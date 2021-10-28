Сатановский предостерег Россию от «беззубого» ответа Турции на атаку «Байрактара» в Донбассе

Запрет Россией ввоза турецких мандаринов и претензии к томатам не могут являться адекватным ответом на применение дронов «Байрактар» в Донбассе и антироссийскую риторику президента Эрдогана, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский.

«Надеюсь, что применение турецких беспилотников «Байрактар» в Донбассе и запрет Россией ввоза мандаринов из Турции – это совпадение. Поскольку, если это наш ответ, то он совершенно беззубый и несоразмерный. Импотент ведь не может выполнить супружеский долг не потому, что он не хочет, а потому, что не может», – пояснил президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

По его мнению, «ранее наша страна работала по турецкому направлению с куда большей пользой для себя». «В российской истории за последние 300 лет есть много примеров того, как должна действовать наша страна против Турции, если та делает какие-то вражеские шаги. Напомню, что половина южной территории исторической России – это бывшая Турция», – указал собеседник.

При этом аналитик добавил, что Москва, несмотря на антироссийские выпады Анкары, укрепляет энергобезопасность Турции. «Россия строит в Турции атомную станцию «Аккую». Это показывает, что мы теперь народ не столько воюющий, сколько торгующий», – посетовал Сатановский.

Напомним, Россия с 29 октября приостанавливает ввоз мандаринов турецкого производителя Fikret Degirmenci из Турции. По данным Роспотребнадзора, в продукции превышен максимально допустимый уровень пестицида хлорпирифос.

Минсельхоз Турции заявил, что не получал официального уведомления от Роспотребнадзора, однако пояснил, что, вероятно, решение Москвы не касается всего экспорта мандаринов из Турции в Россию, речь идет о конкретной компании.

При этом днем ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе, об этом сообщил украинский Генштаб.

Украинская сторона утверждает, что беспилотник не пересекал линию разграничения и на территорию ДНР не вторгался. Это запрещено Минскими соглашениями и прочими договоренностями, в том числе и под эгидой ОБСЕ. С другой стороны, как писала газета ВЗГЛЯД, съемка атаки одинокой пушки проводилась почти вертикально, то есть с летательного аппарата, который линию разграничения все-таки пересек.

Помимо этого, в прошлом месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает. Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.

Сразу после этого Россельхознадзор обнаружил в турецких помидорах вирус коричневой морщинистости, а во фруктах – бурую монилиозную гниль, передает РИА «Новости».

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