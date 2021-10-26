Бастрыкин поручил СК проверить слова Моргенштерна о Дне Победы

Россия выдвинула условие для начала диалога с США по тактическому ЯО

Предварительным условием начала обсуждения нестратегических ядерных вооружений Москвой и Вашингтоном является вывод американских систем из Европы, а также ликвидация предназначенной для них инфраструктуры, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Обязательное предварительное условие для обсуждения НСЯО (нестратегического ядерного оружия) – вывод из Европы американских боезарядов данного класса на национальную территорию. А также – ликвидация инфраструктуры по хранению и обслуживанию указанных вооружений, прекращение практики «совместных ядерных миссий» в рамках НАТО», – заявил Антонов на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения имени Джеймса Мартина при Миддлберийском институте международных исследований в Монтерее, штат Калифорния. Текст выступления опубликован на странице дипмиссии в соцсети Facebook.

Он подтвердил, что «по ключевым проблемам стратегической повестки» между Россией и США «сохраняются существенные различия». «Например, американская сторона настаивает на расширении нынешнего режима контроля над вооружениями, базирующегося на Договоре о СНВ. Стремится охватить все виды ядерного оружия. Наши американские коллеги относят сюда любые развернутые и неразвернутые ядерные боезаряды на носителях как межконтинентальной, так и иной дальности. При этом в Вашингтоне не скрывают, что приоритетом в плане ограничения является наше нестратегическое ядерное оружие и новейшие стратегические вооружения», – уточнил посол. По его словам, Россия в этом отношении занимает последовательную обозначенную позицию.

«Что касается наших новейших страткомплексов, то некоторые уже поставлены или будут поставлены в засчет по ДСНВ. При этом мы не отказываемся от обсуждения роли и места прочих стратсистем в будущих режимах контроля над вооружениями», – подчеркнул Антонов.

В начале июня американское издание National Interest написало, что Россия обладает самым большим в мире арсеналом тактического ядерного оружия, который насчитывает от 3 до 6 тыс. боеголовок. При этом в публикации отмечалось, с экономической точки зрения России более выгодно хранить большие запасы тактического ядерного оружия, нежели участвовать в гонке других видов вооружений с НАТО.

В мае глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявлял, что Соединенные Штаты не делают различий между стратегическим и тактическим ядерным оружием и любое применение ядерного оружия будет иметь стратегические последствия.

В апреле Москва обвинила Вашингтон в отработке навыков применения развернутого в Европе американского нестратегического ядерного оружия (НСЯО) в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО, что прямо противоречит юридически обязывающим требованиям Договора о нераспространении ядерного оружия. В феврале в Москве категорически отвергли продвигаемую Вашингтоном концепцию ограниченной ядерной войны.

В начале 2021 года Москва и Вашингтон договорились о продлении СНВ-3. 3 февраля Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. В ноябре 2020 года президент Владимир Путин заявлял, что, учитывая современные военно-политические риски, Россия будет заниматься модернизацией ядерных сил.