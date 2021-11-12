В Пермском крае досрочно расселили аварийное жилье в двух муниципалитетах

В городе Кизел и Нытвенском городском округе Пермского края завершилось расселение аварийных домов по этапу 2020 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Во время наших рабочих поездок в территории наиболее часто жители спрашивают о том, когда их переселят в комфортное жилье. С 2019 года в новые квартиры и дома переехали порядка 17,5 тыс. наших земляков. До 2025 года мы должны расселить 440 тыс. кв. метров «аварийки», тем самым улучшив жилищные условия 27 тыс. человек. Наш регион является одним из лидеров по расселению аварийного жилья в стране. Работа в этом направлении у нас налажена, поэтому мы можем ставить себе более амбициозные задачи – сдвигать сроки расселения влево, выполняя план с опережением», – приводятся на сайте правительства Пермского края слова губернатора Дмитрий Махонин.

Всего в Прикамье завершили расселение трущоб уже 12 муниципалитетов.

Напомним, нацпроект предполагает расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Реализация национального проекта выполняется этапами, каждый из которых длится два года. Сейчас параллельно реализуются второй этап (2020-2021 гг.) и третий этап (2021-2022 гг.).

Так, в Нытвенском городском округе по этапу 2020 года расселено 21 аварийное помещение (8 домов) общей площадью 829 кв. метров, свои жилищные условия улучшили 44 человека. До конца 2022 года планируется еще переселить 51 человека. При этом 27 из них уже переехали в благоустроенные дома и квартиры.

В Кизеле также раньше намеченного срока выполнен план по расселению граждан из аварийного жилья. С начала года в городе расселено почти 1,2 тыс. кв. метров аварийного жилья, до конца следующего года планируется переселить 146 человек и ликвидировать более 3 тыс. кв. метров аварийного фонда.

Помимо этих муниципалитетов реализацию этапа нацпроекта в Прикамье ранее завершили Александровский, Березовский, Большесосновский, Гайнский, Гремячинский, Еловский, Ильинский, Кудымкарский, Куединский, Оханский и Юсьвинский округа, а также Пермский муниципальный район. В этих территориях в рамках этапа 2020 года расселено 6,7 тыс. кв. метров, в благоустроенные квартиры и дома переехали 378 человек.