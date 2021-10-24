Задержанный в России мэр Клайпедского района вернулся в Литву

Стивен Сигал назвал ответственных за выстрел Болдуина на съемках

Причиной трагедии на съемках фильма «Ржавчина» с участием Алека Болдуина могла стать халатность персонала, который работает с реквизитом, заявил актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал.

В эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» он напомнил, что трагедия на съемочной площадке фильма «Ржавчина», где от выстрела из бутафорского оружия погибла оператор Галина Хатчинс, похожа на происшествие 1993 года, когда во время съемок фильма «Ворон» из-за неправильно заряженного пистолета погиб актер Брэндон Ли, сын Брюса Ли.

«Тогда наняли специалистов, но они оказались недостаточно профессиональны. Возможно, они использовали предоставленное для съемок оружие, чтобы просто пострелять. Оказалось, что в оружии осталась настоящая пуля. То есть они вынули порох, но оставили праймер (химвещество и/или устройство, которое запускает горение взрывчатого вещества, выталкивающего снаряд из ствола)», – объяснил Сигал.

Актер уверен, что Хатчинс погибла оттого, что оружие, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, выстрелило боевыми. И это результат ужасной халатности. Также Сигал рассказал, что ходили слухи, будто ответственная за реквизит только начинала заниматься этой профессией.

«Это ужасная ситуация, и она произошла не оттого, что оружие взорвалось, это была боевая пуля. Видимо, произошла какая-то халатность на уровне тех, кто работает с реквизитом. Не понятно, как так вышло, что ответственный за реквизит дал заряженное оружие. В этом случае ружье передали помощнику режиссера, который затем передал его Алеку и сказал, что из этого оружия будет безопасно стрелять. Такое предупреждение всегда делается», – добавил эксперт.

Сигал подчеркнул, что револьвер 44 Magnum очень мощный, и люди часто не понимают, что от одного неверного движения может произойти выстрел, который убьет человека. Он рассказал, что люди требуют, чтобы кто-то нес ответственность за подобные происшествия, возможно, правительство, но на съемочной площадке есть департамент реквизита. Он отвечает за обращение с оружием и несет 100%-ю ответственность за то, что с ним происходит на съемках.

«Я могу сказать, что оружие, которое используется в качестве реквизита, это обычное оружие, которое может стрелять холостыми и боевыми пулями. Поэтому все, кто занимается реквизитом, должны быть особенно осторожны в случае работы с револьверами и ружьями», – заключил Сигал.

Напомним, во время съемок фильма Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должен был быть холостой патрон. Осколки ранили режиссера Джоэла Соуза, а оператор Галина Хатчинс, родившаяся в СССР и являющая гражданкой Украины, скончалась в больнице. В отношении актера пока обвинений не выдвигали, он явился на допрос, после чего был отпущен. Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицией в расследовании инцидента. Он также сообщил, что поддерживает контакт с семьей погибшей и предлагает ей свою поддержку.

Ранее нью-йоркский адвокат по уголовным делам Аркадий Бух заявил, что инцидент с участием голливудского актера Алека Болдуина не будет иметь юридических последствий для кинозвезды.