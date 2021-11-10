В Госдуме предложили добавлять день к отпуску за волонтерскую деятельность

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил добавить дополнительный день к отпуску за волонтерскую деятельность.

Метелев на панельной дискуссии «Корпоративное волонтерство в России: новый этап развития» обратился к заместителю директора департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Елене Иванницкой с просьбой рассмотреть возможность внедрения дополнительного дня отпуска для тех, кто хочет попробовать стать волонтером, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«Это нужно для того, чтобы сотрудники, которые пока не являются добровольцами, задумались о том, чтобы попробовать заняться волонтерством, поняли, что это здорово и присоединились к нашему движению. Таким образом, мы устраним барьер, связанный с, якобы, нехваткой времени на это», – пояснил он.

Председатель Национального Совета по корпоративному волонтерству и директор по корпоративным программам и устойчивому развитию «Филип Моррис Интернэшнл» Ирина Жукова поддержала инициативу, уточнив, что многие коммерческие компании уже используют подобные механизмы для вовлечения сотрудников в программы корпоративной социальной ответственности.

Метелев отметил, что акция взаимопомощи #МыВместе послужила настоящим толчком к развитию социальной ответственности бизнеса: более 10 тыс. компаний предоставили более 28 тыс. тонн продовольствия, различных товаров и техники и оказали безвозмездные услуги на миллиарды рублей для тех, кто нуждался в помощи.

Кроме того, именно акция #МыВместе дала старт инициативе по внесению поправок в Налоговый кодекс, направленных на выравнивание условий по НДС для продовольственных товаров, безвозмездно передаваемых в адрес социально-ориентированных некоммерческих организаций и созданию Совета по устойчивому развитию бизнеса, корпоративной социальной ответственности и волонтерству при ТПП, объединившему более 90 компаний разного профиля.

По данным ВЦИОМ, 65% опрошенных россиян уверены, что за последние два-три года компаний, реализующих программы корпоративного волонтерства, стало больше. Основным мотивом практически для половины компаний является желание принести пользу обществу, причем нередко сами сотрудники становятся инициаторами позитивных изменений. Большинство российских компаний в рамках своих КСО-программ помогают бездомным, инвалидам, сиротам, бездомным животным, занимаются экологией, а именно благоустройством дворов и парков, уборкой территорий.

Метелев предложил компаниям, которые хотят помогать и развивать программы КСО, но не знают, как это сделать, присоединяться к социальной франшизе «Добро.Центры». В рамках франшизы передаются все необходимые знания, механика, инструменты и инфраструктура для поддержки развития социальной активности в регионах и компаниях. Более того, он отметил, что люди нередко уходят из волонтерства из-за ошибок организаторов, и для решения этой проблемы скоро на платформе ДОБРО.РФ появится в общем доступе «Стандарт волонтерства», который Ассоциация волонтерских центров совместно с региональными ресурсными центрами и экспертным сообществом разрабатывала год. В этом документе предоставлены все необходимые исследования, прописаны обязанности и возможности волонтеров и не только.

В конце выступления депутат призвал бизнес подавать заявки на Международную Премию #МЫВМЕСТЕ, чтобы обменяться с опытом и механиками с другими участниками и получить, помимо возможности улучшить свои программы по КСО, поездку на ПМЭФ, медиасопровождение от крупнейших холдингов и другие приятные бонусы.