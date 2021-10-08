|
|
Пушков указал на сходство антироссийского популизма Польши и Украины
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
«Польская элита рассматривает свою страну исключительно как инструмент противоборства с Россией и действует в ущерб собственным национальным интересам», – сказал газете ВЗГЛЯД российский сенатор Алексей Пушков. Ранее польские СМИ сообщили о том, что план польских властей проложить канал через Балтийскую косу и нанести этим «удар по Москве» окажется выгодным для России.
«Антироссийский популизм Польши имеет много общего с политической линией Украины», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, «обе страны выстраивают свою национальную идентичность как антитезу России». «Разница лишь в том, что до конца XX века Украина не имела собственной государственности, а Польша либо сама с ней расставалась, приглашая на правление курфюрстов Саксонии, либо использовала ее безответственно, в результате чего неоднократно ее лишалась», – пояснил сенатор.
Пушков обратил внимание на то, что за последние десятилетия польская политическая элита и дипломатия не выдвигали ни одной серьезной инициативы за исключением направленных против России и ее интересов. «Это характерная черта польской дипломатии. Возникает ощущение, что если бы не было России, Польша просто потеряла бы смысл своего существования. Польская элита рассматривает свою страну исключительно как инструмент противоборства с Россией на европейской арене», – отметил он.
Собеседник также подчеркнул глубоко иррациональный характер политического мышления польских властей. «Они абсолютизируют прошлое. На юбилейной сессии Генассамблеи ООН в 2015 году я был свидетелем того, как президент Польши Анджей Дуда снова возвращался к теме 1939 года, хотя с тех пор прошло уже больше 80 лет. Но, видимо, никакой другой повестки дня, кроме исторических споров с Россией, у Варшавы нет», – констатировал он.
«На этом фоне беспрерывно звучат безумные теории о том, что Россия виновна во взрыве самолета, в котором летел бывший президент Польши Лех Качиньский, хотя для этого нет никаких оснований, – указывает Пушков. – Но, к сожалению, такие идеи находят благодатную почву в этой стране: об этом снимают фильмы, пишут книги и говорят по телевидению».
По мнению сенатора, «корни деструктивного политического мышления Варшавы лежат в ее нежелании нести ответственность за собственную историю, поэтому она возлагает ее на Россию». «Отсюда – абсолютно иррациональная борьба с «Северным потоком – 2», от запуска которого Польша наверняка могла получить какие-то выгоды. Сюда же относится стремление проложить канал через Балтийскую косу с целью преодоления зависимости от Москвы», – отметил он.
«Контрпродуктивность этой идеи признают даже польские эксперты. Ведь больше всех от прокладки канала выиграют россияне, поскольку Калининградский порт – самый крупный в этом регионе, – считает собеседник. – Выходит, что для Польши главное – хотя бы попытаться нанести «удар» по России, зачастую даже в ущерб собственным национальным интересам». «Это даже не столько популизм, сколько очень глубокая идеология, которая деформирует понимание Польшей своих приоритетов и интересов», – резюмировал Пушков.
Ранее польские СМИ заявили, что возможная реализация планов председателя правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского проложить канал через Балтийскую косу и нанести этим «удар по Москве» приведет лишь к обогащению российских бизнесменов.
Gazeta Wyborcza напомнила, что единственный выход из Калининградского пролива находится под суверенитетом России, и для Качиньского, утверждает издание, создание канала в обход Балтийского пролива станет «символом окончательного преодоления зависимости от Москвы».
«Реальность, однако, выглядит совершенно иначе. На канале сколотят состояние россияне. 90% товарооборота порта в Эльблонге, ради которого в первую очередь и строится канал, приходится на Калининградскую область», – передает РИА Новости текст статьи (перевод представлен «ИноСМИ»).
Издание подчеркивает, что сейчас российские предприниматели транспортируют через польский порт различные товары и сырье, а строительство канала позволит им увеличить грузооборот и нарастить прибыль. Как отмечает газета, неизвестно, когда окупится проект в случае его реализации. Но издание утверждает, что строительство несомненно нанесет значительный ущерб польской природе, разорвав береговую линию Балтийской косы и нарушив местную экосистему.
Напомним, в рамках строительства судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу Польша хочет создать искусственный остров площадью 181 га в Калининградском (Вислинском) заливе. Евросоюз потребовал, чтобы Польша не начинала возведение судоходного канала через Балтийскую косу до одобрения проекта Еврокомиссией.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что Польше для осуществления проекта необходимо будет пройти ряд согласований с Еврокомиссией и Россией. Также он отметил ряд экологических рисков, которые поведет за собой этот проект. Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего Польша стремится построить этот судоходный канал.
Зеленский заявил о требованиях Украины в связи с запуском «Северного потока - 2»
|
|
Украина хочет получить «четкий международно-правовой механизм», который бы гарантировал безопасность стране в связи с запуском «Северного потока – 2», заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
«Запуск «Северного потока – 2» означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность», – приводит его слова ТАСС.
Также главы государств обсудили ситуацию в Донбассе. По словам Зеленского, Киев пытается «активизировать работу всех переговорных форматов» для достижения мира на востоке страны, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Стороны обсудили работу площадки «Крымская платформа», также темами встречи были вопросы перспектив интеграции Украины в ЕС и НАТО, парламентских выборов в Германии.
В Федеральном сетевом агентстве ФРГ указывали, что Nord Stream 2 AG должен доказать, что он обеспечит недискриминационный доступ к сети и интеграцию инфраструктуры в рынок Германии.
Если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут рассеяны, то регулятор не исключает разбирательства в отношении компании.
В Германии заявляли, что запуску «Северного потока – 2» могут помешать процесс сертификации, Газовая директива ЕС, а также немецкая партия «Зеленые». Во вторник компания Nord Stream 2 AG – оператор проекта «Северный поток – 2» – подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под Газовой директивы Евросоюза (ЕС).
Между тем цена на газ в Европе превысила 1900 долларов за тысячу кубометров.
В Германии призвали поставить на место посла Украины в Берлине
|
|
Украина не войдет в Евросоюз и НАТО при нынешнем правительстве Германии, однако все может измениться при работе нового кабинета министров, куда наверняка войдут представители партии «Зеленые», сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее украинский посол Андрей Мельник призвал Берлин помочь Украине попасть в ЕС и НАТО из-за «темных страниц прошлого».
«Украина очень активно поддерживается в Германии партией «Зеленые», рядом политиков ФРГ, антироссийски настроенными СМИ, а также государственными деятелями Польши. Они очень активны в переписывании истории и в попытках нового прочтения итогов и хода Второй мировой войны», – сказал немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, эти силы нельзя недооценивать, ведь с ними работают профессиональные историки. «Они хотят поставить знак равенства между большевизмом и национал-социализмом, приравнять Сталина к Гитлеру. Цель украинских властей, и Мельника в том числе – убедить Берлин признать, что Вторую мировую войну развязали Германия и СССР, а главным пострадавшим от нападения гитлеровских войск была Украина. Потому ее нужно сейчас экономически поднимать и защищать от «агрессии России», – указал собеседник.
Другой целью Украины является попытка усилить свою национальную идентичность и просто получить больше внимания Запада, для чего Киеву нужно постоянно поддерживать антироссийские проекты.
«Украинские власти при поддержке ряда западных политиков постоянно поддерживают тезис: «Украина – это анти-Россия». В целом немецкие власти Мельника пока игнорируют, потому что он ведет себя слишком нагло. Однако Берлин должен не просто не слышать посла, а ставить его на место. Раньше власти ФРГ при необходимости одергивали даже американского дипломатического представителя. И меня удивляет, почему сейчас Берлин не отвечает главе украинского посольства», – признался Рар.
Впрочем, как будет себя вести следующее правительство, в состав которого наверняка войдут «Зеленые», сложно прогнозировать. «Все может измениться даже в худшую сторону. На это Мельник и рассчитывает. Киев допускает, что «Зеленые» будут носить Мельника на руках и приобщаться к его требованиям», – заключил аналитик.
В понедельник посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью RND выступил с критикой политики Германии в сфере исторической памяти, призвав Берлин поспособствовать вступлению Украины в ЕС и НАТО из-за «темных страниц прошлого».
Мельник назвал участие президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Бабьем Яру хорошим жестом. «Однако это только первый шаг на очень долгом пути к историческому примирению между Украиной и Германией», – приводит слова дипломата РИА «Новости».
Мельник выразил мнение, что Украина входит в число стран, наиболее пострадавших от преступлений нацистов, однако, по словам дипломата, Украина «все еще почти полностью отсутствует в топографии немецкой памяти». «Наши огромные жертвы по-прежнему игнорируются немецкой политикой и общественностью», – заявил посол Украины в Берлине.
Поэтому неудивительно, что из-за текущей «разделенной» исторической политики Германии в украинском обществе растет сильное чувство несправедливости, добавил Мельник. Также он напомнил о недавнем опросе общественного мнения, согласно которому 61% украинцев высказались за требование репараций от Германии за совершенные военные преступления.
«Люди в Киеве справедливо ожидают от немецкой политики, что наконец будут сделаны правильные выводы из этих темных страниц прошлого и Украину интегрируют как в ЕС, так и в НАТО», – добавил посол.
В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. При этом в начале сентября бывший посол США в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США.
В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина начала расходовать газ из ПХГ
|
|
Сезон отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) стартовал на Украине, свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Газ в украинские ПХГ перестали закачивать 3 октября. 1 октября закачали почти 14 млн кубометров, 2 октября – 0,61 млн кубометров, после чего объемы закачки снизились до нуля при минимальном (не более 100 тыс. кубометров) отборе. К началу отбора газа в ПХГ было около 18,9 млрд кубометров. В среду Украина выбрала из ПХГ 9,08 млн кубометров при нулевой закачке, передает РИА «Новости».
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
Путин заявил о невыгодности увеличения транзита газа через Украину
|
|
Дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно, заявил президент России Владимир Путин.
Поставки через новые системы дешевле, заявил глава государства, передает ТАСС.
Он отметил, что Газпром за девять месяцев увеличил прокачку газа через Украину.
«Наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины – 40 млрд кубических метров газа в год, и за девять месяцев текущего года Газпром увеличил эти поставки, эту прокачку через транспортную систему Украины более чем на 8%», – заявил Путин.
По его словам, российская сторона превысит свои обязательства по поставкам газа через территорию Украины.
Президент подчеркнул, что поставки по новым трубопроводам в 5,6 раза уменьшают объем парниковых выбросов в атмосферу. Также Путин указал, что Москва видит спекуляции вокруг транзита газа через украинскую территорию.
Ранее в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов.
В начале октября премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев не планирует вести переговоры с Москвой по заключению прямого контракта для закупки природного газа.
На Украине пожалели об отвергнутом судьбоносном предложении Путина
|
|
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что договоренности о цене на газ, к которым пришли власти России и, в частности, президент Владимир Путин и председатель политсовета партии Виктор Медведчук, могли изменить судьбу Украины.
По словам парламентария, в случае реализации предложения российского лидера, экономика и граждане Украины оказались бы в выигрыше, но Владимир Зеленский отверг эти договоренности, передает РИА «Новости».
«Два года назад Виктор Медведчук договорился с руководством России о том, что Москва готова поставлять в Украину газ по фиксированной цене 175 долларов. А цена на газ в Европе сегодня – почти 1900 долларов. <...> И потом эти же договоренности подтвердили и премьер-министр России, и президент России», – сказал Кузьмин в эфире телеканала «Первый независимый».
Как подчеркнул парламентарий, Киев во главе с Зеленским отказался от реализации этих соглашений, так как их достиг Медведчук, а не сам украинский лидер. «А теперь представьте, как бы развивалась украинская экономика и какие бы были платежки у людей, если бы цена на газ в Украине была 175 долларов, при том, что в Европе она 1500 (долларов)», – сказал Кузьмин.
Парламентарий отметил, что современной украинской власти безразлична судьба страны и уровень жизни простых граждан. Вместо этого украинская политическая элита занята увеличением личного благосостояния, заключил Кузьмин.
Ранее на Украине определились с планом спасения от холодов. Чтобы преодолеть дефицит газа зимой, компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС). Вся сумма должна быть выплачена до конца года.
Эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что даже если Нафтогаз эти получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно, так как отопительный сезон уже на носу.
Напомним, во вторник в украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» заявили, что Украине грозит срыв отопительного сезона из-за отказа руководства страны от поставок по льготной цене из России.
Захарова резко ответила Украине на критику контракта России и Венгрии по газу
|
|
Если бы «неподобающее поведение» было видом спорта, то Киев не сходил бы с пьедестала, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя критические заявления украинского премьера Дениса Шмыгаля по контракту Венгрии и России.
Захарова написала в Telegram, что «если бы «неподобающее поведение» было видом спорта, киевский режим не сходил бы с пьедестала». Она также напомнила о недавнем заявлении президента Украины Владимира Зеленского о «наглости» как «необходимом факторе украинской политики».
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Венгрия, будучи суверенной страной, имела право на контракт с России по газу, но Киев все равно осуждает решение как неподобающее поведению европейских партнеров.
Напомним, Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию.
Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин об увеличении давления в ГТС Украины: Может что-то лопнуть
|
|
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики заявил, что можно увеличить давление по ГТС Украины, но она давно не ремонтировалась и может «лопнуть», Газпрому выгоднее и безопаснее работать на новых трубопроводных системах.
«Можно было бы увеличить, действительно, поставки и по ГТС Украины. Только для Газпрома это в убыток», – приводит его слова ТАСС.
По его словам, при работе на новых трубопроводных системах Газпром существенно экономит.
«Современное оборудование прокачки применяется и новые трубы – можно увеличить давление, чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя, поскольку она не ремонтировалась десятилетия и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти – и наступят вообще неблагоприятные последствия», – пояснил глава государства.
Он добавил, что «надо продумать возможное увеличение объемов газа на рынке, но нужно сделать это аккуратно, ажиотаж спекулятивный нам ни к чему», сообщает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно.
Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти не планируют вести переговоры с Россией по заключению прямого контракта для закупки природного газа.
Глава правительства также напомнил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна имеет собственную газодобычу, что позволит Украине пережить предстоящий отопительный сезон.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Польский «удар по Москве» через Балтийскую косу оказался выгодным для России
|
|
Возможная реализация планов председателя правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского проложить канал через Балтийскую косу и нанести этим «удар по Москве» приведет лишь к обогащению российских бизнесменов, заявили польские СМИ.
Gazeta Wyborcza напомнила, что единственный выход из Калининградского пролива находится под суверенитетом России, и для Качиньского, утверждает издание, создание канала в обход Балтийского пролива станет «символом окончательного преодоления зависимости от Москвы».
«Качиньский и его партия видят в строительстве канала путь к обретению полной независимости. <...> Согласно патетичным тезисам партийной пропаганды, канал на Балтийской косе станет нанесенным по России ударом. Реальность, однако, выглядит совершенно иначе. На канале сколотят состояние россияне. 90% товарооборота порта в Эльблонге, ради которого в первую очередь и строится канал, приходится на Калининградскую область», – передает РИА Новости текст статьи (перевод представлен «ИноСМИ»).
Издание подчеркивает, что сейчас российские предприниматели транспортируют через польский порт различные товары и сырье, а строительство канала позволит им увеличить грузооборот и нарастить прибыль. Как отмечает газета, неизвестно, когда окупится проект в случае его реализации. Но издание утверждает, что строительство несомненно нанесет значительный ущерб польской природе, разорвав береговую линию Балтийской косы и нарушив местную экосистему.
Напомним, в рамках строительства судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу Польша хочет создать искусственный остров площадью 181 га в Калининградском (Вислинском) заливе. Евросоюз потребовал, чтобы Польша не начинала возведение судоходного канала через Балтийскую косу до одобрения проекта Еврокомиссией.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что Польше для осуществления проекта необходимо будет пройти ряд согласований с Еврокомиссией и Россией. Также он отметил ряд экологических рисков, которые поведет за собой этот проект. Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего Польша стремится построить этот судоходный канал.
В Польше призвали НАТО вмешаться в ситуацию с «Северным потоком – 2»
|
|
НАТО и ЕС должны задуматься о противостоянии «вызовам», которые «может принести» российский газопровод «Северный поток – 2», заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе Варшавского форума по безопасности.
По мнению Дуды, Запад должен сделать выводы из допущенных ошибок, включая провал миссии в Афганистане и постройку «Северного потока – 2», который, по мнению президента Польши, «является ошибкой стратегического значения для всего трансатлантического сообщества», передает РИА «Новости» со ссылкой на Polskie Radio 24.
По утверждению Дуды, речь идет не только о возможности «перекрытия Россией поставок газа на Украину, в Словакию или (их запуск) в обход Польши. «Речь идет о чем-то большем, о предоставлении россиянам возможности стратегического шантажа всего нашего сообщества, шантажа, выходящего далеко за рамки энергетических вопросов», – заявил президент.
При этом, по его мнению, «сегодня в ЕС и НАТО необходимо подумать о том, как противостоять политическим, энергетическим и военным угрозам и вызовам, которые может принести «Северный поток – 2».
Накануне замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач допустил, что транспортировка газа через «Северный поток – 2» может обходиться Европе дешевле транзита через Украину. В связи с этим он призывал ЕК заняться этим вопросом.
В понедельник оператор «Северного потока – 2» начал заполнение первой нитки газопровода. Немецкая Die Welt опубликовала материал, посвященный началу закачки газа в первую нитку газопровода «Северный поток – 2», публикация вызвала активный отклик читателей.
«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт предостерег Украину от соблазна распродавать газ из запасов на зиму
|
|
«Если Киев и дальше будет придумывать различные способы заработка, продавая газ из собственных ПХГ в Европу, то риск энергодефицита в стране существенно повысится», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя начало сезона отбора газа из подземных хранилищ на Украине.
«Украина довольно рано начала расходовать газ из подземных хранилищ (ПХГ). Это не самый добрый знак для нее», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Если зима будет продолжительной и морозной, то риски «замерзнуть» во время отопительного сезона значительно повышаются, – пояснил он. – Хотя при условии достаточно теплой зимы текущего уровня газа в ПХГ – около 18,9 млрд кубометров – им хватит». «Безусловно, это меньше, чем было в прошлом году, но тогда газ в Европе стоил значительно дешевле, поэтому Киев сумел закачать большие объемы газа в ПХГ», – напомнил эксперт.
При этом Юшков не исключает нерационального использования Украиной газа в ПХГ. «В европейские подземные хранилища в этом году закачали очень мало газа. На фоне сверхвысоких цен у Украины может возникнуть соблазн продать часть своих запасов европейским компаниям, – рассказал эксперт. – Более того, эта практика уже имеет место. Как известно, с 1 октября поставки транзитного газа в Венгрию прекратились, но газоизмерительная станция «Берегово» на границе Венгрии и Украины зафиксировала переток небольших объемов голубого топлива. Позже выяснилось, что Киев решил просто продать небольшие объемы газа, несмотря на возможный энергодефицит».
Таким образом, по словам собеседника, «если все 18,9 млрд кубометров пойдут на внутреннее потребление страны, то Украина вполне спокойно преодолеет отопительный сезон». «Однако если там решат и дальше придумывать различные способы заработка, продавая газ из собственных ПХГ в Европу, то риски столкнуться с дефицитом газа зимой существенно повышаются», – подытожил Юшков.
Ранее стало известно, что на Украине стартовал сезон отбора газа из подземных хранилищ. Об этом свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Газ в украинские ПХГ перестали закачивать 3 октября. 1 октября закачали почти 14 млн кубометров, 2 октября – 0,61 млн кубометров, после чего объемы закачки снизились до нуля при минимальном (не более 100 тыс. кубометров) отборе. К началу отбора газа в ПХГ было около 18,9 млрд кубометров. В среду Украина выбрала из ПХГ 9,08 млн кубометров при нулевой закачке.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В офисе Зеленского заявили о способности Украины завоевать Крым
Украина сможет установить контроль над Крымом военным путем в случае «крупной региональной войны», заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Арестович заявил, что Крым – «очень неприятная история», там «слишком тонкий перешеек» и трудно вести наступление, «поэтому общая политика партии сейчас в том, чтобы освобождать Крым политико-дипломатическим путем».
«Возможны ли военные варианты? Возможны, но они возможны только в ситуации крупной региональной войны, – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Politeka. – Когда вот так вот все завязалось, и тогда уже нечего стесняться, нечего там пытаться делать реверансы». Арестович полагает, что украинские войска «даже вот этим составом» способны «вынести» российскую группировку в Крыму.
Он также прокомментировал расследование об офшорах президента Украины Владимира Зеленского. Арестович заявил: «Он имел долю в офшорной компании как бизнесмен в 2012 году, как утверждает расследование, это ж надо доказать еще. Это не расследование суда, это журналистское расследование».
Арестович сказал, что тогда, «во время режима Януковича», Зеленский «занимался острой политической сатирой», и «в любой момент могло прилететь так, что (мало) не покажется». Арестович напомнил, что Зеленский передал контроль над активами третьим лицам перед президентскими выборами. Он предположил, что глава государства может оказаться чуть ли не единственным политиком, соблюдающим антикоррупционное законодательство.
Украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» сообщали, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
Также внештатный советник главы офиса президента Украины заявил, что нападение на журналистов недопустимо, при этом он считает, что руководитель пиар-службы главы правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера «должен был сработать» в конфликтной ситуации с прессой.
Напомним, глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что охрана государственного Укрэксимбанка напала на съемочную группу программы. Полиция возбудила уголовное дело.
На Украине заявили о готовности помочь Европе создать стратегические запасы газа
|
|
Украина имеет крупнейшие в Европе подземные хранилища газа, которые могут быть задействованы для создания стратегических запасов топлива для стран Евросоюза, и тем самым может стать важнейшей частью системы энергетической безопасности ЕС, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Как в США в 70-е относительно нефти, Европа рассматривает возможность создания стратегических запасов газа. Украина имеет самые большие газовые хранилища в Европе (31 млрд куб. м), поэтому может стать важной частью системы энергетической безопасности ЕС», – написал он в Facebook.
В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. В Еврокомиссии отметили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет, а также предсказали высокие цены на газ до весны 2022 года. В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил в разразившемся в Европе энергокризисе Еврокомиссию.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе, назвав причины дефицита. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.
Аксенов оценил слова первого главы Литвы о «распаде» России
|
|
Высказывание бывшего председателя Верховного совета Литвы Витаутаса Ландсбергиса о возвращении Крыма Украине после развала России продиктовано патологической русофобией, заявил глава республики Сергей Аксенов.
«Очередное высказывание из серии «дурень думкой богатеет». Патологическая русофобия мешает бывшему литовскому политику трезво смотреть на мир», – отметил Аксенов в Telegram.
По его словам, Ландсбергису стоит заметить, что разваливается как раз Украина. Процесс начался в 2014 году и продолжится до тех пор, пока украинские власти делают все для усугубления внутреннего раскола. Глава Крыма заявил, что «европейский» путь для Украины, Литвы и остальных прибалтийских стран привел к потере достижений периода СССР, экономического и промышленного потенциала. Поэтому Аксенов посоветовал Ландсбергису подумать «о состоянии своей страны».
В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Крым навсегда останется в составе России, а перспективы распада реальны прежде всего для Украины, сформированной как государство с помощью Российской империи и СССР, передает РИА «Новости».
«Ландсбергис ничего не говорил о Европейском союзе, который соткан из государств, с зачастую непримиримым видением гуманитарного развития? Конечно это измышления, они все мечтают о том, чтобы Россия распалась, но при этом даже не думают о том, какое может быть будущее у мира, в случае такой гипотетической ситуации. Пусть не надеются. Никогда Крым не вернется в состав Украины», – сказал Цеков.
По его мнению, Украина находится на грани развала, и велика вероятность распада этой страны при сохранении существующей политики.ё
Ранее Ландсбергис заявил, что Украина получит Крым обратно после того, как Россия «развалится».
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
При этом Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. В сентябре там предложили давать гражданство поддерживающим «возврат» Крыма Украине российским политикам.
Столтенберг отказал России в праве блокировать принятие Украины в НАТО
|
|
Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО, заявил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне.
«Только члены НАТО, Грузия и Украина вправе принимать решение об их вступлении. Ни у России, ни у кого бы то ни было еще нет права вето на это решение», – приводит слова Столтенберга РИА «Новости».
«Не могу сказать, когда это произойдет... Очевидно, что это не случится завтра», – добавил он. Он призвал страны НАТО расширить поддержку претендентов по вопросу вступления в альянс и сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом.
Ранее Столтенберг выступил за диалог НАТО с Россией при продолжении сдерживания.
В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. При этом в начале сентября бывший посол США в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США.
В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. В свою очередь глава представительства НАТО на Украине Александр Винников утверждал, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нет нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории.
В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. В апреле он заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинцев предупредили о срыве отопительного сезона
Украине грозит срыв отопительного сезона из-за отказа руководства страны от поставок по льготной цене из России, заявили в украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь».
«Отказ власти от прямых поставок газа по льготной цене (из России – прим. ВЗГЛЯД) – это ключевой элемент тарифного геноцида, ведь такое решение ударит по благосостоянию каждой украинской семьи. Уже сегодня отопительный сезон на Украине под угрозой срыва. Не сумев накопить необходимое количество энергоресурсов и обеспечить их доступность для населения, правительство пытается переложить ответственность за высокие коммунальные тарифы на местные власти», – говорится в заявлении на сайте партии.
Вместе с тем официальное руководство страны по-прежнему бездействует и игнорирует риски, с которыми Украина может столкнуться через несколько месяцев, с наступлением холодов.
Ранее на Украине определились с планом спасения от холодов. Чтобы преодолеть дефицит газа зимой, компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС). Вся сумма должна быть выплачена до конца года.
Эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что даже если Нафтогаз эти получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно, так как отопительный сезон уже на носу.