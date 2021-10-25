|
|
В России серьезно отнеслись к сообщениям о поставках Британией ракет Украине
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва воспринимает всерьез сообщения о возможных поставках Киеву Британией ракет, должны быть красные линии.
«Вполне возможно. Мы читаем эту информацию. В конкретных условиях, когда хотели бы поднасолить – особенно англичане – нашей стране, этого исключать нельзя. Но должны быть красные линии», – приводит его слова в эфире телеканала «Россия 24» РИА «Новости».
Он также отметил, что «надо к этой теме серьезно относиться и контролировать ситуацию».
Ранее стало известно, что власти Украины ведут переговоры с Британией о покупке ракет Brimstone для украинских кораблей. По информации издания, стороны обсуждают возможность установки ракет Brimstone стоимостью около 138 тыс. долларов за каждую на украинских самолетах. Министерство обороны Британии подтвердило информацию о поставках ракет Brimstone Украине, уточнив, что речь идет о сделке, заключенной в июне 2021 года.
Как пишет The Times, Великобритания предоставит ракеты класса «земля – земля» для украинских патрульных катеров и ракеты для самолетов по мере расширения сотрудничества между странами после Brexit. Разработанные международным консорциумом Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) ракеты могут поражать «рой» целей одновременно и будут размещены на судах, находящихся на вооружении ВМС Украины, говорится в сообщении.
Кроме того, 15 октября посол республики в Лондоне Вадим Пристайко сообщил, что Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины.
В этой связи генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в беседе с порталом «Обозреватель» выразил мнение, что украинские патрульные катера с установленными на них ракетами Brimstone «смогут наносить ракетные удары по российским военным кораблям».
По словам генерала ВСУ, при запуске этих ракет в необходимом количестве можно уничтожить и «большой корабль противника». Как считает Романенко, благодаря наличию подобного вооружения, у Украины появится возможность «более мощного ответа» на «провокации» России.
При этом генерал отметил, что с учетом соотношения сил Киеву необходимо искать «асимметричные способы ведения войны», вооружение катеров ракетами Brimstone является одним из таких решений.
Ранее Владимир Путин допустил вероятность размещения ракет НАТО на Украине. «Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать с этим?» – задался вопросом российский лидер, имея в виду наступательное оружие, а также ракеты средней и меньшей дальности.
Киев выдвинул России новые требования по Крыму
|
|
Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко потребовал от России выполнять «обязательства» в отношении жителей Крыма и Донбасса, обеспечивая их базовыми потребностями.
«Но Россия, как государство-оккупант, должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров нормандского формата», – заявил дипломат, передает РИА «Новости» со ссылкой на «РБК-Украина».
Николенко подчеркнул, что Россия не может «запретить общаться жителям Крыма и Донбасса с украинскими властями».
Он также потребовал от Москвы «обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса», в частности защиту от коронавируса и безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к обоим регионам.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ведомство планирует найти техническое решение, которое позволит обеспечить коммуникацию людей, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, со всеми органами украинской власти.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «главное в этой новости то, что инициировал очередной цирковой номер» СНБО. Она отметила, что вместо возвращения жителям Донбасса удерживаемых украинскими властями социальных выплат, разблокирования «жизненно важной инфраструктуры» украинские силовики «вновь заготовили провокацию».
Патриарх Варфоломей пожаловался на неблагодарность Московского патриархата
|
|
Константинопольский патриарх Варфоломей утверждает, что Московский патриархат отвечает неблагодарностью Фанару, хотя это Константинополь «христианизировал и сделал цивилизованными» земли Руси.
Патриарх Варфоломей дал интервью кипрской газете Politis по случаю 30-летия пребывания на патриаршем троне. Он считает, что Московский патриархат резко отреагировал на предоставление томоса об автокефалии церкви на Украине из-за «геополитических целей Москвы». В Константинополе заверили, что «с молитвой и благоразумием обдумали все эти параметры реакции» прежде, чем принять решение «только и исключительно в духовных интересах народа Божьего».
«Мы не изучали геополитические интересы с той точки зрения, которая приписывается нам, или финансовые (интересы). Геополитическое развитие событий – я не буду судить, хорошо это или плохо – вошло в жизнь церкви, и мы видим это во всех автокефальных церквях, созданных самим Вселенским патриархатом с жертвами и лишениями», – приводит его слова РИА «Новости».
Патриарх утверждает, что Москва получила Киевскую митрополию под давлением. По версии патриарха Варфоломея, его «предшественника Дионисия IV заставили подписать это письмо о передаче», а «Иеремия был заключен в тюрьму и многое другое в Москве, чтобы отдать дань уважения патриархальным ценностям там».
По его словам, сейчас, «спустя века, константинопольская мать-церковь восстанавливает справедливость в Киеве», а «скромного преемника этих уважаемых людей оскорбляют и заставляют подчиняться светским требованиям». Причем для этого якобы используют «экономическую и светскую силу и власть против церквей».
«Я несу ответственность перед своими предшественниками, перед историей, перед народом Божьим, который ожидает от Константинополя только истины, вдали от временных интересов и мелких счетов», – заявил константинопольский патриарх, обещав не поддаваться давлению.
По его словам, за свое решение он получил лишь «оскорбления, пятнание, клевету, брань и унижения». Патриарх Варфоломей заявил: «Личная полемика с клеветой против моего скромного лица, но особенно – клеветническая кампания против исторической ответственности Трона, который сделал их христианами и почему бы не сделал их цивилизованными, без изменения языка, обычаев и традиций – вот что вызывает чувство страха и неуверенности в других церквях, чтобы не отождествлять себя и не согласовывать с действиями Вселенского патриархата». Патриарх сказал, что обеспокоен не личными нападками, а «попытками ущемить права Константинополя».
Он также раскритиковал украинского митрополита Московского патриархата Онуфрия, который «категорически отказался» принимать участие в «объединительном соборе». При это Константинополь «не разорвал общение с Московским патриархатом именно потому, что не считает, что есть какое-либо нарушение церковного порядка и канонического права». По словам патриарха, «если бы митрополит Онуфрий согласился принять участие в объединительном соборе, на который мать-церковь пригласила его вместе с другими братьями-протоиереями, то, вероятно, сегодня все было бы иначе», но митрополит и его сторонники «категорически отказались способствовать единству и предпочли изоляцию через разделение общества и угрозу раскола». Константинополь полагает, что ситуация со временем изменится.
Патриарх настаивает на первенстве Фанара в православии и «уникальных обязанностях в церкви». «С этой точки зрения, нас здесь, в Фанаре, определенно расстроила инициатива проведения «братской встречи» в Аммане. Все это новая бесноватость для учения нашей церкви и ее традиции», – сказал он.
Напомним, патриарх Варфоломей в связи с недомоганием госпитализирован в больницу Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне. В 2018 году в Софийском соборе был проведен «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. «Новую церковь» назвали «православной церковью Украины». Предоставление Константинополем томоса не учитывало позицию канонической Украинской православной церкви Московского патриархата и спровоцировало захват православных храмов, нападения на священников и верующих со стороны «новой церкви».
«Нафтогаз» предложил Газпрому скидку в 50% на транзит газа сверх контракта
|
|
Компания «Нафтогаз Украина» готова обеспечить дополнительный транзит природного газа через территорию Украины в объеме до 55 млрд куб. м в год на специальных условиях, сообщил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«Нафтогаз», национальная компания, контрагент «Газпрома» в соглашении об организации транзита через Украину, готова организовать транзит через Украину дополнительные 55 млрд куб. м газа (в годовом измерении, или приблизительно 151 млн куб. м в сутки на специальных условиях; эти объемы соответствуют мощности «Северного потока – 2», и для них есть свободная мощность в украинской ГТС», – приводит его слова ТАСС.
Витренко рассказал, что организация такого транзита «может быть на 50% ниже», чем стоимость, предусмотренная в транзитном контракте между «Нафтогазом» и «Газпромом».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает Газпрому скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров в день.
С начала 2021 года суточные объемы прокачки газа через Украину упали в два раза, сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Напомним, Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года, по контракту впервые в истории голубое топливо идет в Венгрию в обход Украины. Молдавия также рассматривает альтернативные Украине маршруты импорта газа.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж».
Сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «шантаже» с целью вызвать рост цен на газ в Европе. По ее мнению, Москва использует в качестве рычага «Северный поток – 2».
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Стал известен кандидат на пост министра обороны Украины
Министром обороны Украины должен стать вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, его кандидатуру уже согласовал глава государства Владимир Зеленский, сообщил главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов со ссылкой на источники.
«Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны. Это Алексей Резников, действующий вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Новый кандидат в министры Резников никак не был ранее связан с вопросами обороны и безопасности. Это профессиональный адвокат, не имевший отношения к боевым действиям и оборонному планированию. Поэтому Резников будет для офиса управляемой фигурой, ему потребуется немало времени для того, чтобы вникнуть в суть происходящего хаоса и выработать в нем какую-то логику и стратегию», – написал он в Facebook.
По словам Бутусова, вторым кандидатом была глава подкомитета комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.
Журналист отметил, что главной мотивацией Зеленского является желание иметь «говорящего» министра обороны вместо «молчащего» Тарана.
Как сообщает РИА «Новости», в пятницу глава пропрезидентской фракции в Верховной раде Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что президент Владимир Зеленский уже определился с кандидатурой на пост министра обороны в случае отставки Андрея Тарана.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил, о ком конкретно идет речь. Агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники передавало, что депутаты могут заменить до пяти министров. Это могут быть министр обороны Андрей Таран, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр соцполитики Марина Лазебная, министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
В Киеве «раскрыли» план Байдена по созданию нового миропорядка без России
|
|
Президент США Джо Байден создает новый миропорядок, при котором Россию якобы «вытолкнут на обочину мировой политики», заявил бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко.
«Единственный способ – отходить от деятельности тех структур, в которых у России реальное право вето. Недаром наши западные партнеры сейчас разрабатывают и в ближайшее время будут реализовывать совершенно иную концепцию мироустройства, основанного на правилах порядка. Но там, где нет Российской Федерации. Это собственно выталкивание России и других тоталитарных режимов на обочину мировой политики», – заявил Огрызко в беседе с телеканалом Espreso.
Дипломат считает, что если одна страна нарушает Устав ООН, то «такой порядок уже никого не устраивает», иначе это будет «псевдопорядок, которым злоупотребляет Россия».
По словам Огрызко, западные партнеры Украины в настоящее время разрабатывают и будут в ближайшее время реализовывать «совершенно иную концепцию мироустройства, основанного на правилах порядка», где якобы не будет России. «Это собственно выталкивание России и других тоталитарных режимов на обочину мировой политики», – пояснил он.
Бывший министр заявил, что через несколько месяцев, согласно плану Байдена, состоится «саммит демократий» с участием стран, «для которых демократические ценности являются первостепенными, которые понимают, что победит или демократия, или автократия».
Также Огрызко выразил мнение о том, что скоро мир якобы разделится на два лагеря: из демократических государств, куда войдут «мощные цивилизованные страны», и автократический из 10-15 стран. Экс-глава украинского МИД выразил надежду, что победу в этом новом мировом противостоянии одержит западный лагерь, поскольку в этом состоит «историческая миссия демократии».
Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что любое полномасштабное нападение России на Украину «будет концом российской армии и концом Российской Федерации». До этого он заявлял, что в случае «полномасштабной агрессии» со стороны Москвы Украина будет вести диверсионную деятельность в России, в том числе «рубить электричество и газ на российской территории».
В офисе Зеленского пригрозили Москве украинскими ракетами
|
|
Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович рассказал об украинской ракетной программе.
По словам Арестовича, Россия «доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время по одной простой причине», что на Украине «работают над ракетной программой». Он выразил уверенность, что украинские «ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы». Арестович утверждает, что «это паритетные действия в ответ на действия России», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Дом».
Напомним, страны-члены альянса утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных Москве обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Стало известно о соглашении Нафтогаза с Молдавией о поставках газа
|
|
Компания «Нафтогаз Украины» подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках 700 млн кубов газа в случае необходимости, сообщили источники в правительстве страны.
По информации издания «Европейская правда», соглашение предполагает, что в случае необходимости будет продаваться импортный ресурс, то есть приобретенный Нафтогазом в Европе.
Напомним, ранее переговоры России с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся ранее от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
В Газпроме утверждают, что в нынешнем газовом кризисе виновата сама Молдавия. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов (а с учетом просрочки – 709 млн). Представитель Газпрома добавил, что «представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», также им «не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно».
В Киеве предсказали конец России в случае нападения на Украину
Любое полномасштабное нападение России на Украину «будет концом российской армии и концом Российской Федерации», заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
«Российские военные как профессионалы прекрасно понимают и подсказывают российскому руководству, что любое полномасштабное нападение на Украину будет концом российской армии и концом Российской Федерации. Это абсолютно проигрышный вариант. Они не могут этого не понимать. И когда они нас пугают вторжением, расширением, намекают на угрозы – это блеф», – приводятся слова Арестовича на сайте телеканала «Дом».
Он считает, что задача блефа – напугать и заставить Киев уступить в отношении «российских прихотей».
«Но за два года они могли убедиться, что это нереально. Ни давление на фронте, ни международное давление, ни попытки запугивания ни к чему не приведут. Лучшее, что можно сделать – между собой договариваться, используя нормандский и минский форматы», – сказал Арестович.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в случае «полномасштабной агрессии» со стороны Москвы Украина будет вести диверсионную деятельность в России, в том числе «рубить электричество и газ на российской территории».
На Украине предсказали Зеленскому унижение на встрече с Путиным
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский отправится на встречу с российским лидером Владимиром Путиным и будет «унижаться» из-за газового кризиса в стране, заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук.
«Зеленский готовит общественное мнение к тому, что встреча с Путиным состоится, потому что мы понимаем, что впереди зима», – пояснил Корнейчук в эфире телеканала «НАШ».
Эксперт также добавил, что вскоре российская сторона запустит газопровод «Северный поток – 2», после чего снизится транзит газа через Украину.
«В этот момент, когда у нас физически не будет хватать газа, потому что мы его берем из транзитной трубы, встанет вопрос: надо ехать, бить челом и договариваться», – считает он.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти обманывают население, утверждая, что страна прекратила импорт российского газа и получает этот ресурс из Европы.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
На Западе увидели интерес России в попытках Венгрии реинтегрировать Закарпатье
Стратегия Венгрии реинтегрировать свои исторические территории на Украине, реализацией которой была бы удовлетворена Россия, представляет большую проблему для президента Владимира Зеленского, пишут СМИ.
Об этом в статье для журнала National Interest заявила замдиректора Евразийского центра при Атлантическом совете Мелинда Харинг (в 2019 году Генпрокуратура России внесла Атлантический совет в список нежелательных организаций), передает РИА «Новости».
По словам Харинг, Будапешт тратит значительные средства на воссоединение с венграми, проживающими в Закарпатье. В частности, считает она, на этой территории создана сеть школ на венгерском языке. Также венгерская община контролирует влиятельные газеты, веб-сайты и телеканалы на венгерском языке на западе Украины, а у многих местных жителей есть венгерские паспорта. «Венгрия регулярно блокирует дальнейшую интеграцию Украины в НАТО и регулярно поднимает шум из-за языковой проблемы на Западной Украине», – заявила Харинг.
Автор статьи считает, что в сложившейся ситуации Москва была бы рада «еще более усложнить жизнь Киеву». «Таким образом, намерения Москвы в Закарпатье определить нетрудно. Россия хочет дестабилизировать Западную Украину», – утверждает аналитик. Харинг заключила, что Зеленскому будет непросто найти способ работать с непокорным Будапештом и лучше интегрировать Закарпатье.
Напомним, Венгрия попросила ОБСЕ направить в Закарпатье специальную мониторинговую миссию для расследования фактов агрессии украинских силовиков против венгров. В Закарпатской области СБУ устроила обыски у функционеров благотворительного фонда, обнаружив у них агитационные материалы за «Большую Венгрию». Также сообщалось об обыске у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в венгерский МИД. Венгрия остро отреагировала на скандальный украинский закон об образовании. Киев в свою очередь обвинил Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины. В ноябре страны договорились перевернуть страницу в двусторонних отношениях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия и Украина обменялись останками погибших в ВОВ красноармейцев
Российские поисковые организации передали украинским поисковикам останки четырех солдат Красной армии, погибших в Великую Отечественную войну, России были переданы останки семнадцати воинов, павших на территории современной Украины.
Как сообщает РИА «Новости», церемония обмена состоялась у монумента Дружбы между российским пунктом пропуска Новые Юрковичи и украинским пунктом пропуска Сеньковка.
Отмечается, что позже останки захоронят на родине.
Ранее останки четырех неизвестных советских воинов, которые пали в годы Великой Отечественной войны на территории финской Лапландии, захоронили в Финляндии.
В Крыму отказались выслушивать от Киева «дилетантские советы в здравоохранении»
Крым не собирается выслушивать от Киева дилетантские советы в сфере здравоохранения, заявил крымский политический эксперт Руслан Бальбек.
«В том, что касается коронавируса, Россия полностью выполняет обязательства государства перед гражданами, так что мы не собираемся от Украины выслушивать дилетантские советы в сфере здравоохранения», – сказал он РИА «Новости».
Бальбек подчеркнул, что Крым не нуждается в чьих-либо советах по вопросам внутренней политики.
«Если спикер украинского МИДа решил поднять вот такими пустыми заявлениями свой статус, то это была пропащая идея. Мы сами разберемся в том, что касается внутренней политики, а господин Николенко пусть прибережет свои советы для более внимательных слушателей», – заключил он.
Ранее официальный представитель МИД Украины Олег Николенко потребовал от России выполнять «обязательства» в отношении жителей Крыма и Донбасса, обеспечивая их базовыми потребностями.
Украина заявила, что предоставила допуск консулов к задержанному в Донбассе россиянину
Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович утверждает, что украинский МИД допустил российских консулов к задержанному в Донбассе гражданину России Андрею Косяку.
«Андрей Косяк сейчас находится в руках украинских правоохранительных органов. Он же подозревается по статье 115 («умышленное убийство») уголовного кодекса Украины за преступление, совершенное в 2010 году, когда он еще был жителем Алчевска и был украинским гражданином. Теперь он имеет паспорт гражданина России... Российское МИД возмутилось, что к Косяку не было консульского допуска. Наш МИД допуск предоставил», – приводятся его слова на сайте телеканала «Дом».
Напомним, украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
В ЛНР обвинили СБУ в пытках задержанного представителя республики с применением психотропных препаратов. Луганская народная республика призвала правозащитников принудить Киев освободить захваченного украинскими силовиками сотрудника представительства ЛНР в СЦКК и привлечь виновных к ответственности.
Украинские националисты организовали акцию у дома Медведчука
Националисты провели акцию протеста у дома главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, политик предполагает, что ее организовала власть.
В пресс-службе партии сообщили, что у дома Медведчука прошла акция протеста национал-радикалов, а также митинг сторонников политика. «Это не первая акция, которую производят национал-радикалы. Более того, они делают это организовано, целеустремленно – для того, чтобы психологически оказывать давление на меня и, самое главное, на членов моей семьи, потому что на меня у них с этим ничего не получится, то есть это очередной проигрыш их. Но кто это организует и кто этим руководит? Безусловно, это делает власть», – приводит слова Медведчука РИА «Новости».
Политик предположил, что так реализуется «план Службы безопасности Украины», который, по его словам, предполагает задействование «национал-радикалов в борьбе с оппозицией и ее лидером».
«Организовывает это власть, которую возглавляет господин (президент Украины Владимир) Зеленский, организовывает это Служба безопасности, которая преступно занимается подобными вещами, нарушая конституционные права мои, членов моей семьи, и нарушая свои должностные обязанности. Вот кто является организаторами, кто стоит за этими акциями», – отметил Медведчук.
Напомним, в начале прошлой недели киевский суд оставил Медведчука под домашним арестом до 7 ноября по новому уголовному делу. Речь идет о подозрениях в госизмене и терроризме, которые Служба безопасности Украины огласила лидеру политсовета ОПЗЖ в октябре.
По версии СБУ, Медведчук помогал срывать поставки угля из-за границы на Украину, чтобы поставлять сырье из Донбасса, тем самым участвуя в заговоре против страны и подрывая ее энергетическую безопасность. Новое уголовное дело Медведчук назвал сфабрикованным и обвинил киевские власти в попытке отвлечь внимание от офшорного скандала и помешать налаживанию отношений с Россией.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил мнение, что происходящее с Медведчуком – «не что иное, как сведение счетов с политическим конкурентом». Кремль осудил решение суда, но вместе с тем отметил, что помочь главе политсовета ОПЗЖ не может, поскольку тот является гражданином Украины.
В мае СБУ обвинила Медведчука в передаче секретных данных о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины. По словам главы СБУ Ивана Баканова, Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку засекреченную информацию о скрытом военном подразделении ВСУ.
Генпрокуратура Украины также заподозрила лидера политсовета ОПЗЖ и Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Суд, однако, решил не арестовывать Медведчука, вместо этого отправив его под домашний арест с 13 мая. Генпрокурор Ирина Венедиктова осталась недовольна решением судебного органа и пообещала «идти дальше» в деле главы политсовета «Оппозиционная платформа – За жизнь».
Медведчук утверждал, что выдвинутые против него обвинения политически мотивированы, и заявлял о готовности к любому исходу дела, в том числе к своему аресту.
На Украине усомнились в необходимости вводить визовый режим с Россией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не считает рациональным введение визового режима с Россией, поскольку в Киеве «понимают, кого не пускать» в страну.
«Вводить или не вводить какие-то визовые режимы? Надо понимать, что после этих действий мы будем иметь. Мы и так понимаем, кто к нам едет, кого мы не пускаем. Хочу сказать, эта информация достаточно специфическая, на самом деле наши пограничники колоссальное число людей по тем или иным причинам не пропускают на нашу территорию. Какую задачу решит введение визового режима?» – заявил Данилов РБК-Украина.
По его мнению, Украина должна перейти на жесткую президентскую республику. При этом Данилов отметил, что на Украине избирают президента всенародно, но по конституции в стране парламентско-президентская республика. Он добавил, что в парламентско-президентской республике президента нужно избирать в парламенте и «поставить точку в этом вопросе».
«Могут быть парламентско-президентские республики? Да, они могут существовать, но в условиях, когда есть уже устоявшаяся демократия, которая имеет свои корни, для этого должны пройти века», – считает Данилов.
Ранее секретарь СНБО пообещал открыть центры связи с властями для людей, живущих на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и Крыма. Он подчеркнул, что таким шагом власти желают обеспечить соблюдение конституционных прав украинских граждан, регулярно пересекающих линию разграничения по тем или иным обстоятельствам.