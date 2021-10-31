В Москве открылись новые пункты бесплатного экспресс-тестирования на COVID

В Москве открылись еще 20 пунктов экспресс-тестирования, теперь москвичи могут бесплатно сдать тест на коронавирус в 15 центрах госуслуг и в вестибюлях некоторых станций метро.

«Можно выходить на mos.ru, смотреть адреса этих пунктов, и те, кто не желает идти в поликлинику, могут прийти, сдать экспресс-тест и проверить свои сомнения, если есть какие-то признаки заболевания. Или просто прийти и убедиться, что здоровы», – приводятся слова Собянина на сайте мэра Москвы.

По его словам, в городе расширяется экспресс-тестирование, которое показало свою эффективность.

Отмечается, что кроме 50 точек, открытых ранее, теперь сдать экспресс-тест можно ежедневно в 15 центрах госуслуг, а также в вестибюлях нескольких станций метро, а именно на «Тверской» и «Пушкинской», «Маяковской», «Тургеневской», «Хорошевской» и «Третьяковской».

На портале добавляется, что тест можно сдать и во время нерабочих дней. С собой нужно взять только паспорт и номер полиса ОМС, а ребенку для теста необходимо свидетельство о рождении.