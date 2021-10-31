Во МХАТе обвинили Бузову в отмене спектакля «Чудесный грузин»

Ольга Бузова поздно начала рекламировать спектакль «Чудестный грузин», это стало причиной его отмены, заявила пресс-секретарь Московского художественного академического театра имени М. Горького Виктория Мусина-Пушкина.

«Решение об отмене спектакля принял Владимир Абрамович (Кехман). И пока приказ дошел и мы его опубликовали, а опубликовали мы его достаточно поздно, к этому моменту и были раскуплены уже билеты. Но на момент принятия решения продажи действительно очень плохо шли. Мы очень ждали, что Бузова пораньше начнет рекламировать спектакль, но, к сожалению, она это сделала слишком поздно. И на момент принятия решения билеты действительно очень плохо шли в продаже», – рассказала она «Газете.ru».

По ее словам, каждый театр сейчас самостоятельно принимает правила о возврате билетов за несостоявшиеся спектакли.

«Сейчас каждый театр принимает свои правила о возврате билетов, кто-то 100%, кто-то 90%. И необходимо, чтобы наш генеральный директор тоже подготовил соответствующий приказ, и будет понятно, как будет происходить возврат билетов. Поэтому мы пока, на сегодняшний момент, не написали, как будет происходить это все, а опубликовали телефоны билетного стола, потому что они первые будут в курсе о том, как будут за «Грузина» возвращаться деньги», – добавила пресс-секретарь.

Ранее генеральный директор МХАТа Владимир Кехман принял решение перенести спектакль «Чудесный грузин», показ которого был запланирован на 2 ноября, на неопределенный срок из-за плохих продаж билетов в период карантина.

Российский сенатор Алексей Пушков с иронией отреагировал на сообщение о переносе спектакля МХАТ имени Горького «Чудесный грузин», в котором играет певица и телеведущая Ольга Бузова.

В июне громкой премьерой МХАТа стало представление с участием Ольги Бузовой, которая сыграла в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Худрук МХАТа Эдуард Бояков признался, что театр «хайпанул» на том, что решил пригласить артистку в спектакль о Сталине.

По его словам, это стало «удавшимся экспериментом», а «стоячая овация, которая была после каждого из двух спектаклей, снимает все вопросы».

20 июля пресс-атташе МХАТа Виктория Мусина-Пушкина сообщила, что Московский художественный академический театр им. Горького доволен реакцией зрителей на спектакль «Чудесный грузин» с участием певицы Ольги Бузовой, театр не планирует менять или снимать постановку под давлением критиков.

Как следует из данных сайта госзакупок, МХАТ им. Горького заключил контракт с певицей Ольгой Бузовой на два показа спектакля «Чудесный грузин», где она исполнила роль певицы Бэллы Шанталь, 17 и 18 сентября. За исполнение роли певице предназначен гонорар в размере 234 тыс. рублей.