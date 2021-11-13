Тело сирийца обнаружили в Польше вблизи границы с Белоруссией

В Польше вблизи границы с Белоруссией обнаружили тело сирийца, причина смерти не установлена, сообщила польская полиция в Twitter.

«Вчера в лесах недалеко от границы под Вулькой Тереховской был обнаружен труп молодого человека сирийской национальности. Проведенные на месте обнаружения тела мероприятия не позволили однозначно установить причину смерти», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

С начала миграционного кризиса на польской территории вблизи границы с Белоруссией уже были обнаружены тела как минимум пяти нелегальных мигрантов.

Ранее сообщалось, что стихийный лагерь беженцев на белорусско-польской границе ежедневно пополняется новыми немногочисленными группами мигрантов, около 100 мигрантов находится в Польше у ее заграждений на границе.

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.

В четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.