ЦРУ объявило о создании центра по борьбе с вызовами со стороны Китая

Директор ЦРУ Уильям Бернс объявил о создании в США центра по борьбе с вызовами со стороны КНР, называться учреждение будет «Центром миссий, связанных с Китаем» (China Mission Center, CMC).

В ЦРУ указали, что СМС необходим для ответа на «глобальный вызов со стороны Китайской Народной Республики», который якобы затрагивает все области деятельности Управления, передает РИА «Новости».

«Центр будет в дальнейшем укреплять нашу коллективную работу над самой важной геополитической угрозой, с которой мы сталкиваемся в 21-м веке, – со все более враждебным китайским правительством», – сказал Бернс.

Глава ЦРУ отдельно отметил, что «угроза исходит от правительства Китая, а не от народа».

Ранее США обвинили Китай в подрыве мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, призвав Пекин «отказаться от военного, дипломатического и экономического давления и принуждения в отношении Тайваня».

В сентябре Китай обвинил страны AUKUS (Австралия, Британия и США) в подрыве региональной безопасности. Кроме того, Китай выступил решительно против негативной роли, который играет в регионе четырехсторонний диалог по безопасности QUAD с участием Австралии, Индии, США и Японии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отношения Соединенных Штатов с Китаем очень сложные, они включают в себя аспекты соревнования, сотрудничества и конфликта.