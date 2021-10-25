В России серьезно отнеслись к сообщениям о поставках Британией ракет Украине

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва воспринимает всерьез сообщения о возможных поставках Киеву Британией ракет, должны быть красные линии.

«Вполне возможно. Мы читаем эту информацию. В конкретных условиях, когда хотели бы поднасолить – особенно англичане – нашей стране, этого исключать нельзя. Но должны быть красные линии», – приводит его слова в эфире телеканала «Россия 24» РИА «Новости».

Он также отметил, что «надо к этой теме серьезно относиться и контролировать ситуацию».

Ранее стало известно, что власти Украины ведут переговоры с Британией о покупке ракет Brimstone для украинских кораблей. По информации издания, стороны обсуждают возможность установки ракет Brimstone стоимостью около 138 тыс. долларов за каждую на украинских самолетах. Министерство обороны Британии подтвердило информацию о поставках ракет Brimstone Украине, уточнив, что речь идет о сделке, заключенной в июне 2021 года.

Как пишет The Times, Великобритания предоставит ракеты класса «земля – земля» для украинских патрульных катеров и ракеты для самолетов по мере расширения сотрудничества между странами после Brexit. Разработанные международным консорциумом Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) ракеты могут поражать «рой» целей одновременно и будут размещены на судах, находящихся на вооружении ВМС Украины, говорится в сообщении.

Кроме того, 15 октября посол республики в Лондоне Вадим Пристайко сообщил, что Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины.

В этой связи генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в беседе с порталом «Обозреватель» выразил мнение, что украинские патрульные катера с установленными на них ракетами Brimstone «смогут наносить ракетные удары по российским военным кораблям».

По словам генерала ВСУ, при запуске этих ракет в необходимом количестве можно уничтожить и «большой корабль противника». Как считает Романенко, благодаря наличию подобного вооружения, у Украины появится возможность «более мощного ответа» на «провокации» России.

При этом генерал отметил, что с учетом соотношения сил Киеву необходимо искать «асимметричные способы ведения войны», вооружение катеров ракетами Brimstone является одним из таких решений.

Ранее Владимир Путин допустил вероятность размещения ракет НАТО на Украине. «Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать с этим?» – задался вопросом российский лидер, имея в виду наступательное оружие, а также ракеты средней и меньшей дальности.