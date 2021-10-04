В Роспотребнадзоре разъяснили слова Поповой об отмене массовых мероприятий Суд арестовал обвиняемого в убийстве матери и сестры в Ленобласти 4 октября 2021, 16:39 Текст: Елена Мирошниченко

Мужчина, который обвиняется в убийстве матери и трехлетней сестры в поселке Бугры Всеволжского района, арестован на два месяца, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленинградской области. «По ходатайству следственного органа судом молодому человеку 2000 года рождения, обвиняемому в убийстве матери и малолетней сестры, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении пресс-службы на сайте СУСК. На сайте также поясняется, что 2 октября в поселке Бугры в квартире были обнаружены тела трехлетнего ребенка и женщины 1975 года рождения с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Подозреваемый был сразу задержан следователями и сотрудниками полиции, им оказался сын потерпевшей и сводный брат убитой трехлетней девочки. Ранее стало известно об обнаружении в городе Гай тел трех девушек 17, 18 и 19 лет. Предположительно, злоумышленники подожгли квартиру девушек, пытаясь скрыть следы преступления.

В Сеть попали документы о вмешательстве Британии в политику России 3 октября 2021, 17:59

Фото: Harald von Radebrecht/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Документы британской правительственной организации Global Britain Fund, в которых представлен отчет о работе посольства Лондона в России, попали в Сеть, сообщают СМИ. Как отмечает Рен ТВ, в отчете также говорится о поддержке НКО, признанных в этом году иностранными агентами. Опубликованные материалы относятся к 2018 году, в них сообщается о целях и задачах британцев на российской территории: распределяются суммы на пропаганду ЛГБТ, развитие целой сети блогеров, которая будет продвигать интересы Лондона. Также предполагается установление прямых контактов с политиками, представителями министерств, ведущих российских компаний, вузов и правозащитных организаций. В документе зафиксированы заявки от российских СМИ на получение финансирования со стороны посольства Британии. В указанном списке присутствуют включенные в список СМИ-иноагентов «Медиазона» и «Такие дела». Также в заявках указаны конкретные цели и задачи проектов, суммы выделяемых средств. Как отмечает Telegram-канал «Кремлевская прачка», «в документах указаны конкретные направления работы британцев (правозащитная тематика, гуманитарное сотрудничество)». Напомним, телеканал RT опубликовал материал «Антикремлевские СМИ и блогеры: документы Anonymous указывают на усилия властей Британии по ослаблению влияния России», основанный на утечке документов, предположительно, принадлежащих МИД Великобритании. Из этих данных следует, что Лондон через посредников поддерживает работу различных информационных изданий, в частности, «Медузы*» и «Медиазоны», а также сформировал тайную сеть влиятельных персон в русскоязычном сегменте социальных сетей. В МИД назвали «шокирующим» доклад о вмешательстве Британии в дела России 3 октября 2021, 21:40

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

«Масштабы финансирования и проектной деятельности даже при беглом взгляде просто шокируют», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале Захарова напомнила о «Британских файлах», которые группировка «Анонимус» опубликовала в Сети в феврале. «В новых документах конкретики еще больше. Тут все: имена, пароли, явки, гонорары для неподкупно независимых», – отметила она. Официальный представитель российского МИД перечислила получателей британского финансирования на продвижение западных ценностей в той или иной форме в России, среди которых такие иностранные агенты как портал «Такие дела» и «Медиазона». На их финансирование, согласно попавшим в Сети документам, посольством Британии было выделено 201 млн рублей и 100 тыс. фунтов ежегодно соответственно. «Иностранные агенты? Ну что вы, они же дети, независимые журналисты и активисты. Очень ждем реакции Лондона. Пора», – отметила Захарова. Она также отметила, что «среди упомянутых целей проектов – стимулирование правозащитной деятельности, поддержание ЛГБТ-сообщества, развитие сети независимых журналистов и блогеров, установление контактов с представителями нового поколения общественных и политических лидеров и приобщение их к британской культуре. Инициирование и продвижение таких проектов выходит за рамки нормальной дипломатической деятельности и российского законодательства». «Что нам скажут на этот счет специалисты по борьбе с пропагандой в Брюсселе или выступающие в поддержку чистой журналистики профильные уполномоченные ОБСЕ, Совета Европы и ЮНЕСКО? Кстати, выигрышно и уместно смотрелась бы сейчас резолюция Европарламента в адрес Лондона с призывом остановить вмешательство во внутренние дела России и прекратить продвижение проплаченной враждебной пропаганды. Интересно, Русская служба Би-би-си снова не сочтет этот сюжет заслуживающим освещения?» – заключила Захарова. Напомним, документы британской правительственной организации Global Britain Fund, в которых представлен отчет о работе посольства Лондона в России, попали в Сеть. В отчете также говорится о поддержке НКО, признанных в этом году иностранными агентами. Опубликованные материалы относятся к 2018 году, в них сообщается о целях и задачах британцев на российской территории: распределяются суммы на пропаганду ЛГБТ, развитие целой сети блогеров, которая будет продвигать интересы Лондона. Опубликовано «досье Пандоры» об офшорных схемах мировых лидеров 3 октября 2021, 21:05 Текст: Елена Мирошниченко

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам, среди которых президенты Украины Владимир Зеленский, Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и другие. В список попали 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из 100 стран, сообщает The Guardian. Согласно материалам досье, президент Украины Владимир Зеленский, а также братья Сергей и Борис Шефиры зарегистрировали офшор, трастовым владельцем которого стал глава СБУ Иван Баканов. Офшоры собственников компании «Квартал 95» использовались для покупки трех элитных квартир в Лондоне. Зеленский с партнерами имел офшоры, связанные с их бизнесом на Британских Виргинских островах и Кипре, и использовал офшоры, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя ее. Также в досье речь идет о семье президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая за последние годы якобы «продала британскую недвижимость на сумму около 400 млн фунтов», а одно из владений было продано в собственность британской короны, сообщает RT. Кроме того сообщается о сотрудничестве юридической фирмы из США Baker McKenzie с украинским предпринимателем Игорем Коломойским, которому компания «помогла создать современную офшорную систему и продолжает оставаться опорой этой теневой экономики». По версии расследователей, он «отмыл $5,5 млрд через сеть подставных компаний, покупая фабрики и коммерческую недвижимость в самом сердце США». Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, согласно версии ICIJ, использовал офшор для приобретения замка на юге Франции стоимостью 22 млн долларов. Король Иордании Абдалла II через офшоры купил элитную недвижимость в США и Британии на 100 млн долларов. Как отмечает издание, на территории государства сайт ICIJ был заблокирован за несколько часов до выхода «досье Пандоры». Экс премьер-министр Великобритании Тони Блэр также попал в список. Он, как утверждают расследователи, в 2017 через офшор купил в Лондоне здание за 6,4 млн фунтов. Напомним, в 2015 году германская газета Süddeutsche Zeitung получила из анонимного источника архив панамской юридической фирмы Mossack Fonseca со списком акционеров, бенефициаров и владельцев офшорных компаний. Над досье работали сотни зарубежных СМИ. Доступ был получен к 11,5 млн документов. Публикация итогов расследования вызвала цепную реакцию скандалов, в которых оказались замешаны такие политические фигуры, как спонсоры предвыборной кампании Барака Обамы, президент Украины Петр Порошенко и лидеры других стран. При проверке «панамского досье» Росфинмониторинг обнаружил 4 тыс. 197 офшорных компаний, которые подконтрольны россиянам. Путин случайно «подслушал» совещание министров 3 октября 2021, 17:36

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин случайно «подслушал» онлайн-совещание членов правительства. Когда Путин вошел в кабинет, на его компьютере транслировалось совещание премьера-министра Михаила Мишустина и его заместителей, проходившее в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости». Министры не сразу заметили появление главы государства: вице-премьер Марат Хуснуллин продолжил рассказывать кабмину о принятых решениях. Мишустин окликнул коллегу, чтобы тот обратил внимание на присутствие Путина, и поприветствовал президента. «Я внимательно слушаю, с интересом. <...> Не специально подслушивал. Мне очень приятно было отметить, что этот рабочий накал на подъеме находится», – сказал Путин с улыбкой. Ранее сообщалось, что на следующей неделе президент России Владимир Путин проведет совещание с кабмином по развитию энергетики. Зеленского заподозрили в отмывании денег Коломойского 4 октября 2021, 04:26

Фото: Pavlo Gonchar/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским, сообщают украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры». Украинское издание «Следствие.Инфо» в фильме «Офшор-95» заявило, что «досье Пандоры» «частично подтвердило схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в офшорные фирмы Владимира Зеленского и его соратников». Издание заявило, что выяснило, кто является конечными владельцами офшоров, которые могли получить деньги. Предполагается, что указанные средства «могли быть частью истории по выводу и отмыванию денег из Приватбанка». По версии издания, в 2012 году участники основанной Зеленским студии «Квартал 95» зарегистрировали свыше «десятка фирм на Британских Виргинских островах, в Белизе и на Кипре». Центральной была фирма Maltex Multicapital Corp, передает ТАСС. В фильме говорится, что Maltex Multicapital «поровну поделена между компаниями Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и Андрея Яковлева», а номинальным владельцем была фирма нынешнего главы СБУ Ивана Баканова. Сообщается, что при отмывании денег компаниями «кварталовцев» средства могли переводиться «через кипрский филиал Приватбанка». Как минимум одна из компаний лидеров «Квартала 95» имела там счет, поэтому «офшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег». «Следствие.Инфо» пишет, что Зеленский и его окружение в 2012 году создали сеть компаний, которая в настоящий момент владеет элитными квартирами в Лондоне. По версии издания, при начале сотрудничества студии с каналом Игоря Коломойского Зеленский и близкие к нему люди «создали сеть офшорных компаний». Стоимость недвижимости оценивается в «миллионы долларов». В частности, опубликованы сведения о трех квартирах элитного класса: двумя владеет первый помощник президента Украины Сергей Шефир (общая стоимость – свыше 5 млн долларов), третьей – «бывший бизнес-партнер президента Зеленского, сценарист и режиссер фильмов и сериалов студии «Квартал 95» Андрей Яковлев» (более 2 млн долларов). Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам, среди которых президенты Украины Владимир Зеленский, Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и другие. В США предсказали закат Европы 3 октября 2021, 17:22

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Американский политик и ранее идеолог палеоконсервативной фракции Республиканской партии Патрик Бьюкенен в статье для The American Conservative заключил, что Европа, несмотря на свою значимость в недавнем прошлом, близится к закату. Бьюкенен считает, что будущее остается за Азией, именно там располагаются самые густонаселенные страны, шесть из девяти ядерных держав, а также крупнейшие мировые экономики после США – Китай и Япония, передает РИА «Новости». Он уверен, что эти факторы послужили причиной переориентации Вашингтона в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. По мнению политика, в Европе накопилось множество проблем: Великобритания вышла из ЕС, а создание AUKUS лишь подтверждает ее отдаление от соседних стран; Франция возмущена из-за срыва сделки по поставкам подлодок и серьезно дистанцировалась от союзников по Североатлантическому альянсу. Также он упомянул, что по итогам выборов в Германии партия ХДС впервые в истории набрала лишь четверть голосов. Помимо этого, в Европе нарастают внутриполитические споры: все чаще возникают вопросы об отделении Шотландии от Великобритании, Каталонии – от Испании и даже Сардинии от Италии. Напомним, первой инициативой AUKUS стало создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. США решили передать ей технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что Канберра намерена строить АПЛ, но не стремится заполучить ядерное оружие. Сноуден высмеял ситуацию с офшорами 4 октября 2021, 04:57 Текст: Антон Антонов

Компании, которые работают с офшорами, даже после «апокалиптических» утечек информации продолжают составлять «секретные» базы данных, заявил экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Сноуден отметил в Twitter, что у «этой очень серьезной истории» есть и «юмористическая сторона» – «даже после двух апокалиптических утечек информации из офшорных финансовых/юридических компаний», те «все еще собирают огромные погибельные базы данных». Причем защищены эти базы наклейкой с пометкой «не сливать», заявил он. «Снимаю шляпу перед источником!» – добавил Сноуден. Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В 2015 году германская газета Süddeutsche Zeitung получила из анонимного источника архив панамской юридической фирмы Mossack Fonseca со списком акционеров, бенефициаров и владельцев офшорных компаний («Панамское досье»). Эрнст объяснил упоминание в «досье Пандоры» 4 октября 2021, 00:54

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что сделка, из-за которой его упомянули в «досье Пандоры», не нарушала закон, он никогда не скрывал своего участия в ней. В «досье Пандоры» утверждается, что Эрнст был якобы «секретным партнером» в «сделке по покупке 39 старых, но ценных кинотеатров советской эпохи и прилегающей территории в Москве». По версии составителей «досье», он якобы получил долю в сделке за организацию церемоний открытия и закрытия Олимпиады–2014, передает РИА «Новости». Эрнст, комментируя эти утверждения, указал, что «никогда не скрывал» участия в сделке по приватизации. При этом он опроверг связь между сделкой и его работой во время Олимпиады. Эрнст подчеркнул, что «не совершал», «не совершает сейчас и не собирается» совершать в будущем «никаких противоправных действий». «Так меня воспитали родители», – сказал он. Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» об офшорных схемах. США в «досье Пандоры» объявлены крупнейшим налоговым убежищем. Так, «Южная Дакота, в частности, скрывает миллиарды долларов богатства», которое связано с лицами, «обвиненными в серьезных финансовых преступлениях». Гиперзвуковым «Цирконом» впервые выстрелили с подлодки 4 октября 2021, 08:51

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки, сообщила пресс-служба Минобороны. «Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. Отмечается, что стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря. Полет ракеты соответствовал заданным параметрам, испытательная стрельба признана успешной. Ранее сообщалось, что в начале октября планируется провести первый испытательный пуск подводной версии гиперзвуковой ракеты «Циркон». Напомним, успешно прошли летно-конструкторские испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя – фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота. В августе Минобороны в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» заключило первый контракт на поставку ракет «Циркон». Минобороны Британии пригрозило России атаками тысяч хакеров 4 октября 2021, 11:25

Фото: Zuma/ЕВ/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Великобритания будет осуществлять кибератаки против враждебных государств, таких как Россия, которые попытаются нанести ущерб Соединенному Королевству, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью The Daily Telegraph. «Некоторые иностранные государства ведут кибервойну против нас каждый божий день. В соответствии с международным правом <...> мы вправе защищать себя. Мы будем защищать себя от киберопераций, если они будут опасными, вредоносными или наносящими ущерб», – цитирует ИноТВ Уоллеса. Также глава оборонного ведомства Британии объявил о планах по строительству штаб-квартиры Национальных кибернетических сил, которая обойдется Лондону в 5 млрд фунтов стерлингов (6,8 млрд долларов). Издание уточняет, что располагаться она будет в Самсбери, в графстве Ланкашир. По словам Уоллеса, ожидается, что в это ведомство к 2030 году будут наняты «тысячи хакеров и аналитиков». Национальные кибернетические силы, как он подчеркнул, «поставят Британию в первую линию» стран, обладающих возможностью проводить кибератаки. «Один из способов, как вы можете сделать это – обезвредить инструментарий, который используется против вас. Например, если враждебное государство задействует сервер, чтобы применить против вас программы-вымогатели, шпионское оборудование или дезинформацию, вы могли бы использовать наступательные киберсредства, чтобы разделаться с этими серверами. Наступательные киберсредства могут делать множество вещей, в том числе преследовать педофилов и их сети, преследовать террористов и их сети и, конечно, преследовать враждебные государства, если мы решим так поступить», – заявил министр. В качестве примера министр привел кибератаки с использованием вируса WannaCry, который в декабре 2017 года нанес ущерб в размере 92 млн фунтов стерлингов (более 125 млн долларов) Национальной системе здравоохранения Соединенного Королевства. Великобритания официально возложила на КНДР ответственность за эту масштабную кибератаку. «Это новый фронт, новое поле битвы. Моя обязанность – защищать, и это включает в себя иметь возможность лишить ваших противников возможностей атаковать вас. Было бы нарушением служебного долга, если бы мы не обладали такими возможностями. Кто знает, что с нами будет через 20 лет, на нас пока не совершали кибератаку наивысшего уровня, катастрофическую кибератаку», – добавил глава Минобороны. Ранее глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб заявил, что власти Великобритании будут отвечать кибератаками на попытки хакеров действовать против страны в киберпространстве. До этого премьер-министр Британии Борис Джонсон анонсировал создание нового агентства по вопросам искусственного интеллекта, Национальных кибернетических сил для защиты населения от вредоносных действий. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с кем собралась воевать Британия. Россиянка вернулась домой после 30-летнего рабства в Туркмении 4 октября 2021, 09:43 Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Башкирии помогли вернуться в Уфу женщине, которая 30 лет была в рабстве в Туркменистане, ей окажут социальную помощь, сообщил представитель правительства региона. По данным собеседника, в социальных сетях к главе республики Радию Хабирову обратилась уфимка Рашида Судакова с просьбой помочь вернуться на родину ее сестре Гульбине Гильвановой, которая 30 лет не может выехать из Туркменистана. Выяснилось, что женщину использовали как бесплатную рабочую силу, она забыла русский язык и не имела документов. «Глава региона дал поручение оказать необходимую помощь. В вызволении женщины участвовали специалисты управления по вопросам миграции МВД по Башкирии, посольства России в Туркменистане. Билеты Гильвановой купили за счет республики. Ей выделили на первое время деньги, республиканские органы помогут с социальной и трудовой реабилитацией. Помогут оформить российский паспорт», – сообщил источник РИА «Новости». Он отметил, что в настоящее время Гильванова живет у родных. Транзит газа через Украину в Венгрию возобновлен в небольшом объеме 3 октября 2021, 22:49

Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Данные венгерского оператора газотранспортной системы FGSZ свидетельствуют, что транзит российского газа через Украину в Венгрию возобновлен, но осуществляется в небольшом объеме. По информации на 22.00 мск, касающейся пункта «Берегово», транзит составлял чуть больше 200 тыс. кубометров в час, ранее в течение дня прокачка была полностью прекращена, передает РИА «Новости». В пятницу и субботу транзит газа в Венгрию через Украину резко снизился – с 18,528 млн кубометров до 2,31 млн кубометров. По данным FGSZ, в воскресенье транзит газа через Украину в Венгрию в точке «Берегово» отсутствовал. В пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Япония сделала представление России из-за ракетных стрельб 4 октября 2021, 07:40

Фото: mil.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Япония сделала представление российской стороне в связи с планами России провести учения с ракетными стрельбами в Японском море, заявил генсек японского правительства Кацунобу Като. «С 4 по 9 октября Военно-морской флот России планирует провести в Японском море ракетные стрельбы. В связи с этим 30 сентября служба безопасности на море призвала к осторожности при навигации в этой зоне. В связи с проведением российским флотом ракетных стрельб в Японском море, и тем, что в район частично попадает участок исключительной экономической зоны Японии, по дипломатическим каналам российской стороне 30 сентября было сделано представление. Мы внимательно следим за деятельностью российского флота в этом районе и за этими учениями», – передает РИА Новости слова Като. Напомним, Япония выразила протест в связи с российскими стрельбами у Итурупа и на Кунашире. В июле японское издание Sankei Shimbun опубликовало материал, посвященный планируемым Россией учениям с ракетными стрельбами в Японском море. Публикация вызвала активный отклик японских читателей. Японцы потребовали «отомстить» России за ракетные стрельбы. Саакашвили отреагировал на заступничество Зеленского 3 октября 2021, 18:31 Текст: Дмитрий Александров

Арестованный в Грузии экс-президент, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили «не удивился» заступничеству украинского лидера Владимира Зеленского, сказала навестившая того в заключении в Рустави член оппозиционного «Единого национального движения» Эка Херхеулидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. По ее словам, «Саакашвили и Зеленский связаны крепкой дружбой, поэтому Саакашвили был уверен, что Зеленский зафиксирует такую позицию». Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт. При этом Зеленский посетовал, что Саакашвили уехал на родину. Херхеулидзе также сказала, что Саакашвили не имеет в камере телевизора и других источников информации. Именно Херхеулидзе сообщила бывшему президенту об итогах местных выборов в Грузии 2 октября. По данным ЦИК, правящая «Грузинская мечта» взяла около 47 процентов голосов, а «националы» немногим более тридцати. При этом Саакашвили «восхитился» количеством голосов, полученных оппозицией, а также тем, что в Тбилиси предстоит провести второй тур выборов мэра 30 октября. Она также сообщила, что сотрудники администрации тюрьмы и арестовывавшие Саакашвили полицейские снимали селфи с экс-президентом. «Это тоже говорит об обрушении институтов правительства «Грузинской мечты», – сказала Херхеулидзе. Тем временем в СМИ Грузии появились сообщения о том, что задержан водитель трейлера, который помог Саакашвили незаконно пересечь границу. Сообщается, что дальнобойщик ехал в Грузию из Украины. Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии 2 октября. Как передает РИА «Новости», по данным ЦИК, по пропорциональным спискам «Грузинская мечта» получила поддержку 46,65% избирателей, оппозиционная партия «Единое национальное движение» – 30,7%. По итогам голосования на выборах мэра в Тбилиси 30 октября состоится второй тур с участием кандидатов от «Грузинской мечты» Кахи Каладзе и от партии Саакашвили Ники Мелия. Транзит газа в Венгрию через Украину остановлен 3 октября 2021, 19:20 Текст: Елена Мирошниченко

Транзит газа в Венгрию через Украину в пятницу не прекращался, как заявлял Киев, но упал почти в четыре раза, в воскресенье транзит на венгерско-украинской границе отсутствует вообще, согласно информации оператора ГТС Венгрии. Информации на сайте оператора свидетельствует о том, что прокачка газа через пункт «Берегово» на границе Украины с Венгрией 1 октября не прекращалась и составила 4,823 млн кубометров. В то же время, еще 30 сентября она была в 3,8 раза больше – 18,528 млн кубометров. В субботу, 2 октября, транзит снизился еще больше – в 2 раза по сравнению с пятницей, до 2,31 млн кубометров, передает РИА «Новости». По оперативным данным венгерского оператора ГТС FGSZ, в воскресенье транзит газа через Украину в Венгрию в точке «Берегово» отсутствует.



В пятницу в компании «Оператор ГТС Украины» сообщили, что Украина лишилась возможности импорта природного газа из Венгрии по так называемому виртуальному реверсу из-за прекращения транзита по ее территории российского природного газа венгерской стороне. Также в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе. В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. При этом впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол заявил, что реакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из России в Венгрию является «наглостью». В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.