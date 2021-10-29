Премьер Грузии высказался о смерти Саакашвили от голода

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «шоу и спектаклем» голодовку экс-президента, главы украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили в тюрьме в Рустави с 1 октября и отверг возможность его перевода в гражданскую клинику, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Комментируя для телекомпании «Имеди» голодовку бывшего президента, премьер-министр сказал, что тот находится под постоянным контролем врачей.

При этом он отметил, что «по закону у человека есть право на самоубийство».

Ираклий Гарибашвили заявил, что в Грузии около 10 тыс. заключенных, и «начнется хаос», если все они запросят перевод в гражданские лечебницы.

Премьер сказал, что на деле Саакашвили рассчитывает на возможность организации побега, если его переведут в гражданскую больницу.

«Саакашвили долго будет сидеть в тюрьме», – заявил глава правительства, сообщивший, что в случае ухудшения состояния бывшего президента переведут в тюремную больницу в окраинном Глданском районе Тбилиси.

«Провокаций мы не допустим», – заявил премьер.

В субботу в Грузии состоится второй тур местных выборов. В связи с этим голодающий с 1 октября Саакашвили, который сидит в тюрьме по приговору на шесть лет, сообщил, что с 29 октября отказывается от помощи врачей и вверяет свою судьбу гражданам страны, чтобы они проголосовали за оппозицию, а затем вызволили бы его из заключения.

Накануне Грузия исключила возможность передачи Саакашвили Украине, равно как и его досрочное освобождение.

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