кремле заявили об отсутствии планов сокращать прокачку газа через Белоруссию
У России нет планов сокращать транзит газа через Белоруссию после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Глава государства Владимир Путин ранее выразил надежду на то, что Белоруссия не перекроет транзит российского газа в страны ЕС. Он заявил, что теоретически президент Белоруссии Александр Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, однако это будет нарушением транзитного контракта
У Пескова спросили, означают ли слова президента, что Россия может сократить прокачку газа через Белоруссию после ввода «Северного потока – 2». «Нет, не означает», – передает слова представителя Кремля ТАСС.
Песков добавил, что Путин и Лукашенко на постоянной основе обмениваются всей необходимой информацией.
«Контакты между двумя президентами осуществляются на постоянной основе. В этом плане происходит обмен всей необходимой информацией», – сказал он.
Напомним, Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.
В ЕС призвали не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко.