Меркель обратилась к Путину с просьбой продвигать «нормандский формат»

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Брюссель готовит удар в спину Газпрому

ЕК угрожает Газпрому антимонопольным расследованием Елена Афонина/ТАСС
Пока Газпром делает все, чтобы зимой у него была возможность бесперебойно обеспечивать Европу газом, Еврокомиссия готовит ему удар в спину. В Брюсселе уже собирают материалы для антимонопольного расследования против российской компании. В прошлый раз Газпрому пришлось пойти на мировое соглашение. На этот раз европейцам придется сильно изловчиться, чтобы доказать его виновность в росте цен. Подробности...
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Чем Россия ответит на «кулак Пентагона» в Черном море

Корабли 6-го флота курсируют у берегов дружественных США черноморских стран и вблизи наших границ Damon Grosvenor/U.S. Navy/Global Look Press
В Черном море курсируют штабной корабль Шестого флота США и ракетный эсминец, отличившийся в войне в Сирии. Американские стратегические бомбардировщики и самолеты-разведчики отрабатывают пролеты у российских границ. Все это – часть маневров, к которым Пентагон привлек черноморских партнеров по НАТО, а также Украину и Грузию. С какой целью США сколачивают многонациональную группировку и что ей противопоставит Россия? Подробности...
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Как англичане прорвали первые санкции Запада против России

Так в представлении британского художника выглядела встреча Ивана Грозного и Ричарда Ченслера Mary Evans Picture Library/Global Look Press
Четыреста шестьдесят пять лет назад, 10 ноября 1556 года, трагически прервалась жизнь мореплавателя Ричарда Ченслера – человека, благодаря которому Россия и Англия во времена Ивана Грозного вступили в дипломатические и торговые отношения. Короткая жизнь Ченслера изобилует приключениями, но главное, что он успел выполнить миссию, имевшую большое значение для России. И принесшую огромные деньги Англии. Подробности...
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Шантаж «Аэрофлота» дорого обойдется Европе

ЕС хватается за санкционную дубину вместо того, чтобы вести диалог с Минском Татьяна Белякова/ТАСС
На фоне польско-белорусского миграционного кризиса ЕС задумался о введении санкций против «Аэрофлота». По мнению еврочиновников, Россия помогает Белоруссии перевозить мигрантов из стран Ближнего Востока к польским границам. Насколько эти заявления обоснованы и как на взмахи «санкционной дубины» ответит Россия? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Кавказу навязывают модель Збигнева Бжезинского

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Всякий раз, когда то или иное государство или народ Кавказа начинает какую-либо коллаборацию с Западом, взаимодействие, сближение – оно тут же подвергает себя опасности быть ввергнутым в хаос, подвергнуться дроблению, погрязнуть в политических противоречиях. Подробности...

Достоевский дал отповедь европейскому проекту своевольного человека

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Упоминание о русской идее приводит в беснование интеллектуалов либерального толка. Пытаясь ее фальсифицировать, они заводят речи о русском империализме и антисемитизме. Ничего этого у Достоевского не было и в помине. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев

Ментальные вирусы убивают физически

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Кто-то настойчиво внушает людям, что им нельзя верить ни научному сообществу, ни государству, ни Церкви, ни вообще какой-либо организованной структуре, вокруг которой можно было бы организоваться в минуту беды и кризиса. Что верить надо вбросам в интернете. Подробности...
Обсуждение: 83 комментария
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У директора ЦРУ миссия в Москве

Обсуждение: 4 комментария

Война полиции с ягодицами

Обсуждение: 12 комментариев

Россия вступит в эру беспилотников

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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Названо число обратившихся за помощью к врачам беженцев на границе Польши
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    Меркель обратилась к Путину с просьбой продвигать «нормандский формат»

    11 ноября 2021, 20:19

    Текст: Кристина Коваленко

    Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой продвигать переговоры в нормандском формате ради выполнения Минских соглашений, заявили в кабмине ФРГ.

    «Федеральный канцлер также затронула ситуацию с безопасностью в окрестностях и на востоке Украины и призвала президента России продвигать переговоры в нормандском формате для выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

    Ранее сообщалось, что президент России провел вторые за два дня телефонные переговоры с врио канцлера Германии Ангелой Меркель. Политики обсудили проблему с мигрантами на границе Белоруссии, которая обострилась 8 ноября. 

    В пресс-службе Кремля отметили, что политики подтвердили важность решения миграционного кризиса. Путин поддержал идею восстановления контактов между Минском и странами ЕС. Также был затронут конфликт на Украине. 


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    Меркель попросила Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами в Белоруссии
    		    10 ноября 2021, 14:53
    Фото: Michael Sohn/dpa/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе, сообщил представитель кабмина ФРГ.

    Сообщается, что Меркель в среду «позвонила президенту Путину по поводу ситуации на белорусско-польской границе, она подчеркнула, что инструментализация мигрантов белорусским режимом бесчеловечна и неприемлема, и попросила президента Путина повлиять на это», передает РИА «Новости».

    В свою очередь российский лидер «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском», сообщает пресс-служба Кремля.

    Ранее пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками.

    Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны.

    Вместе с тем сообщалось, что за пособничество беженцам было задержано три человека, в том числе гражданин России. В Кремле заявили, что не знают об этой ситуации.

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    Байден заявил о сомнениях Путина в эффективности демократии
    		    10 ноября 2021, 07:32
    Фото: Новости на Первом Канале/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден утверждает, что президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин якобы выражали сомнения в эффективности демократических систем.

    Байден считает, что «мир задается вопросом, правда ли, что Америка вернулась». Другие страны, по его словам, «видят разобщенность» США, «атаку 6 января» на Капитолий, а потому «спрашивают, может ли американская демократическая система добиваться успеха». «Мой ответ состоит в том, что мы не просто можем добиться успеха, а мы должны сделать это», – приводит его слова ТАСС.

    Как заявил Байден, для США наступил «по-настоящему переломный момент». «И Путин, и Си Цзиньпин давали мне понять, что они не считают, что демократии в XXI веке могут функционировать, поскольку для достижения консенсуса требуется слишком много времени, и потому победят автократии», – сказал президент США. Байден сказал, что не разделяет подобное мнение, и подчеркнул усилия США, направленные на борьбу с коронавирусом и восстановление экономики. 

    Напомним, Путин, комментируя попытки Вашингтона диктовать другим странам видение демократии, указывал, что в самих США с демократией явные проблемы. В частности, он отмечал низкий уровень политической культуры, проблемы в избирательном законодательстве, самоволие местных властей, двойные стандарты по отношению к свободе слова и протестов. При этом, подчеркивал Путин, Москва не пытается указывать Вашингтону, как американцам проводить внутреннюю политику.

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    Путин провел второй за два дня телефонный разговор с Меркель
    		    11 ноября 2021, 18:48
    Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин провел вторую за два дня телефонную беседу с врио канцлера Германии Ангелой Меркель, политики обсуждали обстановку на границе Белоруссии, связанную с мигрантами, сообщили в Кремле.

    «Продолжено обсуждение обстановки на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами. Владимир Путин высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией в целях решения данной проблемы», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Также стороны обменялись мнениями по конфликту на Украине, российский лидер обратил внимание на деструктивную политику Киева, который «все больше делает ставку на силовые методы», нарушая при этом минский Комплекс мер, используя в том числе ударные беспилотники.

    «Отмечен также дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооруженных сил США и ряда других стран НАТО в Черном море», – указывается в сообщении.

    Напомним, в ходе предыдущего разговора Меркель просила Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами в Белоруссии.

    Ранее стало известно, что число мигрантов на границе Польши и Белоруссии выросло до 5 тыс. человек.

    До этого Лукашенко попросил Минобороны России о помощи в дежурстве на западной границе. ЕС решил обсудить с ООН и Белоруссией репатриацию мигрантов через аэропорт Гродно.

    Кроме того, США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии.

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    Россия указала условие проведения переговоров в «нормандском формате»

    9 ноября 2021, 00:01

    Текст: Антон Антонов

    Россия готова к переговорам в «нормандском формате», но требуется «заранее подготовить документ», который отражал бы «совместные понимания», заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

    «С этим у наших коллег пока проблема», – сказал он, добавив, что «Россия готова к встрече министров и саммиту», глава российского государства Владимир Путин сообщал об этом канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону.

    Кроме того, представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что у нее нет информации о возможности встречи президентов США и России до конца года. «Мы тоже не располагаем информацией об очной встрече (президентов России и США) до конца года», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 11 ноября не состоится, ее дата пока не определена. «11 ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем, прежде всего потому, что сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат, и насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в нормандском формате», – сказал он.

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    Байден похвастался выполнением данного Путину обещания по борьбе с хакерами
    		    9 ноября 2021, 00:33
    Фото: Oliver Contreras/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден заявил, что США исполнили свое намерение наказать хакеров, о котором он говорил президенту России Владимиру Путину.

    Как заявил Байден, на встрече в июне он «ясно сказал» Путину, что «США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности». «Мы это сделали сегодня», – приводит слова Байдена РИА «Новости».

    Глава американского государства сказал, что Вашингтон намерен «укрепить защиту» и «бороться со злоупотреблением виртуальной валютой для отмывания выкупа», США «используют всю мощь федерального правительства, чтобы помешать злонамеренной киберактивности и преступникам». Байден заявил, что США «используют международное сотрудничество для того, чтобы разрушить экосистему вымогательства и бороться с убежищами преступников, которые используют программы-вымогатели».

    По его словам, «остается еще много сделать», но США «предприняли важные шаги, чтобы укрепить критическую инфраструктуру перед лицом атак, привлечь к ответственности тех, кто угрожает безопасности, и работать с союзниками и партнерами». Он добавил, что Белый дом продолжит использовать все доступные инструменты для защиты американцев от хакеров.

    Напомним, США считают, что гражданин России Евгений Полянин и украинец Ярослав Васинский несут ответственность за деятельность хакерской группировки REvil. Полянин, по версии ФБР, находится в Барнауле, Васинский арестован в Польше. США ввели против них санкции и выдвинули обвинения. Полянин может быть в случае признания его виновным осужден на срок до 145 лет лишения свободы, Васинскому грозит до 115 лет лишения свободы. ФБР объявило Полянина в розыск.

    Американский министр юстиции и генеральный прокурор Меррик Гарленд заявил, что ведомству удалось «вернуть 6,1 млн долларов, связанных с выплатами в результате использования вирусов-вымогателей потенциальным хакером из REvil» Поляниным. Директор ФБР Кристофер Рей заявил, что Полянин «проснулся и обнаружил пропажу 6,1 млн долларов, которые он вымогал у своих жертв».

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    В Кремле подтвердили еще один телефонный разговор Путина и Меркель

    10 ноября 2021, 22:05

    Текст: Елена Мирошниченко

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил еще один телефонный разговор президента России Владимира Путина и врио канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

    Об этом сообщает РИА «Новости».

    «Сегодня они условились продолжить контакты», – сказал пресс-секретарь российского лидера. 

    Ранее в телефонном разговоре Меркель попросила Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе и повлиять на белорусского лидера Александра Лукашенко в разрешении миграционного кризиса.

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    Кремль выразил обеспокоенность действиями НАТО в Черном море
    		    11 ноября 2021, 13:17
    Фото: Ukrainian Defence Ministry/REUTERS
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин обеспокоен активностью сил НАТО в Черном море, такие действия альянса у российских границ – причина повышенного внимания и повышенной предосторожности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Абсолютно является предметом его обеспокоенности, и он (Путин) об этом говорил», – сказал Песков, говоря об отношении российского лидера к действиям кораблей ВМС США в Черном море, передает ТАСС.

    Он добавил, что проводятся «постоянные оперативные контакты между военными по конфликтингу и так далее» по поводу провокаций кораблей НАТО у границ России в Черном море.

    «Контакты в целом были по линии генеральных штабов, что весьма позитивно. Но подобные действия в непосредственной близости от наших границ, конечно, не могут не быть причиной для повышенного внимания и повышенных мер предосторожности. Об этом говорил и глава государства, и министр обороны», – заключил представитель Кремля.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что разведывательная авиация стран НАТО существенно нарастила число полетов вблизи границ РФ в Черноморском регионе за прошедшие сутки.

    В среду американский самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С приблизился к российской границе над Черным морем. Российские РЛС сопровождали самолет на всем протяжении полета над Черным морем.

    Накануне командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) Николай Гостев заявил, что разведывательная авиация НАТО в 2021 году почти в три раза увеличила интенсивность полетов в воздушном пространстве над акваторией Черного моря.

    Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что учения Запада в Черном море – это «подготовка комплексной операции против России с участием Украины».

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    Путин обсудил итоги нерабочих дней с Совбезом

    9 ноября 2021, 17:32

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза обсудил меры для борьбы с коронавирусом, а также итоги введения режима нерабочих дней.

    В совещании также приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    «Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с инфекцией та мера, которую мы ввели, — это выходные дни, которые только что закончились, и что предполагается сделать в ближайшее время», – передает слова главы государства ТАСС.

    Собянин ранее заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве. Он также  сообщил, что после окончания периода нерабочих дней в Москве будет действовать ряд антиковидных ограничений.

    Глава Минздрава доложил, что в нерабочие дни темп вакцинации от коронавирусной инфекции сохранился на хорошем уровне, за этот период вакцинировались 3,7 млн человек.

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    Путин поблагодарил МВД за работу в период выборов и в условиях коронавируса

    10 ноября 2021, 00:35

    Текст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин поздравил руководство и личный состав, а также гражданский персонал МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел.

    Президент поблагодарил их «за четкую и грамотную работу». Он отметил, что сотрудники МВД обеспечили порядок «в период сентябрьского единого дня голосования», а также решают «крайне ответственные задачи, связанные с соблюдением профилактических режимов, необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

    Путин заявил, что «к результативности работы органов внутренних дел наши граждане предъявляют особые, повышенные требования». Он подчеркнул, что от «отношения к службе, от профессиональных и личных качеств» сотрудников МВД «зависит, насколько оправдаются эти ожидания». Президент призвал и дальше повышать эффективность работы, совершенствовать подходы в борьбе с преступностью, особенно в сфере информационных технологий, противодействии экстремизму, незаконной миграции, нелегальному обороту наркотиков. Также он подчеркнул важность «предупреждения правонарушений, прежде всего среди молодежи и несовершеннолетних». По его словам, власти продолжат делать все необходимое для поддержки сотрудников МВД и их семей.

    В октябре МВД подсчитало ущерб от преступлений в России с начала года. С начала 2021 года ущерб от преступности в России превысил 345 млрд рублей, в результате преступлений погибли более 17 тыс. человек. Почти каждое четвертое преступление, как отметили в МВД, было совершено в пьяном виде, 59,4% преступников были рецидивистами, а к каждому 35-м преступлению оказались причастны несовершеннолетние.

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    Путин поставил на контроль вопрос доставки грузов на Дальнем Востоке

    9 ноября 2021, 13:47

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин лично и правительство контролируют вопрос доставки грузов на Дальний Восток, проблема связана с пандемией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Да, мы знаем, что есть определенная логистическая проблема, вызванная развивающимся в последние недели международным логистическим кризисом. Это постковидное проявление мировой экономики», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он подчеркнул, что меры принимаются по линии правительства, и также вопрос находится на контроле у президента.

    «На Дальнем Востоке порты перегружены, инфраструктура еле-еле справляется с кратно возросшим грузопотоком прежде всего импортных грузов», – констатировал представитель Кремля.

    Он пояснил, что как только будут приниматься соответствующие решения и формулироваться поручения, Кремль сообщит в СМИ.

    Ранее в прессе сообщали, что порты Приморья были парализованы резко увеличившимся потоком грузов на фоне увеличения транзита из Китая. Тысячи контейнеров с грузами для Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области застряли.

    Во вторник у берегов Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine, судно переломилось пополам.

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    Анонсировано совещание Путина по предотвращению влияния энергокризиса на Россию

    9 ноября 2021, 15:24

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин на совещании с правительством в среду намерен обсудить меры по предотвращению негативного влияния энергокризиса на экономику страны, сообщили в Кремле.

    «10 ноября Путин проведет очередное совещание с членами правительства России. Основной темой встречи станет обсуждение мер по предотвращению негативного влияния энергокризиса на российскую экономику, с докладом по этому поводу выступит первый заместитель председателя правительства России [Андрей] Белоусов», – цитирует сообщение Кремля РИА «Новости».

    Также в ходе совещания планируется обсудить обеспечение внутреннего рынка продовольственными товарами, в нем будет принимать участие министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Кроме того, в ходе совещания рассмотрят ряд текущих вопросов.

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    Путин поручил навести порядок с перевозками на Дальнем Востоке

    10 ноября 2021, 18:25

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин попросил главу Минтранса Виталия Савельева навести порядок с доставкой грузов из Приморья в порты России.

    «Обязательно наведите порядок здесь, как можно быстрее, и доложите председателю правительства», – сказал Путин Савельеву на встрече президента с членами кабмина, сообщает РИА «Новости».

    О результатах работы Путин поручил доложить главе правительства Михаилу Мишустину, передает ТАСС.

    «Вы сказали о том, что нужно определить приоритеты – так вот определите их. Нельзя же без цемента оставлять целые регионы и без других строительных материалов. А за этим, не ровен час, чего-нибудь еще там не будет хватать. Обязательно наведите порядок здесь, и как можно быстрее. И доложите председателю правительства», – сказал Путин.

    Как пояснил министр, проблемы с вывозом грузов из портов Дальнего Востока связаны с нехваткой судов. При этом портовых мощностей для обработки товаров, по оценке ведомства, в округе на данный момент достаточно.

    По словам главы Минтранса, при отсутствии обстоятельств непреодолимой силы все социально значимые грузы будут вывезены из портов до конца ноября.

    «К середине декабря мы планируем выйти на нормы хранения грузов на морских терминалах, не превышающие объем нормальной судовой партии (примерно 2,2 тыс. контейнеров, сейчас у нас в три раза больше их), и нормализовать ситуацию в портах Дальнего Востока», – сказал Савельев.

    Ранее в прессе сообщали, что порты Приморья были парализованы резко увеличившимся потоком грузов на фоне увеличения транзита из Китая. Тысячи контейнеров с грузами для Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области застряли.

    Во вторник у берегов Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine, судно переломилось пополам.

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    Песков оценил вероятность новой встречи Путина и Байдена

    9 ноября 2021, 13:25

    Текст: Елена Мирошниченко

    Четких сроков новой встречи глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет, при этом Москва и Вашингтон понимают, что общение президентов двух стран должно продолжаться, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Есть понимание, что встреча нужна, что общение двух президентов нужно, что общение нужно продолжать. Но четких сроков пока нет», – ответил он на вопрос по поводу возможной новой встречи Путина и Байдена, передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена вполне реальна в нынешнем году.

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    В Кремле отреагировали на заявления Байдена о борьбе с кибермошенничеством

    9 ноября 2021, 13:01

    Текст: Алексей Дегтярев

    Кремль не обладает детальной информацией о предъявленных обвинениях в кибермошенничестве в адрес россиянина Евгения Полянина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Мы детальной информацией не располагаем и в данном случае никак не комментируем», – заявил Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают заявление президента США Джо Байдена на эту тему, передает РИА «Новости».

    При этом представитель Кремля пояснил, что у сторон есть взаимные запросы по борьбе с киберпреступностью, и в этом отношении диалог развивается.

    Диалог по этой теме носит предметный характер, в нем участвуют компетентные органы, подчеркнул Песков. «Службы не могут быть погружены в работу друг друга, службы обсуждают те запросы, которые поступают, и разбирают конкретные ситуации при необходимости», – пояснил он.

    Говоря о том, были ли удовлетворены какие-либо из этих запросов, Песков сказал, что ему нечего добавить к сказанному, поскольку «эта сфера взаимодействия не может быть в публичной плоскости».

    Ранее во вторник Байден заявил, что США исполнили свое намерение наказать хакеров, о котором он говорил президенту России Владимиру Путину. До этого в США предъявили обвинения украинцу Ярославу Васинскому и россиянину Евгению Полянину, по версии американской стороны, они причастны к кибермошенничеству.

    Полянин, по версии ФБР, находится в Барнауле, Васинский арестован в Польше. США ввели против них санкции. Полянин может быть в случае признания его виновным осужден на срок до 145 лет лишения свободы, Васинскому грозит до 115 лет лишения свободы. ФБР объявило Полянина в розыск.

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    В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Байдена

    10 ноября 2021, 14:29

    Текст: Евгения Шестак

    Договоренностей о новой встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не достигнуто, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отметив, что при этом «все возможно».

    Он добавил, что, как только проведение встречи на высшем уровне согласуют, об этом будет объявлено, передает ТАСС

    «Реальных договоренностей пока нет», – отметил Песков. 

    Ранее Песков заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена вполне реальна в нынешнем году.

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