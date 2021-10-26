|
|
Мужчина с ножом напал на прохожих в Вене
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Психический нездоровый мужчина атаковал 26 октября нескольких прохожих в Вене, четверо пострадали, сообщает полиция.
Следователи исключили политический или религиозный мотив преступления. Пострадавшие получили лишь ножевые ранения, их жизни ничего не угрожает. Задержанным оказался 35-летний австриец, передает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати.
В Австрии 26 октября объявлен выходным днем по случаю Национального праздника, дня принятия закона о постоянном нейтралитете республики после Второй мировой войны.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 72-летний пациент ударил ножом врача в отдлении хирургии. По факту нападения возбуждено уголовное дело.
Россия выдвинула условие для начала диалога с США по тактическому ЯО
|
|
Предварительным условием начала обсуждения нестратегических ядерных вооружений Москвой и Вашингтоном является вывод американских систем из Европы, а также ликвидация предназначенной для них инфраструктуры, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Обязательное предварительное условие для обсуждения НСЯО (нестратегического ядерного оружия) – вывод из Европы американских боезарядов данного класса на национальную территорию. А также – ликвидация инфраструктуры по хранению и обслуживанию указанных вооружений, прекращение практики «совместных ядерных миссий» в рамках НАТО», – заявил Антонов на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения имени Джеймса Мартина при Миддлберийском институте международных исследований в Монтерее, штат Калифорния. Текст выступления опубликован на странице дипмиссии в соцсети Facebook.
Он подтвердил, что «по ключевым проблемам стратегической повестки» между Россией и США «сохраняются существенные различия». «Например, американская сторона настаивает на расширении нынешнего режима контроля над вооружениями, базирующегося на Договоре о СНВ. Стремится охватить все виды ядерного оружия. Наши американские коллеги относят сюда любые развернутые и неразвернутые ядерные боезаряды на носителях как межконтинентальной, так и иной дальности. При этом в Вашингтоне не скрывают, что приоритетом в плане ограничения является наше нестратегическое ядерное оружие и новейшие стратегические вооружения», – уточнил посол. По его словам, Россия в этом отношении занимает последовательную обозначенную позицию.
«Что касается наших новейших страткомплексов, то некоторые уже поставлены или будут поставлены в засчет по ДСНВ. При этом мы не отказываемся от обсуждения роли и места прочих стратсистем в будущих режимах контроля над вооружениями», – подчеркнул Антонов.
В начале июня американское издание National Interest написало, что Россия обладает самым большим в мире арсеналом тактического ядерного оружия, который насчитывает от 3 до 6 тыс. боеголовок. При этом в публикации отмечалось, с экономической точки зрения России более выгодно хранить большие запасы тактического ядерного оружия, нежели участвовать в гонке других видов вооружений с НАТО.
В мае глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявлял, что Соединенные Штаты не делают различий между стратегическим и тактическим ядерным оружием и любое применение ядерного оружия будет иметь стратегические последствия.
В апреле Москва обвинила Вашингтон в отработке навыков применения развернутого в Европе американского нестратегического ядерного оружия (НСЯО) в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО, что прямо противоречит юридически обязывающим требованиям Договора о нераспространении ядерного оружия. В феврале в Москве категорически отвергли продвигаемую Вашингтоном концепцию ограниченной ядерной войны.
В начале 2021 года Москва и Вашингтон договорились о продлении СНВ-3. 3 февраля Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. В ноябре 2020 года президент Владимир Путин заявлял, что, учитывая современные военно-политические риски, Россия будет заниматься модернизацией ядерных сил.
В Раде призвали украинцев готовиться к холоду из-за отсутствия топлива
|
|
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива призвал украинцев готовиться к холоду из-за отсутствия топлива.
«Остановила работу Славянская ТЭС из-за отсутствия топлива. Оба блока станции полностью выключены. И это только начало той надвигающейся катастрофы, с которой столкнулась Украина. Холод, голод, болезни, смерть…» – написал Кива на своей странице в соцсети Facebook.
В прошлую субботу депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
Ранее на Украине заявили об энергетической катастрофе. В середине октября экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. В свою очередь экс-премьер Украины Арсений Яценюк обвинил Киев в несвоевременной покупке газа, которая обернется миллиардными убытками. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров ответил на слова главы Минобороны Германии о сдерживании России
Заявления министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости ядерного сдерживания России являются фантазией и примером нежелания НАТО концентрироваться на реальности, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Норвегии.
«Мы верим, что нам необходимо концентрироваться на реальной жизни. Пока же воображение НАТО идет в сторону сдерживания России, подготовки атаковать Россию, как об этом сказала госпожа Крамп-Карренбауэр из Германии о том, что им необходимо быть готовыми грозить России ядерным оружием. Это все фантазии. Если ей приносит это удовольствие, может быть, это удовлетворяет кого-то из ее поклонников», – приводит слова Лаврова ТАСС.
Как заявил глава российского внешнеполитического ведомства, НАТО озабочена идеологическими вопросами и не хочет иметь дружественных отношений с Москвой. «Кто номер один, кому править миром – это то, что мы слышим от наших партнеров из НАТО. Они решили, что им не нужно иметь Основополагающий акт Россия – НАТО, который является основой наших отношений. Они называют Россию и теперь Китай, а на самом деле Россию и Китай вместе, угрозой для НАТО», – отметил министр иностранных дел.
По его словам, в настоящее время Североатлантический альянс «пытается найти смысл своего дальнейшего существования». «Мой хороший друг [генеральный секретарь НАТО] Йенс Столтенберг, который был прекрасным премьер-министром Норвегии, теперь говорит, что НАТО должна быть ответственна за безопасность по всему миру, например в Индо-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке. И конечно, у нас есть эти разногласия с норвежскими соседями, которые мы обсуждаем», – добавил Лавров.
-
Он отметил, что считает норвежцев очень прагматичными людьми. «Мы хотим быть прагматичными и концентрироваться на позитивном. Что бы ни делала Норвегия в качестве члена Североатлантического альянса, я уверен, она будет делать это с учетом полного осознания важности отношений с Россией», – заключил глава российского дипведомства.
Ранее в понедельник атташе по вопросам обороны при посольстве Германии был приглашен в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России, где ему указали, что высказывания министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о сдерживании России провоцируют напряженность в Европе. В минувшую субботу министр обороны России Сергей Шойгу обвинил НАТО в стягивании сил к границам России, напомнив главе военного ведомства Германии, чем подобное заканчивается для Германии и Европы.
В прошлый четверг страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что НАТО в случае необходимости готова применить для сдерживания России средства военного характера, в том числе атомное оружие. Немецкие СМИ сообщали, что НАТО приготовилось к конфликту с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Депутат призвал коллег присоединиться к волонтерской акции взаимопомощи
На пленарном заседании Госдумы депутат, председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев призвал коллег присоединиться к волонтерской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в течение предстоящей региональной недели и на постоянной основе.
«Выступая сегодня, я хочу призвать вас принять активное участие в работе штабов #МЫВМЕСТЕ в ваших регионах, и оказать посильную помощь. Она может быть любой. На горячую линию #МЫВМЕСТЕ 8-800-200-34-11 ежедневно поступают звонки, и с введением ограничений их будет все больше. Есть те, кому в ближайшие месяцы будет особенно тяжело. В регионах вводят обязательную самоизоляцию для граждан старше 60 лет. Если у человека есть родные, то это можно пережить. А если ты одинок, то это проблема. В России почти 8 млн одиноких пожилых людей. И им понадобится наша помощь», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Сегодня деятельность штабов развернута во всех регионах, почти в 900 медицинских учреждениях работают волонтеры-медики, включая «красные зоны» в 276 больницах. 16 тыс. человек помогают в организации вакцинации населения.
Основными направления их деятельности являются адресная помощь в покупке и доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, волонтерская помощь в медицинских организациях, в колл-центрах, ведение просветительской работы о важности вакцинации от COVID-19, автомобильное волонтерство и многое другое.
Также активисты оказывают психологическую помощь, которую может получить любой человек, написав одному из специалистов в чат-бот Viber, Вконтакте или Telegram.
По словам Метелева, во всех регионах работают «горячие» линии: либо через подключение к федеральной «горячей» линии #МЫВМЕСТЕ, либо запускаются самостоятельные региональные – по решению субъекта.
Штабы #МЫВМЕСТЕ смогли помочь за период пандемии адресно 6,5 млн граждан
«За этой цифрой – жизни людей, многие из которых были в прямом смысле спасены. Штабы не прекращали свою работу. В период снижения пика заболеваемости они занимались другой позитивной повесткой в регионах, но сейчас общий приоритет – борьба с COVID и помощь людям», – отметил он.
Метелев сообщил также, что организаторы акции готовы познакомить всех желающих депутатов с координаторами волонтёрских штабов #МЫВМЕСТЕ в регионах, дать контакты и помочь организовать участие депутатов в их работе.
«Если вы еще не знакомы с нашими координаторами – мы готовы вас познакомить. Передать все контакты, организовать ваше участие в работе волонтерского штаба. Только прошу вас не политизировать тему, – подчеркнул он – Вне зависимости от вашей партийной принадлежности и взглядов людей, работающих в штабах – у нас есть одна общая задача – не допустить гибели людей и облегчить жизнь тем, кому сейчас особенно тяжело».
Присоединиться к акции, помочь ресурсами или стать волонтёром может каждый желающий на сайте МЫВМЕСТЕ.РФ.
Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ стартовала в марте 2020 года в период первой волны коронавируса.
В 2021 году 18 участников акции #МЫВМЕСТЕ были избраны в Государственную Думу.
Британская полиция сообщила об убийстве россиянина
|
|
Россиянин Леонид Лабошин, работавший в Оксфордском университете, погиб в результате вооруженного нападения в городе Ботли к западу от Оксфорда, заявили в полиции долины Темзы.
«Семья Леонида Юрьевича Лабошина почтила его память. Он скончался после инцидента <...> в Ботли в воскресенье, 17 октября», – передает РИА Новости сообщение правоохранительных органов.
Лабошин родился в Санкт-Петербурге и окончил СПбГУ. Позже его пригласили на работу в Оксфордский университет в качестве программиста, где он занимался проектами, связанными с ранним диагностированием и хирургическим лечением рака. Лабошину был 31 год.
«Леонид был невероятно чутким, умным и способным человеком. Он был заботливым и любящим сыном, братом и дядей. Любил играть на гитаре и учился играть на скрипке и пианино. Он любил музыку», – приводит полиция слова семьи погибшего.
Ранее стражи порядка сообщили, что 17 октября на мужчину совершили нападение, от ножевых ранений он скончался на месте. После этого началось расследование, при этом личность погибшего на тот момент не стали раскрывать.
По подозрению в убийстве задержали 33-летнего Юджина Комана. Позже ему предъявили обвинения в убийстве и хранении холодного оружия.
Напомним, в ноябре 2012 года тело Алекандра Перепеличного обнаружили неподалеку от арендованного им дома в графстве Суррей. Он вышел на утреннюю пробежку, в ходе которой упал и умер. СМИ заявляли даже об «убийстве» Перепеличного, но британские власти признали его смерть естественной. Бизнесмен являлся информатором по «делу Магнитского».
Российские морпехи отогнали пиратов от контейнеровоза в Атлантике
Российские морские пехотинцы с большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» на вертолете отогнали пиратов от контейнеровоза в Атлантике и предотвратили его захват, сообщили в Минобороны.
«25 октября экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана», – приводит текст сообщения ТАСС.
По информации военного ведомства, нападению пиратов подвергся контейнеровоз «Люция», идущий под флагом Панамы из Республики Того в Республику Камерун.
Как уточнили в Минобороны, после получения сигнала бедствия был поднят вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты. «При подлете военного вертолета пираты покинули судно, сели в быстроходную лодку и на полной скорости направились в сторону берега. <…> Позже с БПК «Вице-адмирал Кулаков» на борт контейнеровоза была высажена группа антитеррора, которая освободила экипаж и приступила к досмотру судна», – сообщили в Минобороны.
Отряд кораблей и судов Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Алтай» действуют в Гвинейском заливе Атлантического океана в течение трех недель. Российские моряки обеспечивают безопасность гражданского мореплавания, проводя мониторинг надводной обстановки с помощью палубной авиации.
Накануне контейнеровоз под флагом Панамы подвергся атаке пиратов в Гвинейском заливе. В середине октября моряки Северного флота с большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» провели в Гвинейском заливе учения по борьбе с пиратами.
Эксперт объяснил важность сохранения поста президента для Татарстана
|
|
«У Татарстана большие обязанности по представлению РФ в исламском и тюркском мире. Президент Рустам Минниханов регулярно общается с зарубежными государственными деятелями. Восточная дипломатия очень тонко реагирует на такие нюансы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Руслан Айсин. Ранее татарский парламент единогласно проголосовал против переименования должности президента республики.
«Федерация – это собрание субъектов федерации, то есть государств в государстве. Согласно Конституции РФ, у каждого субъекта федерации есть свои символические особенности, которые определяют их некую государственность. В Татарстане, как и в других республиках, они тоже есть: флаг, гимн, а также особое наименование органов представительной власти», – пояснил казанский политолог, бывший лидер Всемирного форума татарской молодежи Руслан Айсин.
В свое время лидер Чечни Рамзан Кадыров стал инициатором отказа от наименования президента, напомнил Айсин. «Но Татарстан тогда заявил, что для республики это наименование очень важно, потому что это подтверждает определенный статус в рамках федерации», – добавил он.
«Есть и второй аргумент. У Татарстана большие обязанности по представлению РФ в исламском и тюркском мире. Известно, что президент Рустам Минниханов регулярно общается с зарубежными государственными деятелями. Нужно понимать, что восточная дипломатия очень тонко реагирует на такие нюансы. Зарубежным лидерам важно, что они имеют дело с человеком, у которого есть определенные регалии. Так устроен Восток. При этом, конечно, очевидно, что их российский собеседник несет определенные обязательства, наложенные на него самим президентом Путиным», – уточнил политолог.
«Понижение до статуса «глава региона» для восточных лидеров будет означать, что перед ними не прямой представитель, а губернатор какой-то провинции. Соответственно уровень разговора будет совсем другой. Первое лицо само не станет общаться, пришлет вместо себя другого человека», – предположил Айсин.
«В-третьих, напомню, что в 2016 году Путин в одной из бесед с журналистами ответил на вопрос о наименовании поста лидера Татарстана. Он тогда сказал: пусть народ Татарстана сам это и решает. В этом смысле Путин оказался объективен. Не сенатору Андрею Клишасу и не депутату Госдумы Павлу Крашенинникову такие дела решать. Вот на эти три аргумента и опирается позиция Казани», – подытожил казанский политолог.
Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, 27 сентября сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».
Законопроект, в частности, устанавливает общее для всех регионов страны наименование должности высшего должностного лица – глава субъекта России. В пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству поясняли, что «с учетом исторических, национальных и иных традиций региона конституцией (уставом) субъекта может быть предусмотрено дополнительное наименование должности», однако оно не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства – президента Российской Федерации.
В понедельник Госсовет Татарстана отказался поддержать проект закона. «На наш взгляд, отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя России как демократического федеративного правового государства. Мы полагаем, что в представленной редакции законопроект отходит от установления общих принципов основ правового регулирования деятельности органов государственной власти субъектов», – сказал глава комитета Госсовета по госстроительству Альберт Хабибуллин, отметив, в частности, требование об унификации высших должностей в регионе.
Решение было принято единогласно. Татарстан остается единственным регионом страны, глава которого именуется президентом.
Жительница Астрахани отсудила у больницы рекордную компенсацию за смерть от COVID
Жительница Ахтубинска добилась компенсации за смерть мужа от коронавируса в размере 1 млн рублей от районной больницы.
Женщина потребовала деньги из-за того, что врачи не оказали своевременную помощь ее 60-летнему мужу, передает Znak.com.
Согласно документам Астраханского областного суда, в начале июня мужчина обратился в районную больницу с жалобами на кашель и боль в груди. Он заявил, что имел до этого контакт с зараженными коронавирусом, но ему прописали лишь лечение от ОРВИ. Состояние пожилого человека ухудшилось, госпитализировали его только 19 июня, когда и взяли анализы на коронавирус, а 22 июня он умер.
Супруга умершего обратилась в Следственный комитет, было возбуждено уголовное дело, которое позже прекратили. Адвокат Сергей Бронницкий рассказал, что женщина все же решила обратиться в суд. Ее поддержал после проигрыша первой инстанции областной суд. Отмечается, что 1 млн рублей – это самая большая компенсация, взысканная с больницы в России из-за смерти пациента от коронавируса.
Ранее жителю Омска удалось отсудить у больницы 400 тыс. рублей за смерть родственника от коронавируса. Суд решил, что смерть наступила из-за некачественного оказания медпомощи.
Вирусолог объяснил, почему до сих пор нет лекарства от коронавируса. Как сообщил специалист, вирус – практически неживая субстанция. Он умеет действовать только внутри клетки. Чтобы убить вирус, для этого надо убить клетку, рассказал профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Украина после остановки заводов начала закупать кислород в Польше
Украина начала закупать медицинский кислород в Польше, так как ранее два крупнейших завода по его производству были остановлены, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Да, с учетом того, что он (завод, который производил кислород и остановился) на западе Украины, связались с Польшей – это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей», – заявил Ляшко в интервью интернет-изданию «Украинская правда».
Он отметил, что министерство инфраструктуры быстро выдало все необходимые разрешения, и дистрибьютор, поставляющий этот кислород, привез пару машин из Польши и развез по больницам.
Ранее стало известно, что два крупнейших завода Украины, производящих медицинский кислород, остановили работу для проведения регламентных работ во время вспышки коронавируса.
Украина перешла из «зеленой» зоны в «желтую» из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. С 15 октября Херсонская область попала в «красную зону».
В «красной» зоне запрещена работа развлекательных заведений, спортзалов и ресторанов, а другие места работают лишь при условии 100% вакцинации.
Украина подтвердила отказ признавать российский препарат «Спутник V», поэтому привитым этой вакциной придется соблюдать десятидневный карантин или сдавать тест на коронавирус после пересечения границы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Молдавия впервые подписала контракт на поставку газа из Польши
|
|
Молдавия впервые заключила контракт с польской нефтегазовой компанией PGNiG на пробную поставку 1 млн кубометров газа, сообщила пресс-служба молдавского кабмина.
«Правительство Республики Молдова сообщает, что сегодня, 25 октября 2021 года, был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG», – сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
В правительстве отметили, что Молдавия впервые закупила газ у альтернативного источника. Компания Energocom получила семь заявок в рамках тендера. Топливо решено закупить, чтобы оценить возможность импорта газа из альтернативных источников, а также для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа.
Как заявили в кабмине, приобретение газа у польской компании никак не отразится на тарифе для потребителей.
Ранее сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках 700 млн кубов газа в случае необходимости.
Напомним, ранее переговоры России с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
В Газпроме утверждают, что в нынешнем газовом кризисе виновата сама Молдавия. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов (а с учетом просрочки – 709 млн). Представитель Газпрома добавил, что «представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», также им «не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно».
Эстонцев призвали не ждать «Спутник V»
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обратилась к местным жителям с просьбой не ждать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», а вакцинироваться тем, что есть сейчас в стране.
Каллас выступила в парламенте 25 октября, где обсудили тему борьбы с коронавирусом. Депутат от Центристской партии Михаил Стальнухин спросил о планах использования российской вакцины «Спутник V», которой предпочитает прививаться русскоязычное население страны, если она получит одобрение.
Каллас отметила, что договор на покупку вакцины никто не заключал. Она обратила внимание на результаты вакцинации в странах, где уже используют «Спутник V», отметив, что вакцина оказалась не очень полезной.
«Мое пожелание этим людям: стоит использовать вакцины, которые у нас уже есть», – приводит слова Каллас пресс-служба парламента, передает РИА Новости.
Вакцинация от коронавируса в Эстонии стартовала 27 декабря. В стране разрешены вакцины Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Janssen, а прививки уже поставили 782 111 человека, что составляет половину от всего населения страны.
Село Старомарьевка в Донбассе захватили украинские военные
Военные Украины взяли под контроль село Старомарьевка в Донбассе, информацию подтвердили в минобороны страны.
«Вооруженные силы Украины вернули под контроль украинского правительства село Старомарьевка в Донецкой области. Оно расположено у села Гранитное. Эту информацию сначала начали распространять так называемые военные корреспонденты боевиков и сепаратистские СМИ. Источники «Бабеля» в минобороны Украины подтвердили информацию», – сообщило издание «Бабель».
Уточняется, что военные вошли в населенный пункт вечером в понедельник.
По данным издания, в селе в 2020 году проживали 150 человек, в том числе семеро детей. Село находилось в «серой» зоне.
Между тем позже украинские военные опровергли информацию о взятии под контроль населенного пункта.
«Сегодня в социальных сетях распространилась информация о якобы захвате украинскими военнослужащими межпозиционного пространства на временно оккупированных территориях Донецкой области, что неподалеку от населенного пункта Гранитное. Командование Объединенных сил заявляет, что эта информация ложна. Это очередная попытка …дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения», – говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook. Там уточнили, что позиции украинских военных остаются прежними.
Ранее сообщалось, что окраина Донецка подверглась обстрелу со стороны украинских силовиков, в результате чего пострадали дома, а на заводе алюминиевых профилей начался пожар.
Апелляционный суд Амстердама признал скифское золото наследием Украины
|
|
Амстердамский апелляционный суд счел музейную коллекцию «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать Украине.
«Хотя объекты происходят из Крыма, ... они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году», – заявила председательствующая судья, сообщает РИА «Новости».
Суд постановил, что музей Алларда Пирсона в Амстердаме должен передать коллекцию скифского золота на хранение Украине «до стабилизации ситуации в Крыму». Отмечается, что решение Апелляционного суда Амстердама может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.
Заседание суда началось с небольшим опозданием в 11.10 местного времени (12.10 мск). На заседании, помимо представителей сторон конфликта, присутствовали порядка полутора десятка журналистов, в основном российских.
Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году.
Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
Напомним, в сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.
Отношение жителей Финляндии к России значительно ухудшилось
|
|
Больше половины финнов считают Россию военной угрозой, следует из результатов опроса, проведенного финским Аналитическим центром деловой жизни (Eva). В 2012 году положительно страну воспринимали 63% финнов, а сейчас – лишь 34% участников опроса.
В исследовании говорится, что за такой вариант проголосовали 60% респондентов. Также, по информации аналитиков, жители Финляндии в целом стали негативнее относиться к России, передает РИА «Новости».
В 2012 году положительно страну воспринимали 63% финнов, а сейчас – 34% участников опроса. Отрицательное отношение к стране выросло с 30 до 45%.
Руководитель отдела исследований Eva Илкки Хаависто утверждает, что финны внимательно следят за событиями в России и действиями страны на мировой арене и отмечают «негативные события».
Отмечается, что хуже к стране стали относиться представители молодого поколения.
Результаты исследования основаны на ответах более двух тысяч человек, полученных за период с марта по апрель. Респонденты представляют все население страны с 18 до 79 лет.
Ранее в Кремле анонсировали переговоры Владимира Путина с президентом Финляндии Саули Ниинисте. В НАТО заявили, что ценят конструктивный диалог между Хельсинки и Москвой.
Вирусолог спрогнозировал срок завершения эпидемии
Россия достигнет необходимого уровня вакцинированности граждан для победы над эпидемией коронавируса в течение 2022 года, заявил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн.
«У нас слишком много людей настороженных. Время идет, и я думаю, что постепенно власти найдут такой путь к людям, чтобы уговорить их вакцинироваться. <…> Мы в течение следующего года, я думаю, осуществим всю эту вакцинацию и закончим с этой пандемией», – пояснил он в эфире телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом), передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России от коронавируса вакцинировались 43 млн человек. По словам Мишустина, правительство выделило 5 млрд рублей на поддержку регионов с наиболее высоким уровнем тестирования и вакцинации от ковида.
За минувшие сутки в России выявили 37 930 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,2 млн случаев заболевания.