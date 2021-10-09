Подозреваемые в краже морпехи США решили покинуть Россию

Работники посольства США в Москве, подозреваемые в краже рюкзака, выбрали вариант покинуть территорию России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Так как у злоумышленников, а они являются сотрудниками посольства США, имеется иммунитет, то была направлена нота по линии МИД России американскому посольству, было предложено либо снять иммунитет и представить им возможность поучаствовать в процессе, либо немедленно покинуть территорию нашей страны. Как я понимаю, они воспользовались вторым вариантом», – приводит слова Захаровой ТАСС.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что, насколько ей известно, рюкзак пострадавшему до сих не вернули. «Видимо, что-то их там в рюкзаке заинтересовало», – отметила дипломат.

Напомним, в пятницу МИД направил в американское посольство ноту с предложением лишить дипломатического иммунитета трех сотрудников дипмиссии Соединенных Штатов в Москве для привлечения к уголовной ответственности в связи определением их в качестве подозреваемых в совершении кражи личных вещей у российского гражданина. В случае отказа от снятия иммунитета подозреваемых обязали незамедлительно покинуть Россию.

В столичном главке уточнили, что троих американских морпехов, которые являются сотрудниками посольства США в Москве, заподозрили в краже рюкзака у жителя российской столицы. В главке подчеркнули, что у следствия есть доказательства, что морпехи США принесли украденный в Москве рюкзак в американское посольство.

Как стало известно, морпехи США похитили рюкзак у детского психолога Дмитрия Корнилова. По словам Корнилова, он пришел в столичный бар вечером «после тяжелого рабочего дня». Рюкзак он оставил под барной стойкой. «Кроме наличности, там были компьютерная мышь, спортивная форма и самое главное паспорт», – сказал потерпевший. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 158 УК РФ («Кража»).